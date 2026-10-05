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Сайт АТБ зламано: компанію шантажують даними клієнтів і вимагають 18 млн грн

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read1 хв
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Фотографія магазину "АТБ". Ілюстрація
Зовнішній вигляд торговельної точки мережі "АТБ-Маркет". Ілюстрація. Джерело: пресслужба АТБ

На сайті АТБ, 5 жовтня, з'явилося повідомлення зловмисників, які заявляють про нібито викрадення даних 7,9 млн клієнтів та інших внутрішніх даних і вимагають $400 тис. – близько 18 млн грн – у криптовалюті. Станом на момент публікації АТБ офіційно не підтверджувала ані заявлений масштаб витоку, ані достовірність оприлюднених хакерами цифр, тому вони залишаються неперевіреними. Однак, зловмисники дали мережі – 2 години.

Про це OBOZ.UA стало відомо з офіційного сайту супермаркета. На сторінці atbmarket.com користувачі наразі бачать чорний екран із написом "АТБ – ваші дані у нас", таймером зворотного відліку та переліком інформації, яку невідомі нібито отримали.

Сайт АТБ зламано: компанію шантажують даними клієнтів і вимагають 18 млн грн

Сайт АТБ зламано: компанію шантажують даними клієнтів і вимагають 18 млн грн

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Зловмисники стверджують, що йдеться про дані 7,9 млн клієнтів, серед яких начебто є телефонні номери, електронні адреси, імена, адреси та хеші паролів. Крім того, у повідомленні заявлено про доступ до:

  • даних нібито 127 265 працівників, зокрема паспортної інформації;
  • історії 11,48 млн замовлень;
  • інформації щодо понад 50,3 тис. постачальників;
  • 68 тис. облікових записів AD;
  • бази даних;
  • вихідного коду GitLab – зловмисники заявляють про 524 репозиторії.

За нерозголошення нібито отриманої інформації невідомі вимагають 400 тис. доларів. У перерахунку це близько 18 млн грн. Вимога передбачає оплату у криптовалюті – на сторінці вказані реквізити для переказів у USDT у мережі TRC-20 та Bitcoin.

Також на сторінці був встановлений таймер. Зловмисники погрожують, що у разі несплати викупу інформація нібито буде викладена у відкритий доступ.

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