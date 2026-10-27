Росія обстріляла салон відомого автобренду в Києві: що заявили в компанії

Внаслідок чергового російського обстрілу в Києві було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера Suzuki. В результаті вони тимчасово припинили роботу до подальшого повідомлення.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії. Зазначається, що об’єкт було пошкоджено проти ночі 27 жовтня, хоча масштаби збитків не розголошуються.

"Внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера "SUZUKI на Подолі". Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні, де зазначили, що відділ сервісного обслуговування працюватиме без змін.

Що передувало

Увечері 26 жовтня і пізніше вночі російські війська завдали по Києву низку ударів балістичним ракетами, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина та понад 15 постраждали. В результаті:

у Деснянському районі ракета влучила поблизу кампусу Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), парку "Кіото" і житлових будинків. Пошкоджено корпуси та гуртожитки університету, постраждали студенти та співробітники. Також під удар потрапила бригада швидкої допомоги .

(ДТЕУ), парку "Кіото" і житлових будинків. Пошкоджено корпуси та гуртожитки університету, постраждали студенти та співробітники. Також під удар потрапила . у Подільському районі зафіксовано влучання балістики в адміністративну та нежитлові будівлі;

у Оболонському та Голосіївському виникли пожежі в нежитловій та транспортній інфраструктурі;

пробито полотно Південного мосту – через пошкодження його тимчасово перекрили;

– через пошкодження його тимчасово перекрили; пошкоджено колії та інфраструктуру на "червоній" та "зеленій" гілках метро – рух тимчасово обмежували.

Також OBOZ.UA повідомляв, у ніч на 22 жовтня в Оболонському районі були пошкоджені будівельний супермаркет "Епіцентр" та магазин JYSK. В будівлі частково зруйновано стіни та конструкції з третього по перший поверх, виникла пожежа.