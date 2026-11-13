Скандального митника поновили на посаді та присудили повернути йому понад 2 млн грн: що відомо про його статки та суддів, які ухвалили рішення

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський, якого у 2023 році звільнили після зриву переговорів щодо американської допомоги українській митниці, через три з половиною роки домігся поновлення на посаді. Ба більше, за рішенням суду держава має виплатити йому понад 2,1 млн грн за час вимушеного прогулу. Особливого резонансу цій історії додає склад суддівської колегії: двоє суддів, які ухвалили рішення на користь митника, нещодавно самі опинилися в центрі журналістського розслідування щодо нерухомості їхніх родичів.

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І це далеко не єдиний скандальний аспект повернення Черкасського. Раніше антикорупційні органи перевіряли походження його багатомільйонних статків, журналісти повідомляли про спільні інвестиції митника в нерухомість Дубая на десятки мільйонів доларів, а його цивільна дружина потрапила в скандал через продаж препарату для схуднення.

Про те, як Черкасський домігся поновлення, хто ухвалив відповідне рішення та що відомо про статки його родини, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Судді, до статків яких виникли запитання, повернули Черкасського на посаду

Ще 3 листопада 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №320/15215/23, яким скасував звільнення Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби. Суд визнав протиправними та скасував розпорядження Кабінету міністрів від 24 березня 2023 року №245-р і наказ Держмитслужби від 27 березня 2023 року №211-о. Посадовця постановили поновити на роботі з 28 березня 2023-го.

Крім повернення на посаду, Черкасський отримав право на стягнення 2 121 484,50 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Тобто за період, протягом якого він фактично не працював у Держмитслужбі, йому присудили понад два мільйони гривень.

Однак не менш цікаво, хто саме ухвалив це рішення. До складу колегії увійшли троє суддів – Андрій Парінов, Олександр Беспалов та Євгенія Кравченко.

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Двоє з них, Парінов і Беспалов, незадовго до рішення щодо Черкасського стали героями розслідування Bihus.Info про нерухомість поблизу столичного парку "Феофанія". За інформацією журналістів, у 2025 році мати Андрія Парінова Ірина придбала дві сусідні земельні ділянки. Одну з них згодом подарувала синові. Водночас сестра Олександра Беспалова Юлія Ганчук також стала власницею ділянки неподалік.

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя обох суддів. А вже за місяць вони у складі колегії ухвалили рішення на користь колишнього високопосадовця митниці, до походження статків якого раніше також виникали запитання у правоохоронців.

Головні історії дня

Через що звільнили митника: переговори зі США, лікарняний і дисциплінарна справа

У лютому 2023-го уряд розпочав масштабне кадрове перезавантаження Державної митної служби. Черкасського спочатку відсторонили, а згодом звільнили. Приводом стали обставини його службового відрядження до Польщі, під час якого мали відбутися переговори з представниками Офісу технічної допомоги Казначейства США. Українська сторона розраховувала на американську допомогу для розвитку та модернізації митної системи. Черкасський був одним із ключових представників делегації, однак на заплановані переговори не з'явився.

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У березні 2023 року Черкасського звільнили за порушення Присяги державного службовця. Однак він звернувся до суду. Спочатку суд першої інстанції став на бік держави. Під час розгляду встановили, що Черкасського належним чином повідомляли про дисциплінарне провадження – зокрема, електронною поштою та через месенджери Viber і WhatsApp.

Ще минулого року розслідувачі "Схем" знайшли майно Черкасського в Дубаї, яке він придбав разом з партнером Віталієм Коро. Вони інвестували в офісне приміщення в Dubai Pearl.

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"Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Коро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав у Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких становить близько 25 мільйонів доларів. Частину цього майна власники здавали в оренду, частину вже продали", – йдеться в розслідуванні.

Якщо статки Черкасського детективи НАБУ тільки вивчають, його цивільна дружина, 38-річна Марія Трифонова, вже встигла продемонструвати своє багатство. OBOZ.UA вдалося знайти в реєстрі судових рішень одразу кілька справ, у яких згадується і високопоставлений митник, і його партнерка.

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"Марія Трифонова, яка є співмешканкою заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкасського, вивезла з України в Республіку Польща кошти в загальному розмірі 1 645 551 євро. Сукупні грошові активи сім"ї Руслана Черкасського та Марії Трифонової, які сформовані з законних доходів, станом на 30.06.2022 не могли перевищувати 16 012 844 грн, 75 000 євро, 255 000 доларів США, що значно менше ніж 1 645 551 євро", – йдеться в матеріалах справи.

Гроші жінка перевезла через пункт пропуску "Краківець – Корчова" Львівської митниці. Але вона задекларувала вивезення з території України тільки 760 тис. доларів, які начебто зняла зі свого рахунку в "Айбокс Банку". Митникам вона показала довідку з банку. Однак банк надав у суд інформацію, що співмешканка чиновника не мала рахунку в банку. "Відтак вона надала неправдиві відомості про походження цих грошей (том 1, а.с.21)", – йдеться в матеріалах справи.

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Трифонова опинилася в центрі фармацевтичного скандалу

Нещодавно в Україні викрили масштабну схему виробництва та продажу фальсифікованих ін'єкцій для схуднення Biopatid. За версією слідства, сировину невідомого походження завозили з Китаю, у підпільній лабораторії виготовляли препарат, а потім продавали його українцям під виглядом імпортного засобу. Собівартість основних матеріалів становила близько 17 доларів, тоді як ціна готового продукту могла сягати 1200 доларів. Однією з ключових фігуранток справи стала власниця мережі клінік естетичної медицини TRYFONOVA MD Марія Трифонова.

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Підприємниця, яка роками будувала бізнес на косметології та дорогих процедурах, за версією правоохоронців, допомагала популяризувати незареєстрований препарат серед медичних працівників і пацієнтів. Суд узяв її під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 68 млн грн. Загалом у справі повідомили про підозру 27 особам, а під час розслідування правоохоронці провели понад 250 обшуків.

Biopatid позиціювали як закордонну альтернативу дорогим препаратам для зменшення ваги. У рекламі робили акцент на ефективності, сучасних технологіях та можливості досягти помітного результату. За інформацією правоохоронців, реальна історія походження продукції суттєво відрізнялася від рекламної.

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Організатори схеми, як стверджує слідство, закуповували в Китаї діючу речовину невідомого походження. Для ввезення в Україну її оформлювали як харчову добавку, що дозволяло приховати справжнє призначення товару.

Історія Руслана Черкасського показує, як навіть після гучного звільнення високопосадовець може повернутися на державну службу та отримати мільйонну компенсацію. Водночас запитання щодо походження статків його родини залишаються без остаточних відповідей. Поки антикорупційні органи перевіряють багатомільйонні активи колишнього митника, його цивільна дружина опинилася серед фігурантів кримінального провадження щодо фальсифікованих препаратів.

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