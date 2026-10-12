Росія ймовірно атакувала завод Roshen у Вінниці: що відомо про наслідки

12 жовтня, російські війська атакували Вінницю та влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, що підтвердила обласна військова адміністрація, тоді як наслідки удару ще встановлюють відповідні служби. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про пожежу та ймовірне ураження заводу Roshen, однак офіційного підтвердження цієї інформації від компанії наразі немає.

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Про влучання в цивільний об'єкт повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, на місце події виїхали відповідні служби, які встановлюють наслідки російської атаки.

Водночас місцеві інформаційні канали почали поширювати повідомлення про можливе ураження підприємства Roshen. Однак, цю інформацію поки не підтвердили ані представники обласної влади, ані сама компанія.

Що відомо про російську атаку на Вінницю 12 жовтня

Удень 12 жовтня у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських повітряних атак. За інформацією "Суспільного", сигнал повітряної тривоги в регіоні пролунав о 14:46. Уже о 15:36 Повітряні сили Збройних сил України попередили про рух реактивного безпілотного літального апарата в напрямку Вінниці з півночі.

Згодом стало відомо про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури на території міста. Заболотнаповідомила, що на місце події вирушили відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки уточнюють. Однак точну назву підприємства або установи, що зазнали удару, в оприлюдненому повідомленні не зазначено.

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Після повідомлення обласної військової адміністрації в місцевих Telegram-каналах почала поширюватися інформація про ймовірний удар по підприємству кондитерської корпорації Roshen. За повідомленнями пабліків, саме завод компанії міг опинитися під російською атакою.

Також у соціальних мережах пишуть про пожежу, яка нібито виникла на місці влучання. Проте наразі ці повідомлення залишаються непідтвердженими.

Кондитерська корпорація Roshen має виробничі підприємства у Вінниці. Зокрема, у місті працює Вінницький молочний завод Roshen, який спеціалізується на переробленні молока та виробництві молочної продукції.

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