Росія знищила великий датацентр у Києві: що буде зі зв'язком та інтернетом

У Києві внаслідок нічного балістичного удару Росії повністю знищено датацентр компанії "Датагруп", обладнання та інфраструктура якого не підлягають відновленню, проте співробітники не постраждали. Компанія, яка забезпечує зв'язком абонентів у понад 90 населених пунктах України, продовжує надавати послуги з резервних майданчиків, а про масштабні відключення інтернету наразі не повідомляла.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії. За інформацією оператора, внаслідок балістичної атаки було знищено критично важливе телекомунікаційне обладнання та інфраструктуру київського датацентру.

У компанії наголосили, що пошкодження мають незворотний характер, тому повернути об'єкт до роботи вже не вдасться. Водночас найважливіше – внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав.

"Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура датацентру Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі. Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", – повідомили в компанії.

Знищення такого об'єкта є серйозною втратою для телекомунікаційної інфраструктури, адже датацентри забезпечують роботу серверного обладнання, мережевих систем та цифрових сервісів. Проте фізичне знищення одного майданчика не обов'язково означає припинення обслуговування всіх абонентів оператора.

Що відомо про знищення датацентру в Києві

За повідомленням компанії, датацентр зазнав критичних руйнувань унаслідок нічного балістичного удару. Йдеться не про часткове пошкодження окремих систем або тимчасове знеструмлення, а про повне виведення з ладу обладнання та інфраструктури об'єкта..

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Водночас у повідомленні не уточнюється, скільки саме одиниць обладнання було знищено, якою є загальна вартість втрат та чи планується будівництво нового датацентру замість втраченого. Також наразі немає оприлюдненої інформації про кількість клієнтів, чиї сервіси безпосередньо працювали на знищеному обладнанні.

Попри масштаб руйнувань, компанія заявила, що продовжує надавати послуги з резервних майданчиків. Саме наявність альтернативної інфраструктури дозволяє підтримувати роботу сервісів навіть після втрати основного об'єкта.

Головні історії дня

"Датагруп" є всеукраїнським постачальником електронних комунікаційних послуг. Компанія забезпечує зв'язком абонентів у більш ніж 90 населених пунктах України. Однак, важливо розрізняти географію присутності оператора та фактичний вплив знищення конкретного датацентру.

Повідомлення про руйнування київського об'єкта не означає, що всі населені пункти, у яких працює компанія, залишаться без інтернету або інших послуг зв'язку. У сучасних телекомунікаційних мережах використовуються резервні канали, альтернативні вузли та дублювання частини обладнання. Зазначається, що це дозволяє перенаправляти трафік і підтримувати роботу сервісів у разі аварій або фізичного пошкодження окремих об'єктів.

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Водночас наявність резервної інфраструктури сама собою не гарантує повної відсутності перебоїв. Залежно від архітектури мережі, способу резервування та розміщення конкретних сервісів можливі тимчасові обмеження або зміни в їхній роботі.

Що таке датацентр

Датацентр, або центр обробки даних, – це спеціалізований технологічний об'єкт, у якому розміщується серверне, мережеве та інше обладнання, необхідне для роботи цифрових сервісів. На відміну від звичайного офісу, датацентр має складну інженерну інфраструктуру.

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Для його безперебійної роботи необхідні стабільне електропостачання, системи охолодження, резервні джерела живлення, телекомунікаційні канали та засоби фізичного захисту обладнання. Залежно від призначення конкретного об'єкта датацентри можуть забезпечувати зберігання й обробку інформації, роботу корпоративних інформаційних систем, інтернет-сервісів, хмарних платформ і мережевої інфраструктури.

Пошкодження серверного та мережевого обладнання потенційно впливає на роботу сервісів, які використовували відповідний майданчик. Для бізнесу це може означати тимчасову недоступність корпоративних систем, складнощі з передаванням даних або необхідність переведення цифрових процесів на альтернативну інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, внаслідок терористичної атаки РФ у Києві в понеділок, 19 жовтня, було змінено рух транспорту. Через удар балістикою тимчасово закрито дві станції метрополітену.