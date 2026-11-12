Шпигунський скандал обвалив фондовий ринок США: одна зрада "знищила" $700 млрд

Фондовий ринок США продовжує падати на тлі скандалу довкола співзасновника і генерального директора Nvidia Дженсен Хуанг і за останні дні втратив понад $700 млрд. Попри те, що він подав у відставку котирування акцій його компанії на премаркеті впали на 14% і потягнуло за собою усю індустрію hi-tech.

Відео дня

Про це повідомляє Axios, Bloomberg а також це підтверджується даними з торгів. На премаркеті 12 листопада падіння акцій Nvidia перевищувало 11,5%, а згодом обвал посилився і сягнув 14,09%.

Трохи більше місяця тому акції Nvidia досягли історичного максимуму в $239,24, а її ринкова капіталізація – $5,78 трлн. Відтоді компанія втратила приблизно $2 трлн своєї ринкової вартості. Попри це з моменту виходу на біржу (IPO) цінні папери Nvidia вже принесли інвесторам колосальні 760 000% дохідності. Але навіть незважаючи на це, на Волл-стріт обережно ставляться до перспектив компанії.

Вплив на ринок

Як друга за величиною публічна компанія США за ринковою капіталізацією, Nvidia має надзвичайно високу вагу в індексах S&P 500 та Nasdaq 100, які є базовими орієнтирами для портфелів інституційних і роздрібних інвесторів по всьому світу. Негативна динаміка охопила весь технологічний сектор та екосистему штучного інтелекту – від хмарних провайдерів до виробників компонентів і підрядників будівництва дата-центрів:

РЕКЛАМА

SanDisk – 10,22%;

Dell Technologies – 7,78%;

Seagate – 5,64%;

Micron – 4,91%;

Intel – 4,13%;

Super Micro Computer – понад 4%;

Oracle – 3,12%;

Applied Materials – 3,11%;

Eaton – 2,89%;

KLA Corporation – 2,59%;

Lam Research – 2,44%;

GE Vernova – 2,26%;

Quanta Services – 2,12%;

Arista Networks – 1,56%;

Cisco – 1,17%;

Palantir – 1,07%;

Meta Platforms – 0,75%.

Наразі інвестори аналізують, як відхід Хуанга вплине на подальші перспективи ШІ-буму, і прогнозують, чи скористаються цим її конкуренти на кшталт AMD і Broadcom.

Головні історії дня

Що передувало

На початку листопада 2026 року медіа з'явилася інформація про його роман з Еліс Хуанг – колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed (яка закуповувала чіпи Nvidia). Ситуацію ускладнило те, що американські спецслужби підозрюютьи її у зв'язках із китайською розвідкою. У Пекіні звинувачення у шпигунстві відкидають.

8 листопада Хуанг публічно визнав подружню зраду. Але згодом з'явилися повідомлення про ще один зв'язок – із віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберли Пауелл.

РЕКЛАМА

На цьому тлі ринкова капіталізація Nvidia різко впала, а акціонери подали колективний позов до суду. Рада директорів ініціювала розслідування. Хуанг негайно пішов у відставку, а тимчасовим генеральним директором призначено фінансового директора Колетт Кресс, а голову ради директорів очолив Гарві Джонс.

Раніше OBOZ.UA вже повідмляв, що у серпні серія ударів, завданих Силами оборони України по логістичній інфраструктурі маркетплейсу Ozon обвалила індекс Мосбіржі. В багатьох випадках просідання з часом навіть суттєво перевершило прогнози.