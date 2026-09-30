В умовах гострої кадрової кризи протягом останнього року зарплати на будівництві та ремонті в Україні суттєво зросли, тоді як у сусідній Польщі за окремими позиціями спостерігається навіть зниження доходу. Та навіть попри суттєве зростання виплат в Україні, польські роботодавці досі пропонують у 1,5-2 рази вищий чистий дохід за аналогічними вакансіями.

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Про це свідчать дані OLX Робота. Аналіз показав, що українські роботодавці змушені агресивно піднімати ставки, щоб утримувати кадри всередині країни.

Яка ситуація з робітничими професіями в Україні

Порівняно з серпнем 2025 року, у 2026 році на українському ринку праці зафіксовано чіткий тренд підвищення заробітних плат, спричинений дефіцитом кваліфікованих кадрів. Наразі експерти описують динаміку зростання виплат в Україні так:

найбільший відсоток зростання (+33%): муляри та виконроби – їхня медіанна зарплата сягнула 60 тис. грн ;

муляри та виконроби – їхня медіанна зарплата сягнула ; стрімкий плюс (+32%): плиточники (до 62,5 тис. грн ) та слюсарі (до 36,3 тис. грн );

плиточники (до ) та слюсарі (до ); найвищі зарплати за посадами: штукатури (65 тис. грн), маляри та фасадники (60 тис. грн), будівельники (55 тис. грн), електрики (46,3 тис. грн). Виплати за цими напрямами зросли на 15-22%.

На цьому тлі, середня зарплата будівельника в Україні у 4-6 разів перевищила мінімальну заробітну плату (8647 грн) та орієнтовно в 17 разів вища за прожитковий мінімум (3 209 грн). А штукатур заробляє у 20 разів більше за прожитковий мінімум.

Що відбувається на ринку праці Польщі

У Польщі універсального зростання ставок не спостерігалося – зміна заробітних плат залежала від попиту на конкретну спеціальність.

Основні показники в Польщі

Муляри (+38%): стали лідерами за зростанням – до 11 тис. злотих (близько 131,6 тис. грн).

стали лідерами за зростанням – до (близько 131,6 тис. грн). Плиточники утримують 10,8 тис. злотих (128,6 тис. грн).

утримують (128,6 тис. грн). Виконроби – 10 тис. злотих (119,6 тис. грн).

(119,6 тис. грн). Столяри (+14%): до 8 тис. злотих (95,7 тис. грн).

до (95,7 тис. грн). Різноробочі (+11%): до 7,7 тис. злотих (92,7 тис. грн).

до (92,7 тис. грн). Маляри (-13%): продемонстрували падіння доходів до 7,8 тис. злотих (93,4 тис. грн).

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У Польщі медіанні зарплати робітників перевищують місцеву "мінімалку" (4806 злотих, що станом на 30 вересня еквівалентно 57,5 тис. грн) лише в 1,5-2 рази, а прожитковий мінімум – у 9-11 разів. Це свідчить про те, що базовий соціальний поріг у Польщі значно вищий, а розрив між мінімальною та робітничою зарплатою – менший, ніж в Україні.

На цьому тлі експерти наголошують, що оцінювати привабливість працевлаштування в обох країнах варто не лише за номінальною сумою, а й з урахуванням податкового навантаження, вартості оренди житла, цін на продукти та загального рівня витрат на проживання.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні роботодавці найчастіше шукають працівників у виробництво, логістику, торгівлю, будівництво та готельно-ресторанну сферу, однак у різних областях попит суттєво відрізняється. Медіанні зарплати продовжують зростати навіть у регіонах, де вакансій стає менше, а в окремих затребуваних сферах працівникам пропонують до 30-40 тис. грн.

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