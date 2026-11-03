Скільки кілометрів можна проїхати в Україні на 1 тис. грн: названо найбільш не економні моделі та марки авто

За розрахунками на основі паспортної витрати та цін пального на 29 жовтня 2026 року, на 1000 грн можна проїхати близько 233 км на Renault Megane 1.5 dCi, 213 км на Ford Focus 1.6 TDCi та лише 133 км на Toyota Camry 2.5. Щоб визначити реальні витрати на власний автомобіль і порівняти його з альтернативами, водіям варто враховувати фактичну витрату пального, його ціну та місячний пробіг.

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Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку. Фахівці проаналізували найпопулярніші автомобілі, які українці купували протягом десятиліття, та перевів їхню паспортну витрату пального у гривні. Для порівняння використали ціни на бензин, дизель і скраплений газ станом на 29 жовтня 2026 року.

Які автомобілі українці купували найчастіше протягом десяти років

Для дослідження Інститут взяв період із 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2026 року. Зазначається, що це десятирічний проміжок, за який були доступні реєстраційні дані українського автомобільного ринку. До розрахунків включили внутрішні перепродажі автомобілів, перші реєстрації ввезених вживаних машин, а також нових легковиків, зокрема виготовлених в Україні.

Загалом за цей період зафіксували 11,9 млн реєстраційних операцій. На 15 найпопулярніших моделей припало 3,07 млн із них. Лідером за кількістю операцій став Volkswagen Passat – 409 520 реєстрацій. Друге місце посіла Škoda Octavia із 376 466 операціями, а третє – Lanos, показник якого становив 343 570.

Саме ці моделі стали основою для аналізу витрат на пальне. Для кожного автомобіля визначили найпоширеніше поєднання типу пального та об'єму двигуна, після чого підібрали конкретну модифікацію з підтвердженими паспортними показниками споживання.

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Тому розрахунки стосуються не всіх автомобілів певної моделі, а конкретних версій із визначеним поколінням, роком випуску, двигуном і коробкою передач. Навіть у межах одного модельного ряду витрата пального може істотно відрізнятися.

Скільки кілометрів можна проїхати за 1000 гривень

Для порівняння використали середні ціни на пальне станом на 29 жовтня 2026 року. Дані надали партнери дослідження – "НафтоРинок", у розрахунках застосували такі ціни:

бензин А-95 – 90,73 грн за літр;

дизельне пальне – 104,48 грн за літр;

LPG (скраплений автомобільний газ) – 57,29 грн за літр.

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Ціни усереднили за даними шести міст. Водночас на конкретних автозаправних станціях вартість пального може бути іншою, тому фактичний пробіг за 1000 грн залежатиме від того, де саме водій заправляє автомобіль.

Для визначення витрат використали паспортну комбіновану витрату пального конкретних модифікацій. Наведені показники є передусім інструментом порівняння, а не гарантією того, скільки автомобіль проїде у реальних умовах.

Автомобіль та модифікація Пальне та витрата Вартість 100 км Пробіг за 1000 грн Volkswagen Passat B6, 2007, 2.0 TDI, МКПП Дизель, 6 л 627 грн 160 км Škoda Octavia II Combi, 2011, 1.6 TDI, МКПП Дизель, 4,5 л 470 грн 213 км Volkswagen Golf IV, 2003, 1.4, МКПП Бензин, 6,8 л 617 грн 162 км Renault Megane III Sportour, 2012, 1.5 dCi, МКПП Дизель, 4,1 л 428 грн 233 км Ford Focus II універсал, 2010, 1.6 TDCi, МКПП Дизель, 4,5 л 470 грн 213 км Škoda Fabia I Combi, 2006, 1.4, МКПП Бензин, 6,5 л 590 грн 170 км Opel Astra J Sports Tourer, 2012, 1.7 CDTi, МКПП Дизель, 4,6 л 481 грн 208 км ВАЗ/Lada 110, 1.6, МКПП Бензин, 7,5 л 680 грн 147 км BMW 520d F10, 2012, 2.0, АКПП Дизель, 4,9 л 512 грн 195 км Toyota Camry, 2.5, АКПП Бензин, 8,3 л 753 грн 133 км BMW 320d E46, 2002, 2.0, МКПП Дизель, 5,5 л 575 грн 174 км Audi A6 C5 Avant, 2002, 2.5 TDI, АКПП Дизель, 8,1 л 846 грн 118 км Renault Scenic III, 2010, 1.5 dCi, МКПП Дизель, 5,2 л 543 грн 184 км

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Розрахунки базуються на паспортній комбінованій витраті пального. Показники округлено.

Найекономнішою серед наведених модифікацій за розрахунковим пробігом виявилася Renault Megane III Sportour із дизельним двигуном 1.5 dCi. За паспортної витрати 4,1 л на 100 км автомобіль потребує приблизно 428 грн на кожні 100 км, а тисячі гривень вистачає на близько 233 км.

Подібний результат демонструють Ford Focus II 1.6 TDCi та Škoda Octavia II 1.6 TDI. Обидва автомобілі мають паспортну витрату 4,5 л дизеля на 100 км, що за використаними цінами відповідає приблизно 470 грн. Отже, на 1000 грн пального можна розраховувати приблизно на 213 км.

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Водночас у Volkswagen Passat B6 із двигуном 2.0 TDI витрата становить 6 л на 100 км. Відповідно, вартість такої відстані збільшується до 627 грн, а пробіг за тисячу гривень зменшується до 160 км. Ще менше можна проїхати на Toyota Camry 2.5 із бензиновим двигуном. За паспортної витрати 8,3 л на 100 км автомобіль потребує приблизно 753 грн на кожну сотню кілометрів. Тому за 1000 грн пального розрахунковий пробіг становить близько 133 км.

Найвищі витрати серед наведених версій має Audi A6 C5 Avant із двигуном 2.5 TDI та автоматичною коробкою передач. Її паспортна витрата становить 8,1 л дизеля на 100 км, що за цінами дослідження дорівнює приблизно 846 грн. У результаті тисячі гривень вистачає лише на 118 км.

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Таким чином, навіть автомобілі з дизельними двигунами можуть мати дуже різну вартість поїздок. Тип пального сам по собі не гарантує економії, вирішальними залишаються конкретна модифікація та її споживання.

Чому паспортна витрата не завжди відповідає реальним поїздкам

Наведені цифри дають змогу порівняти автомобілі за однаковими умовами, але не означають, що кожен водій отримає саме такий пробіг. На фактичну витрату пального впливає низка чинників. Передусім це умови руху, у міських заторах автомобіль може споживати більше, ніж під час рівномірної поїздки трасою. Також значення мають швидкість, температура повітря, стан двигуна, технічне обслуговування, завантаження автомобіля та манера водіння.

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Наприклад, машина, яка за паспортом споживає 4,5 л на 100 км, у реальних міських умовах може потребувати більше пального. У такому разі вартість кожної сотні кілометрів зросте, а пробіг за 1000 грн скоротиться. Тому паспортні показники доцільно використовувати для первинного порівняння моделей, а для планування особистих витрат – враховувати власну фактичну витрату.

Скільки коштує їзда на Lanos та Aveo з газовим обладнанням

Окремо в дослідженні розглянули автомобілі, які часто використовують із газобалонним обладнанням. Зокрема, Lanos посідає третє місце за кількістю реєстраційних операцій протягом десятиліття, а Chevrolet Aveo та ЗАЗ Vida входять до десятки найпопулярніших моделей.

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Для цих машин поширеним є двигун об'ємом 1,5 л із можливістю використання бензину або газу. У розрахунках як альтернативне пальне розглянули LPG – пропан-бутан. Для Lanos 1.5 є лабораторний експеримент, у якому в міському циклі автомобіль із газовим обладнанням споживав 11,61 л LPG на 100 км. За ціною 57,29 грн за літр це відповідає приблизно 665 грн на 100 км.

Для Chevrolet Aveo 1.5 наведено практичний приклад сервісу з установленим ГБО, де заявлена витрата становила 9–10 л газу на 100 км у міському режимі. За тієї самої вартості LPG це приблизно 516–573 грн на кожні 100 км.

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Однак ці показники не можна безпосередньо порівнювати з паспортною комбінованою витратою інших автомобілів. У випадку Lanos й Aveo йдеться про міські умови та конкретні приклади використання газового обладнання. Також у розрахунках не враховано бензин, який може витрачатися під час запуску двигуна та його прогріву. Тому фактичні витрати автомобіля з ГБО можуть бути дещо вищими.

Коли дизель вигідніший за бензин

Попри те, що дизельне пальне у використаному ціновому зрізі дорожче за бензин А-95, дизельний автомобіль може бути економнішим завдяки меншій витраті. За цінами 29 жовтня 2026 року літр дизеля коштував 104,48 грн, а бензину А-95 – 90,73 грн. Отже, дизель дорожчий приблизно на 15%.

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Щоб компенсувати цю різницю, дизельний автомобіль має споживати приблизно на 13,2% менше пального, ніж бензиновий аналог. Наприклад, якщо бензинова машина витрачає 7 л на 100 км, дизельна версія має вкладатися приблизно у 6,08 л на ту саму відстань, щоб витрати на пальне були однаковими.

Різниця у споживанні може суттєво впливати на бюджет за великого пробігу. Якщо бензиновий автомобіль витрачає на 1 л більше на кожні 100 км, то за місячного пробігу 1500 км додаткові витрати становитимуть приблизно 1361 грн. Тому під час вибору автомобіля важливо враховувати не лише вартість літра пального, а й реальні витрати на кожну сотню кілометрів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, за 9 місяців 2026 року українці купили 46,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y – таких авто в період із січня по вересень було куплено 2 813 одиниць. Придбати таку машину в Україні можна як за 11 999, так і за 57 000 доларів.