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Росія обстріляла салон відомого автобренду в Києві: що заявили в компанії

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Після обстрілу в Києві закрився автосалон Suzuki
Після обстрілу в Києві закрився автосалон Suzuki. Джерело: ДСНС/Suzuki, колаж OBOZ.UA

Внаслідок чергового російського обстрілу в Києві було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера Suzuki. В результаті вони тимчасово припинили роботу до подальшого повідомлення.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Зазначається, що об’єкт було пошкоджено проти ночі 27 жовтня, хоча масштаби збитків не розголошуються.

"Внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера "SUZUKI на Подолі". Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні, де зазначили, що відділ сервісного обслуговування працюватиме без змін.

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Що передувало

Увечері 26 жовтня і пізніше вночі російські війська завдали по Києву низку ударів балістичним ракетами, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина та понад 15 постраждали. В результаті:

  • у Деснянському районі ракета влучила поблизу кампусу Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), парку "Кіото" і житлових будинків. Пошкоджено корпуси та гуртожитки університету, постраждали студенти та співробітники. Також під удар потрапила бригада швидкої допомоги.
  • у Подільському районі зафіксовано влучання балістики в адміністративну та нежитлові будівлі;
  • у Оболонському та Голосіївському виникли пожежі в нежитловій та транспортній інфраструктурі;
  • пробито полотно Південного мосту –  через пошкодження його тимчасово перекрили;
  • пошкоджено колії та інфраструктуру на "червоній" та "зеленій" гілках метро – рух тимчасово обмежували.

Також OBOZ.UA повідомляв, у ніч на 22 жовтня в Оболонському районі були пошкоджені будівельний супермаркет "Епіцентр" та магазин JYSK. В будівлі частково зруйновано стіни та конструкції з третього по перший поверх, виникла пожежа.

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