У Київській області внаслідок російської атаки, 28 вересня 2026 року, знищено сотні тисяч товарів, які мали розвезти по магазинах по всій Україні. За даними місцевих медіа, ймовірно, під удар знову потрапили склади мережі АТБ у Броварському районі, однак офіційного підтвердження компанії наразі немає.

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Про це свідчать відповідні кадри, які оприлюднило ДСНС Київщини. Зазначається, що пожежі виникли у двох складських приміщеннях міста.

Безпосередньо в зоні займання зафіксували незначне перевищення аміаку, однак за її межами показники в нормі. "Загрози для людей немає," – зазначили в ДСНС.

Сотні тисяч товарів мали розвезти по Україні

Масштаб наслідків атаки демонструють кадри зі знищеного об'єкта, на території залишилася величезна кількість пошкодженої та згорілої продукції. Зазначається, що ці товари не просто перебували на зберіганні. Вони були частиною ланцюга постачання і найближчим часом мали вирушити до магазинів у різних регіонах України.

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Після знищення такого об'єкта компанії необхідно не лише оцінити прямі збитки, а й перебудовувати маршрути, переміщувати запаси між іншими складами та шукати додаткові потужності. За попередньою інформацією місцевих медіа, йдеться про складську інфраструктуру в Броварському районі, яку пов'язують із мережею АТБ.

Медіа повідомили про дефіцит гречки в АТБ

У більшості торгових точок мережі АТБ зупинилися поставки гречаної крупи, повідомило джерело видання "Телеграф". За його інформацією, попри стабільні постачання інших круп, борошна та соняшникової олії, у магазинах спостерігається "гостра нестача гречки".

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Співрозмовник видання вважає, що причиною є не ажіотаж, а саме призупинення постачання. Співрозмовник сказав, що надходження популярного продукту відсутнє протягом півтора тижня.

Водночас ситуацію з цукром, який теж не завжди можна знайти в магазинах мережі, він назвав тимчасовою. Цей товар, навпаки, регулярно надходить, але його швидко розбирають покупці.

Росія системно б'є по великому українському бізнесу

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що через регулярні атаки в надзвичайно складному становищі опинилися великі системні компанії. Серед них він називав АТБ, "Нову пошту", Rozetka, "Сільпо" та "Епіцентр".

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За його словами, йдеться не лише про пряме знищення майна окремих компаній. Навколо кожного великого бізнесу працює ціла система постачальників, перевізників, підрядників та малих і середніх підприємств. "Це величезна екосистема, з якою зараз обстрілами "руські" витягли гроші. Це обраховується мільярдами, і не просто загалом, а щодо кожного такого суб'єкту. І вони на межі зупинки", – заявляв Гетманцев.

Збитки окремих компаній сягають десятків мільйонів доларів

За словами Гетманцева, український бізнес раніше не стикався з руйнуваннями такого масштабу. Одним із прикладів він називав Rozetka. За наведеними ним даними, втрати компанії через російські атаки сягнули близько 70 млн доларів.

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Значних втрат зазнав і "Епіцентр", об'єкти якого неодноразово ставали цілями російських ударів. Особливість великих торговельних і логістичних компаній полягає у масштабах їхньої діяльності. Окремі системні бізнеси забезпечують роботою десятки тисяч людей.

"А це компанії, які мають колективи по 40-50 тисяч людей. Це великий, білий бізнес, який сплачує податки і який знає весь світ", – наголошував Гетманцев.

Удар по одному складу зачіпає цілий ланцюг бізнесів

Руйнування великих складів має значно ширші наслідки, ніж прямі втрати власника об'єкта.

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Для функціонування торговельної мережі потрібні виробники та імпортери товарів, транспортні компанії, водії, складські працівники, ремонтні підприємства, охоронні компанії, постачальники обладнання та багато інших підрядників.

Тому проблеми великого ритейлера автоматично поширюються на частину бізнесів, які працюють разом із ним.

Особливо серйозними можуть бути наслідки повторних ударів. Компанія може відновити один об'єкт або перенаправити товар через інший склад, однак кожна наступна втрата змушує знову витрачати кошти на відновлення логістики.

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Ситуацію додатково ускладнює те, що знищення складу означає одночасну втрату значної партії продукції. Саме це сталося і під Києвом, де після атаки залишилися сотні тисяч пошкоджених товарів, призначених для подальшого продажу.

Великому бізнесу складніше отримати державну допомогу

Раніше Гетманцев звертав увагу і на проблему компенсації таких втрат. За його словами, значна частина державних програм підтримки в Україні орієнтована насамперед на малий та середній бізнес.

Причина полягає в обмежених фінансових можливостях держави під час повномасштабної війни. "Програми, які діють сьогодні в уряді, розповсюджуються на середній і малий бізнес. Напевно, в цьому і була логіка, бо держава обмежена у фінансах. Якби ми надавали допомогу великому бізнесу, то грошей просто не вистачило б ні на кого. А малому і середньому таким чином можна реально допомогти", – пояснював він.

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Водночас запровадження масштабних податкових канікул для компаній Гетманцев також не підтримував. За його словами, податкові надходження в умовах війни необхідні державі, зокрема для фінансування оборони.

Чи означає знищення товарів проблеми в магазинах

Сам факт знищення великої партії товару не означає автоматичного виникнення загальноукраїнського дефіциту. Великі торговельні мережі мають інші склади, магазини та канали постачання, а частину втрачених запасів можна замінити новими партіями.

Однак повторні атаки на логістичні об'єкти створюють для бізнесу додаткове навантаження. Компаніям доводиться оперативно перерозподіляти товари, змінювати маршрути доставки та відновлювати втрачені запаси. Саме тому особливо небезпечним для ритейлу є одночасне або послідовне пошкодження кількох великих об'єктів.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, країна-терористка Росія вдень понеділка, 28 вересня, завдала чергового удару по Києву. Внаслідок дронової атаки була пошкоджена будівля Національної академії наук України.

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