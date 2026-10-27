Росія вилетіла з вугільної еліти: хто посунув країну з трійки найбільших експортерів

Росія вибула з трійки найбільших світових експортерів енергетичного вугілля, опустившись із третього на четверте місце. За цей період її експорт скоротився на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тоді як Південно-Африканська Республіка збільшила поставки до 52,1 млн тонн і випередила РФ у рейтингу. Найбільше російські постачання впали до Туреччини та Китаю, а збільшення продажів до Індії не змогло компенсувати втрати на цих ринках. Більшість підприємств працюють зі збитками, частина шахт і розрізів простоює, а кількість працівників скорочується.

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Про це повідомляє The Insider із посиланням на дані аналітичної компанії BigMint. Упродовж перших дев'яти місяців 2026 року Росія експортувала 42,5 млн тонн енергетичного вугілля.

Зазначається, що це майже на 9,7 млн тонн менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У відсотковому вимірі скорочення становило 18,6% – найбільше серед провідних світових постачальників цього виду палива.

У результаті Росія втратила третю сходинку в рейтингу експортерів. Її випередила Південно-Африканська Республіка, яка за той самий період збільшила постачання на 8% – до 52,1 млн тонн. Перші дві позиції у світовому рейтингу залишилися за Індонезією та Австралією.

Індонезійські компанії експортували 240,3 млн тонн вугілля, хоча їхні поставки скоротилися на 10%. Австралія, навпаки, наростила відвантаження на 2% – до 151,2 млн тонн. Ще одним помітним учасником ринку стала Монголія. За дев'ять місяців її експорт збільшився на 73% – до 24 млн тонн. Таке зростання посилює конкуренцію для російських постачальників, особливо на азійських ринках.

Чому скоротився російський експорт

За даними BigMint, загальний обсяг світової торгівлі енергетичним вугіллям у січні–вересні 2026 року зменшився на 3,2% – до 602,5 млн тонн. У натуральному вимірі це приблизно на 19,9 млн тонн менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Водночас, російські поставки скоротилися значно сильніше, ніж світовий ринок загалом. На падіння експорту з РФ припало близько 49% загального скорочення міжнародної торгівлі цим видом палива.

Через це зменшилася й частка Росії у світових поставках: із 8,4% за підсумками відповідного періоду 2025 року до 7,1% у січні-вересні 2026-го. Однією з головних причин стали проблеми зі збутом на ключових напрямках. Російські експортери зіткнулися зі скороченням закупівель у Китаї та Туреччині, які належать до важливих покупців російського вугілля.

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Додатковий тиск створюють витрати на транспортування. Подорожчання залізничних перевезень, морського фрахту та страхування суден збільшує собівартість експорту. За таких умов російським компаніям складніше конкурувати з постачальниками з інших країн, особливо якщо покупці мають можливість обирати між кількома джерелами сировини.

Китай і Туреччина скоротили закупівлі російського вугілля

Найбільше російські постачальники втратили на двох важливих для них ринках – турецькому та китайському. Поставки до Туреччини за дев'ять місяців 2026 року зменшилися на 32% – до 15,7 млн тонн. Одним із чинників стало скорочення споживання вугілля на турецьких електростанціях. За слабшого попиту імпортерам потрібно менше палива, а конкуренція між постачальниками посилюється.

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Ще одним проблемним напрямком став Китай. Російський експорт до цієї країни впав на 26% – до 15,1 млн тонн. Серед причин називають надлишкові запаси вугілля на китайських складах. Коли покупці вже мають достатньо палива, потреба в нових закупівлях зменшується. Зазначається, що це обмежує можливості імпортерів укладати нові контракти або збільшувати обсяги постачання.

Водночас російські компанії змушені конкурувати з іншими експортерами, зокрема Монголією, яка суттєво наростила відвантаження. Збільшення монгольських поставок створює додаткові альтернативи для китайських покупців.

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Для Росії така ситуація особливо несприятлива, оскільки скорочення закупівель одразу на двох великих ринках складно компенсувати за рахунок інших напрямків. Навіть значні знижки не гарантують збереження попередніх обсягів продажів, якщо попит загалом слабшає, а логістичні витрати зростають.

Індія стала винятком серед основних напрямків експорту

На тлі скорочення поставок до Китаю та Туреччини єдиним напрямком, де Росії вдалося істотно збільшити продажі, стала Індія. За даними BigMint, у січні-вересні 2026 року російський експорт енергетичного вугілля до цієї країни зріс на 63% – до 9,6 млн тонн. Обсяг уже перевищив загальні поставки за весь 2025 рік.

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Зростання індійських закупівель пов'язують із суттєвими знижками, які російські постачальники пропонують покупцям. За допомогою нижчих цін компанії намагаються зберегти конкурентоспроможність і перенаправляти продукцію на ринки, де залишається попит.

Однак збільшення продажів до Індії не змогло компенсувати втрати в Китаї та Туреччині. Загальний експорт Росії за дев'ять місяців усе одно продемонстрував значне падіння.

Крім того, подальше зростання транспортних витрат може обмежувати можливості російських компаній пропонувати привабливі ціни. Якщо витрати на залізницю, морські перевезення та страхування продовжать зростати, експортерам доведеться або скорочувати власну маржу, або підвищувати ціни для покупців.

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Російська вугільна галузь опинилася під фінансовим тиском

Проблеми з експортом відображаються не лише на позиціях Росії у світовому рейтингу, а й на фінансовому стані її вугільної промисловості. За офіційними даними Росстату, сукупний збиток російських вуглевидобувних компаній за січень–липень 2026 року становив 178,2 млрд рублів. Збитковими були 64,5% підприємств галузі.

Показники свідчать про масштабні фінансові труднощі, з якими зіткнулися виробники. Серед проблем – скорочення доступного ринку збуту, висока вартість логістики та необхідність конкурувати за покупців за допомогою цінових знижок.

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Складна ситуація спостерігається і в Кузбасі – найбільшому вугільному регіоні Росії. Станом на серпень 2026 року там простоювали 20 із 93 шахт і вугільних розрізів. Одночасно скорочується зайнятість у галузі. За рік кількість працівників російської вугільної промисловості зменшилася зі 103 тис. до 97,3 тис. осіб.

Такі зміни свідчать, що проблеми виходять за межі зовнішньої торгівлі та впливають на роботу підприємств і зайнятість у регіонах, залежних від видобутку вугілля. За оцінками Міністерства енергетики РФ, за підсумками 2026 року збитки вугільної галузі можуть становити 300-310 млрд рублів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у десятках міст РФ опалювальний сезон почався лише на папері, адже батареї залишаються холодними, тоді як знос комунальних мереж у деяких регіонах уже сягає 70-80%. При цьому платити за холод росіянам доведеться дорожче – з 1 жовтня тарифи на ЖКП у країні підвищили в середньому на 15%.