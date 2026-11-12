Справа "золотих яєць" Міноборони дійшла до суду: що відомо про скандальні закупівлі

В Україні до суду скерували гучну справу про "золоті яйця" Міноборони, за версією слідства, у серпні-грудні 2022 року дві компанії через маніпуляції з цінами на продукти для ЗСУ незаконно отримали понад 733 млн грн надприбутків, зокрема на тлі скандалу із закупівлею яєць по 17 грн за штуку. Частину грошей могли вивести через виплату дивідендів і фінансову допомогу пов’язаним компаніям та витратити на готелі в Хорватії, а після розголосу ціни на 11 найпопулярніших продуктів знизили, що допомогло зберегти ще 788 млн грн бюджетних коштів.

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Як встановили детективи, проблема полягала не лише в окремих завищених цінах, а й у самому механізмі формування вартості продуктового комплекту.

Він давав змогу постачальникам встановлювати невиправдано високі ціни на товари, які армія замовляла найчастіше, водночас занижуючи вартість позицій із низьким попитом.

Як працювала схема із закупівлями продуктів для ЗСУ

За даними НАБУ, у 2022 році Міністерство оборони закуповувало продовольство для військових за каталогом, який містив 409 найменувань. Водночас, фактична потреба армії в різних продуктах суттєво відрізнялася, найпопулярніші позиції, зокрема овочі, крупи, м'ясо та вода, становили лише близько 10% усього асортименту.

Інші товари замовляли значно рідше або не використовували взагалі. До таких позицій належали, зокрема, спеції, желатин і ягоди. Частина продуктів мала сезонний характер, тому їхнє постачання в окремі періоди було фактично неможливим. Наприклад, ідеться про черешню чи абрикоси взимку.

Попри таку різницю в попиті, загальну вартість продуктового комплекту визначали з урахуванням усіх позицій каталогу та за середньою ціною. Саме ця особливість, за версією слідства, і стала основою для маніпуляцій.

Постачальники могли штучно підвищувати вартість продуктів, які військові замовляли регулярно, а на малопопулярні або сезонні товари встановлювати нижчі ціни. У результаті загальна вартість комплекту формально залишалася в межах визначених умов, але держава переплачувала за найбільш затребувані продукти.

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Понад 733 млн грн надприбутків і нерухомість у Хорватії

Як встановило слідство, протягом серпня-грудня 2022 року внаслідок таких маніпуляцій дві компанії-постачальниці незаконно отримали понад 733 млн грн надприбутків. Обидві структури контролювала одна власниця.

Відповідну суму підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи. За даними правоохоронців, частину отриманих коштів згодом вивели з компаній під виглядом виплати дивідендів і надання поворотної фінансової допомоги іншим пов'язаним підприємствам.

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Слідство також перевіряє обставини придбання власницею компаній готелів у Хорватії та іншої нерухомості. За версією правоохоронців, на ці активи могли спрямувати кошти, отримані внаслідок махінацій із закупівлями для української армії. Обставини набуття майна наразі з'ясовуються.

У схемі, за даними НАБУ і САП, був задіяний також посадовець Міністерства оборони. Під час підписання договорів він, як вважають слідчі, не звертав уваги на цінові аномалії в каталозі та не реагував на суттєву різницю у вартості окремих продуктів.

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Як викрили махінації та скільки вдалося зберегти для бюджету

Розслідування у справі розпочали в січні 2023 року. Після цього в медіа з'явилися публікації про сумнівні ціни на продукти для військових, зокрема про закупівлю яєць по 17 грн за штуку. Скандал привернув увагу до системи продовольчих закупівель Міноборони та механізму формування цін у каталозі.

За інформацією антикорупційних органів, після початку розслідування та розголосу співучасники схеми знизили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Завдяки цьому, за оцінкою слідства, вдалося запобігти подальшому розкраданню ще 788 млн грн бюджетних коштів.

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У квітні 2025 року п'ятьом особам повідомили про підозру. У вересні того ж року досудове розслідування завершили, а матеріали справи відкрили для ознайомлення сторонам. Тепер НАБУ і САП скерували обвинувальний акт до суду, який має розглянути докази та встановити обставини справи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на державному підприємстві, яке входить до складу "Укрспецекспорту", викрили розтрату коштів на понад 1,1 млрд гривень. Організатором схеми міг бути колишній керівник ДП – йому вже оголосили про підозру.