Sinsay, METRO і "Книгарня Є" закривають магазини: які відомі мережі залишили українські міста восени

Восени 2026 року Sinsay, METRO, "Книгарня Є" та "Сирне королівство" призупинили роботу або закрили окремі торговельні точки переважно через російські атаки й безпекові ризики, тоді як мережі 1708 та BPSH скоротили присутність у Києві через падіння відвідуваності та втрату рентабельності. Водночас, більшість цих рішень не означають остаточного виходу компаній з українського ринку: частина бізнесів планує відновлення роботи, а інші продовжують діяльність у нових форматах.

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Про це пише Асоціація ритейлерів України. Одні компанії змушені реагувати на російські атаки та пошкодження цивільної інфраструктури, інші – на падіння відвідуваності, зменшення виторгу, зростання витрат і втрату рентабельності.

Sinsay тимчасово зачинив магазини у Запоріжжі та Сумах

Польська мережа магазинів одягу Sinsay у жовтні 2026 року тимчасово призупинила роботу торговельних точок у Запоріжжі. Інформацію про це підтвердили в компанії LPP, яка розвиває бренд в Україні. Місцеві медіа публікували фотографії оголошень про закриття магазинів через погіршення безпекової ситуації. Згідно з повідомленнями, торговельні точки мали не працювати до 18 жовтня. За інформацією на сайті Sinsay, у Запоріжжі мережа налічувала сім магазинів.

Рішення про призупинення роботи ухвалили на тлі посилення російських атак на торговельні об'єкти міста. Зокрема, у ніч проти 21 вересня російські війська знищили торговельний центр Intrade у центрі Запоріжжя. Раніше, 17 вересня, внаслідок атаки було зруйновано ТЦ "Амстор", а за тиждень до цього пошкоджень зазнав ще один торговельний центр цієї мережі. У ніч проти 7 вересня під ударом опинився також ТРК City Mall.

Тимчасово призупинив роботу й магазин Sinsay у сумському ТРЦ "Київ". В адміністрації торговельного центру наголосили, що рішення не є остаточним, і повідомили про намір бренду відновити роботу.

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Водночас у Сумах Sinsay мав ще дві локації – у ТРЦ "Мануфактура" та на вулиці Металургів, 17б. На початку серпня магазин на Металургів опинився під ударом російських керованих авіабомб. А 9 вересня російські війська атакували парковку ТРЦ "Мануфактура". Через пошкодження торговельний центр також тимчасово припинив роботу на невизначений термін.

METRO тимчасово закрив торговельні центри у Миколаєві та Рівному

У вересні-жовтні 2026 року внаслідок російських атак пошкоджень зазнали два торговельні центри METRO – у Миколаєві та Рівному. Обидва об'єкти тимчасово припинили обслуговувати клієнтів.

Головні історії дня

Першим постраждав торговельний центр у Миколаєві. Увечері 8 вересня 2026 року внаслідок атаки ударними безпілотниками було пошкоджено об'єкт за адресою проспект Героїв України, 9-Д. Про це повідомила пресслужба METRO Україна. У компанії зазначили, що серед співробітників і відвідувачів постраждалих немає.

Ще один торговельний центр мережі зазнав пошкоджень 21 жовтня під час російської атаки на цивільну інфраструктуру Рівного. Йдеться про об'єкт на вулиці Кулика і Гудачека, 21. За інформацією компанії, працівники та клієнти також не постраждали. Через пошкодження торговельний центр у Рівному тимчасово зачинили. У METRO повідомили, що команда оцінює масштаби руйнувань і визначає можливі шляхи відновлення роботи.

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Дати повторного відкриття обох торговельних центрів на момент повідомлення не оголошували. Компанія пообіцяла інформувати клієнтів про подальші рішення через офіційний сайт, соціальні мережі та персональні канали комунікації.

"Сирне королівство" призупиняє діяльність: працюватимуть лише франчайзі

Українська мережа спеціалізованих магазинів "Сирне королівство" оголосила про призупинення діяльності через погіршення безпекової ситуації. Водночас частина торговельних точок, які працюють за франчайзинговою моделлю, продовжить обслуговувати покупців.

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Співвласниця мережі Любов Ніколаєва пояснила, що рішення пов'язане з постійними російськими атаками та неможливістю гарантувати безпеку працівників і відвідувачів. За її словами, об'єкти компанії регулярно зазнавали пошкоджень унаслідок обстрілів.

До повномасштабного вторгнення "Сирне королівство" налічувало 84 магазини по Україні. Приблизно 40% торговельних точок працювали за франшизою. Однак у 2026 році мережа скоротилася до 32 магазинів, зокрема через втрату локацій у прифронтових містах.

Серйозних збитків компанія зазнала й через знищення головного офісу в Києві. Торік російські дрони зруйнували будівлю разом із технікою, товарними запасами та операційною системою управління мережею, яку розробляли протягом десяти років. Збитки оцінили у 4 млн грн.

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Фінансові показники бізнесу також погіршилися. За даними YouControl, у 2025 році чистий збиток компанії становив 8,2 млн грн. Для порівняння, роком раніше цей показник був значно меншим – 860 тис. грн. Втім, у компанії наголошують, що не йдеться про остаточне зникнення бренду. "Ми не йдемо назавжди, а призупиняємо діяльність компанії", – зазначила Ніколаєва.

Продовжать працювати магазини партнерів-франчайзі у Вінниці, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Львові та Ужгороді. Водночас їхня подальша діяльність залежатиме від можливості забезпечити стабільне постачання продукції. Раніше цей процес централізовано організовував головний офіс.

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На скорочення мережі могли вплинути не лише безпекові фактори. Співзасновниця MOST Franchising Катерина Бенівська зазначила, що спеціалізовані магазини сирів також стикаються з проблемами економічної ефективності. Європейські сири стали доступнішими у звичайних супермаркетах, посилилася конкуренція з українськими виробниками, а витрати на утримання спеціалізованих торговельних точок зросли.

"Книгарня Є" закриває магазини на залізничних вокзалах

Книжкова мережа "Книгарня Є" оголосила про закриття двох торговельних точок, розташованих на залізничних вокзалах Києва та Одеси. У компанії пояснили, що безпекова ситуація та обставини не дозволяють повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори.

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Про рішення повідомили 20 жовтня у соціальних мережах. У мережі зазначили, що вокзальні книгарні були не просто місцями продажу книжок, а частиною маршрутів мандрівників і простором, де люди могли обрати літературу перед поїздкою. Компанія подякувала клієнтам, які відвідували ці магазини під час подорожей, та висловила сподівання на нові зустрічі в інших книгарнях мережі.

Закриття вокзальних локацій відбувається на тлі інших проблем із безпекою. У ніч проти 19 жовтня внаслідок російського удару по столиці пошкоджень зазнала ще одна "Книгарня Є", розташована неподалік ТРЦ Cosmo Multimall. У вересні російський обстріл також пошкодив телекомунікаційні мережі компанії в Києві.

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Піцерії 1708 виходять із торговельних центрів Києва

Мережа піцерій 1708 у вересні 2026 року оголосила про рішення припинити роботу закладів у торговельно-розважальних центрах Києва. Основною причиною стало скорочення відвідуваності фудкортів через повітряні тривоги та падіння виторгу.

Про це співзасновник і CEO мережі Володимир Гнатюк розповів в інтерв'ю "Реве та стогне ресторатор". За його словами, через часті повітряні тривоги валовий виторг точок у торговельних центрах може знижуватися до 35%. За високої вартості оренди це стає критичним для економіки закладів.

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Раніше 1708 розглядала ТРЦ як перспективний канал масштабування. Торговельні центри забезпечували високий потік відвідувачів, давали змогу відкривати точки з відносно невеликими інвестиціями та підвищувати впізнаваність бренду. Однак, із 2024 року кількість чеків на фудкортах почала стабільно скорочуватися. Через це модель, яка раніше допомагала мережі розвиватися, поступово втрачала ефективність.

У 2026 році 1708 уже залишила столичні ТРЦ Lavina Mall та Retroville. Також компанія оголосила про намір вийти з Respublika Park. Попри домовленості про тимчасове пом'якшення орендних умов, керівництво вирішило повністю відмовитися від присутності в торговельних центрах Києва. Єдиним закладом мережі у ТРЦ мала залишитися піцерія в Cherry Mall у Вишневому. Водночас актуальний статус усіх точок після вересневого оголошення потребує підтвердження.

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За словами Гнатюка, навіть можливість роботи торговельних центрів під час "жовтого" рівня повітряної тривоги за наявності укриття навряд чи дозволить відновити попередній трафік. Відвідувачі стали значно чутливішими до безпекових ризиків.

Додатковими проблемами для мережі є подорожчання продуктів і перебої з постачанням. За попередніми оцінками компанії, у вересні фудкост – витрати на продукти для приготування страв – міг зрости на 1,5-1,8%.

Gastro Family закрила два BPSH у центрі Києва

Ресторанна група Gastro Family припинила роботу двох закладів стрітфуду BPSH у центрі столиці. Йдеться про локації на вулиці Антоновича та Великій Васильківській.

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Причиною стало скорочення кількості відвідувачів, через що обидва заклади втратили економічну ефективність. Про це власниця Gastro Family Олена Борисова розповіла в коментарі медіа. За її словами, значна частина офісів поблизу закладів припинила роботу. Зокрема, е стосується локації на Антоновича, біля станції метро "Олімпійська", та закладу на Великій Васильківській, на площі Українських Героїв. Крім того, суттєво зменшився потік студентів і перехожих.

У результаті гостей стало недостатньо для рентабельної роботи ресторанів. У компанії також очікували, що взимку ситуація може погіршитися. Обидві локації відкривали з розрахунком на високий пішохідний трафік, який є ключовою умовою бізнес-моделі BPSH. Заклад на площі Українських Героїв належав безпосередньо Gastro Family, а на Антоновича працював за франшизою. Сукупні інвестиції у відкриття двох точок становили 200 тис. євро.

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Станом на 30 жовтня 2026 року в Києві продовжував працювати лише один BPSH – на Подолі. Для порівняння, у листопаді 2022 року мережа налічувала десять закладів у столиці. Водночас Борисова повідомила, що напередодні зими Gastro Family не планує закривати інші заклади.

Раніше, протягом зими 2025–2026 років, компанія вже закрила чотири заклади – два "Білий Налив" у Львові, один у Луцьку та "Канапка Бар" на Андріївському узвозі в Києві. Крім того, восени 2026 року ресторани Mushlya на Русанівці та "Ватра" в центрі столиці оголосили про тимчасове припинення роботи до весни 2027 року.

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Gastro Family об'єднує понад 60 закладів різних форматів, серед яких "Остання Барикада", "Канапа", "Барсук", Mushlya, "Білий Налив" та BPSH. Компанія також розвиває франчайзинговий напрям. Заявлений термін окупності франшизи BPSH становить 24-30 місяців, а рентабельність – 7-10% від товарообігу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні до весни може тимчасово припинити роботу до 20% ресторанів через нові вимоги до укриттів, які набудуть чинності для закладів із 4 грудня 2026 року. Ресторанам без належно облаштованого безпечного простору буде складніше працювати під час жовтого рівня загрози, а виконання нових правил може потребувати значних витрат на переобладнання приміщень.