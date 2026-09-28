Росія під час масованого обстрілу 28 вересня вже втретє вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" в Києві. Загиблих немає, а деталі щодо руйнувань не повідомляються.

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Про це повідомила пресслужба компанії. "На жаль, маємо чергову порцію сумних новин – нас знову атакували. Проте з головного, – всі наші колеги живі", – йдеться в повідомленні.

Також заяву зробила членкиня стратегічної ради компанії та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій. Вона також закликала не поширювати інформацію про наслідки атаки.

"Про наслідки удару і стан заводу деталей не публікуємо. Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну. Не допомагаймо ворогу оцінювати результат його ударів. Сьогодні головне, що всі живі. І тиша про все інше", – зазначила Загорій.

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Це вже третя атака на завод за останній тиждень. Активи "Дарниці" постраждали також під час обстрілів 23 і 26 вересня.

Фармацевтична компанія "Дарниця" – один із найбільших виробників лікарських засобів в Україні. Її портфель охоплює понад 200 найменувань, серед яких Цитрамон, Анальгін, Ібупрофен, Корвалол та інші популярні препарати.

Як Росія знищує українські ліки

З літа 2026 року РФ завдала вже серію ударів по фармацевтичній інфраструктурі України. Зокрема, влітку було ще одне влучання і по "Дарниці" – 28 червня 2026. Тоді були пошкоджені виробничі потужності компанії. Серед працівників загиблих і травмованих не було, а завод продовжив роботу. Характер і масштаб пошкоджень також не розкривали з міркувань безпеки.

Головні історії дня

3 і 7 серпня під ударами опинився гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі. Там зберігалися медичні матеріали для закладів охорони здоров'я, зокрема засоби екстреної допомоги для прифронтових районів. Ще після першої атаки об'єкт визнали небезпечним і почали переміщувати запаси. Після повторного удару склад було зруйновано, а залишки запасів медичних засобів ВООЗ знищені.

Також атака 3 вересня серйозно пошкодила логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складських комплексів України. На об'єкті зберігалися препарати різних виробників і дистриб'юторів. Були знищені сотні тонн медикаментів, зокрема склад лікарських засобів мережі "Аптека Доброго Дня". Після атаки "Біокон" припинив операції з приймання та відвантаження ліків на постраждалому комплексі.

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Того самого дня двічі атакували склад Teva в Україні. Компанія офіційно повідомила, що всі її працівники залишилися живими та не постраждали. Teva заявила, що оцінює масштаби пошкоджень і намагається мінімізувати вплив атаки на постачання препаратів українським пацієнтам.

У ніч проти 8 вересня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по складському комплексу "Оптіма-Фарм" у Києві. Цей об'єкт вже був зруйнований російською атакою у 2025 році і на момент нового удару не використовувався для зберігання продукції – склад був порожнім.

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12 та 13 вересня російські війська атакували логістичний комплекс Universal Logistic у Бориспільському районі Київщини. Він є одним із двох найбільших фармацевтичних складських комплексів України. Його площа становить близько 21 тис. кв. м, а комплекс обслуговує великих фармдистриб'юторів, які далі постачають ліки в аптеки. Через удари та постійні повітряні тривоги постачальники не могли нормально забрати товар із комплексу. За повідомленнями з місця подій, після першого удару на об'єкті тривала пожежа, а повторна атака ускладнила роботу рятувальників.

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У ніч проти 14 вересня російські війська атакували склад одного з найбільших українських фармдистриб'юторів "БаДМ" у Хаджибейському районі Одеси. Після удару на території виникла пожежа, будівлі складу зазнали значних пошкоджень.

Як повідомляв OBOZ.UA, аптечні мережі в Україні вже змінили правила роботи через удари РФ. Вони наразі не очікують загального дефіциту ліків в Україні, однак окремі препарати можуть тимчасово зникати в конкретних аптеках чи регіонах.

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