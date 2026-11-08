Сотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцям

В Україні посилюють боротьбу зі схемами, за якими великі торговельні мережі розподіляють обороти між сотнями ФОПів, щоб зменшити податкове навантаження, лише за дев'ять місяців 2026 року фінмоніторинг передав правоохоронцям понад сотню матеріалів на суму понад 15 млрд грн. Звичайним підприємцям не забороняють працювати на спрощеній системі, однак компаніям, які використовують ФОПів для приховування реальних масштабів бізнесу, загрожують посилений контроль, податкові наслідки та перевірки правоохоронців.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за підсумками засідання Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки. За приблизними оцінками, загалом до подібних схем в Україні можуть бути залучені понад 10 тисяч підприємців.

Як великі компанії маскують бізнес під сотні ФОПів

Сам по собі факт, що кілька людей зареєструвалися фізичними особами-підприємцями та ведуть діяльність на спрощеній системі оподаткування, не є порушенням. Проблема виникає тоді, коли формально незалежні підприємці фактично працюють як частини однієї великої компанії.

У такій моделі за десятками або навіть сотнями ФОПів може стояти єдиний центр управління. Підприємці використовують спільну торговельну інфраструктуру, персонал, приміщення та ресурси, а їхні фінансові операції координуються пов'язаними юридичними особами.

Зовні така структура може нагадувати мережу невеликих самостійних підприємств. Проте фактично йдеться про єдиний бізнес, який розподіляє обороти між багатьма учасниками, щоб скористатися податковими перевагами спрощеної системи та уникнути зобов'язань, які виникли б у великої компанії.

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Найчастіше така модель дає змогу зменшити податкове навантаження, зокрема щодо податку на додану вартість і податку на прибуток. Водночас компанії, які працюють прозоро та сплачують податки відповідно до реальних масштабів своєї діяльності, опиняються в менш вигідному становищі.

Саме тому штучне дроблення розглядають не просто як особливість організації бізнесу, а як спосіб отримання неправомірної податкової переваги. Водночас важливо розрізняти такі схеми та звичайну діяльність малих підприємців, кількість ФОПів або їхні родинні зв'язки самі по собі не доводять порушення.

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За якими ознаками фінмоніторинг виявляє дроблення

Під час аналізу фінансових операцій Держфінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, які проходять через рахунки підприємців. Важливе значення мають зв'язки між учасниками, характер переказів і те, наскільки фінансові операції відповідають реальній господарській діяльності.

Серед ознак, які можуть свідчити про штучне дроблення, – спільні довірені особи, залежність ФОПів від однієї юридичної особи, централізоване управління коштами, а також пов'язані операції між підприємцями та компаніями.

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Окремо аналізують оренду й суборенду приміщень, використання спільної інфраструктури та відповідність оборотів реальним можливостям кожного підприємця. Наприклад, якщо десятки ФОПів мають однаковий профіль діяльності, не володіють власними ресурсами, отримують платежі через спільну систему та перераховують кошти пов'язаним компаніям, це може свідчити про відсутність реальної самостійності їхньої діяльності.

Такі моделі можуть використовуватися в різних сферах економіки. Йдеться, зокрема, про торгівлю одягом, секонд-хендами, електронікою, продуктами, ресторанний бізнес та надання послуг.

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Один із характерних прикладів – ситуація, коли покупці оплачують товари в різних магазинах мережі, але гроші надходять на рахунки десятків ФОПів. Після цього кошти можуть переказуватися пов'язаним юридичним особам під виглядом оплати за товари чи послуги. У такому разі фінансовий моніторинг аналізує не одну транзакцію, а весь ланцюг руху грошей.

Через рахунки тисяч ФОПів пройшли мільярди гривень

Масштаб проблеми демонструють результати роботи Держфінмоніторингу. За дев'ять місяців 2026 року служба передала правоохоронним органам понад сотню матеріалів, пов'язаних із дробленням бізнесу. Загальна сума операцій, про які йдеться, перевищила 15 млрд грн, а для проведення таких операцій використовували рахунки близько 3 тисяч ФОПів.

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За приблизними оцінками, загалом до подібних схем в Україні можуть бути залучені понад 10 тисяч підприємців, проблема не обмежується поодинокими випадками або окремими торговельними мережами. Один із конкретних прикладів Держфінмоніторинг оприлюднив у жовтні 2026 року.

Тоді служба повідомила про виявлення схеми, пов'язаної з мережею магазинів секонд-хенду. За даними фінансового моніторингу, з початку року на рахунки 477 ФОПів, пов'язаних з однією мережею, надійшло понад 923 млн грн.

Переважно це були платежі від покупців за вживаний одяг, здійснені через еквайринг. Надалі значну частину коштів спрямовували на рахунки юридичних осіб як оплату за одяг, що був у користуванні. За інформацією служби, ці компанії фактично виконували роль транзитерів, попри значні обороти, вони декларували мінімальний прибуток.

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Метою такої моделі, за оцінкою Держфінмоніторингу, було зменшення податкового навантаження на юридичних осіб, зокрема з ПДВ і податку на прибуток, перенесення частини прибутків на ФОПів із нижчими ставками оподаткування та подальше обготівкування коштів. Матеріали щодо цієї схеми передали правоохоронним органам.

Чому банки дедалі частіше помічають податкові схеми

Важливу роль у виявленні штучного дроблення відіграють банки. Саме фінансові установи можуть першими помічати нетипові операції, коли рух коштів не відповідає заявленій діяльності клієнта або має ознаки централізованого управління.

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Банки аналізують фінансову поведінку підприємців, зіставляють обороти з характером бізнесу та оцінюють зв'язки між рахунками. Якщо операції викликають підозри, фінансова установа може вимагати документи й пояснення щодо походження коштів та економічного змісту переказів.

За наявності передбачених законом підстав банк може відмовити в проведенні окремих операцій, обслуговуванні або припинити ділові відносини з клієнтом. Тому для компаній, які використовують складні схеми з великою кількістю пов'язаних ФОПів, ризики виходять за межі можливих податкових претензій.

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Втрата банківського обслуговування може ускладнити приймання платежів від покупців, розрахунки з постачальниками та повсякденну роботу торговельної мережі. Крім того, потенційні наслідки можуть включати донарахування податків, штрафи, пеню, витрати на юридичний супровід і репутаційні втрати.

Водночас сам факт запиту документів або перевірки операцій не означає автоматичного доведення порушення. Остаточну правову оцінку обставинам надають уповноважені органи в межах своїх повноважень.

Уряд посилює боротьбу з дробленням бізнесу

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що за умов обмежених фінансових ресурсів і значних потреб в обороні та безпеці детінізація економіки має забезпечувати додаткові надходження до бюджету. За підсумками засідання визначили три основні напрями подальшої роботи.

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контроль за ввезенням гуманітарної допомоги;

Планується змінити підходи до митного оформлення гуманітарних вантажів, щоб запобігти використанню такого статусу як прикриття для нелегального імпорту. При цьому процедури мають залишатися достатньо оперативними, аби допомога без затримок надходила до тих, хто її потребує.

посилення контролю за ризиковими платниками податків;

Державна податкова служба спільно з митницею та БЕБ посилить роботу з платниками, діяльність яких має високий рівень ризику. Йдеться про виявлення підозрілих операцій і схем, які можуть використовуватися для ухилення від сплати податків.

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протидія штучному дробленню бізнесу.

Окремим завданням визначили боротьбу з великими торговельними мережами, які розподіляють обороти між десятками або сотнями ФОПів, щоб уникнути сплати ПДВ. Виявляти та припиняти такі схеми, а також забезпечувати притягнення причетних осіб до відповідальності має правоохоронна система.

За реалізацію заходів відповідатимуть уповноважені державні органи, які отримали відповідні доручення. Робота з посилення податкового контролю та протидії схемам ухилення від оподаткування має тривати на постійній основі.

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Посилення фінансового моніторингу та податкового контролю не означає, що підприємцям заборонять реєструвати кілька ФОПів або працювати на спрощеній системі оподаткування. Ключова відмінність полягає в тому, чи веде кожен підприємець реальну самостійну господарську діяльність, чи його реєстрацію використовують для приховування оборотів великої компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні ФОП не може розраховувати, що договір про співпрацю автоматично захистить його від штрафу, якщо фактично людина працює як найманий працівник – за встановленим графіком, під контролем роботодавця та на його умовах. Держпраці може використовувати матеріали фактичної податкової перевірки як докази можливого порушення, однак це ще не означає, що штраф є законним у кожному випадку.