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Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 2,7 т.
Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ
Розвиваючи корпоративну культуру, БаДМ дивиться у майбутнє
Джерело: БаДМ

Люди можуть роками працювати в одній компанії, щодня бачити знайомі обличчя, обговорювати робочі питання – і майже не знати одне одного поза посадовими обов’язками. Але саме за межами робочих процесів формується справжня команда.

Для бізнесу це має цілком практичне значення. Коли між колегами та компанією є зв’язок, покращується взаємодія, що безпосередньо впливає на позитивний результат діяльності організації. Саме тому корпоративна культура стає одним із інструментів, за допомогою якого підприємство формує середовище для довгострокової роботи колективу. У час, коли звичний ритм життя постійно змінюється, такі речі набувають ще більшого значення.

В одного з лідерів фармацевтичної дистрибуції – БаДМ – спорт став одним із способів налагодити внутрішню взаємодію. Корпоративна програма BaDM Sport Cup починалася з бігу, але поступово перетворилася на масштабний рух. Сьогодні до нього долучилися більше 1000 працівників, які обирають собі активність до вподоби: футбол, волейбол, теніс, піші екскурсії, сплави на каяках, сходження в гори та інші формати.

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Показовим став цьогорічний Dnipro Marathon. Уже другий рік поспіль БаДМ представляла найчисельніша команда серед усіх учасників. Люди з різних регіонів України зустрілися в Дніпрі заради спільної мети – популяризації здорового способу життя та підтримки ЗСУ.

Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ

Команда БаДМ на Dnipro Marathon 2026

Джерело: БаДМ

Для когось це був перший старт, для когось – черговий особистий рубіж. Дмитро Червєков, приймальник товарів з Кривого Рогу, торік подолав півмарафон – 21,097 км, а цього року підкорив марафонську дистанцію – 42,195 км.

"Завдяки BaDM Sport Cup я зміг розділити своє захоплення з колегами", — розповідає Дмитро.Таким чином, проєкт перетворює окреме захоплення працівника на спільний досвід. Це стає приводом познайомитися з колегою з іншого підрозділу, разом тренуватися, підтримувати одне одного та зрештою краще розуміти тих, із ким щодня працюєш.

Втім, спорт – лише одна з точок контакту між співробітниками в БаДМ.

Родинні заходи дозволяють провести час разом із дітьми. Творчі проєкти відкривають захоплення та здібності, які не завжди помітні у професійному середовищі. Волонтерські активності об’єднують навколо конкретної справи, тоді як національні й культурні свята допомагають зберігати традиції та відзначати важливі події разом.

Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ

Колеги на корпоративному заході до Дня вишиванки

Джерело: БаДМ

Є в цій системі й інший вимір – увага до професійного досвіду. У БаДМ відзначають тих, хто багато років працює в компанії. Такі історії демонструють не лише тривалість кар’єри, а й те, як досвід окремих фахівців стає частиною історії розвитку БаДМ.

Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ

Майже кожен другий співробітник працює у компанії понад три роки

Джерело: БаДМ

Ще один прояв корпоративної культури – допомога у складних життєвих обставинах. Компанія надає фінансову допомогу тим, хто її потребує.

"ТОВ БаДМ – не лише місце роботи, а й простір, у якому можна реалізовувати свій потенціал, відкрито й щиро спілкуватися, відчувати підтримку та взаємоповагу. Розвиваючи корпоративну культуру, БаДМ дивиться у майбутнє. Наша мета – не лише зміцнювати наявну команду, а й створювати сприятливі умови для нових співробітників. Саме так закладається стійкість на багато років уперед",зазначає в. о. генерального директора БаДМ Дмитро Бабенко.

Корпоративна культура – це не календар заходів і не окрема програма. Її складніше виміряти, але простіше побачити: у людях, які разом долають марафонські дистанції; у колегах, які підтримують новачків; у проєктах, де вперше знайомляться працівники з різних міст.

Врешті команда БаДМ формується не тільки у межах робочих бізнес-процесів.

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