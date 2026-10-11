Росія намагається позбавити українців доступу до базових ліків: в МОЗ констатують збільшення атак на фармацевтичний сектор

Протягом останнього місяця Росія активізувала удари по фармацевтичній інфраструктурі України, зокрема складах, виробничих потужностях і місцях зберігання важливих медикаментів. Такі атаки ускладнюють доступ українців до необхідних препаратів і лікування, особливо в моменти, коли вони найбільше цього потребують.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ. Він озвучив це під час Всесвітнього саміту охорони здоров’я в Берліні, де учасники обговорювали стійкість медичних систем в умовах криз.

Як атаки впливають на забезпечення ліками

За словами Ляшка, російські війська дедалі частіше обирають цілями об’єкти фармацевтичного сектору, де зберігаються запаси критично важливих препаратів. Міністр наголосив, що через такі удари українці ризикують втратити доступ навіть до базових ліків.

Знищення запасів медикаментів створює додаткове навантаження на всю систему охорони здоров’я. Зокрема, люди з хронічними захворюваннями намагаються заздалегідь придбати необхідні препарати, що призводить до різких змін попиту. Водночас медична система змушена оперативно реагувати на перебої з постачанням і забезпечувати потреби пацієнтів.

Ляшко підкреслив, що російські удари по медичній інфраструктурі України мають отримати належну реакцію міжнародної спільноти.

Ляшко закликав партнерів продовжувати підтримку України

Міністр зазначив, що Росія продовжує атакувати не лише систему охорони здоров'я, а й житлові будинки. На його думку, ці дії свідчать про прагнення держави-агресора знищити Україну та її свободу.

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"Російська Федерація, продовжуючи атаки на Україну, на українську систему охорони здоров’я, на житлові будинки, знову і знову показує, що існує терористична держава на ім’я Росія, яка не має іншої мети, окрім як знищити свободу, знищити Україну", – заявив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, жодна система охорони здоров'я не може самостійно впоратися з кризою такого масштабу, яку Росія спричинила та продовжує поглиблювати в Україні. Він подякував міжнародним партнерам за допомогу та закликав їх не припиняти підтримку.

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Водночас Ляшко наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує реформувати систему охорони здоров'я та готова ділитися набутим досвідом з іншими державами.

"Будь ласка, не вагайтеся звертатися до українських медичних працівників, до української системи охорони здоров’я. Ми із задоволенням поділимося тим, що нам довелося так болісно здобути. Це дуже важкий досвід, але він надзвичайно цінний", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували фармацевтичний завод "Дарниця" в Києві. У компанії повідомили, що всі працівники залишилися живими, однак подробиці щодо руйнувань не розголошували з міркувань безпеки.

Як писав OBOZ.UA, 4 жовтня російський удар зруйнував фармацевтичний завод "КУСУМ" у Сумах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства.