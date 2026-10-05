Річка в кінці городу та 23 сотки землі: українець купив будинок за ціною нового iPhone

Українець придбав старий будинок із господарською спорудою та приблизно 23 сотками землі всього за $1500, однак оселя й територія потребують серйозного відновлення. Головним бонусом покупки стала річка просто наприкінці городу, а на ділянці новий власник планує вирощувати ягоди та поступово облаштовувати житло.

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Про це OBOZ.UA стало відомо з відео чоловіка у соціальних мережах. Щоправда, низька ціна має цілком зрозуміле пояснення, будинок перебуває далеко не в ідеальному стані та потребує серйозного відновлення.

Що українець отримав за $1500

Новий власник показав свою покупку в соцмережах, провівши невеликий "румтур" старою сільською хатою. За його словами, він купив будинок у селі, де колись жили його предки, тому ця нерухомість має для нього не лише практичне, а й певне особисте значення.

Стан оселі чоловік оцінює реалістично – роботи попереду багато. Всередині залишилися старі меблі, речі попередніх мешканців та різний мотлох. Частину цього доведеться вивезти, а приміщення – поступово ремонтувати. На стінах досі можна побачити старі фотографії. Як розповів власник, збереглося навіть фото його прадіда.

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За словами чоловіка, він не планує робити все одразу. Будинок хоче відновлювати поступово, перетворивши це на довгостроковий проєкт "для душі". "Так, звісно, стан бажає кращого, але за півтори тисячі, думаю, вкладення досить непогане. Швидкий румтур – багато безладу. З часом, можливо, буду відновлювати щось для душі", – пояснив новий господар.

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Разом із житловим будинком чоловік отримав ще одне приміщення. У майбутньому його можна використовувати як склад, господарську споруду або навіть невелику майстерню.

Однак спершу доведеться розібратися з тим, що залишилося від попередніх власників, та привести територію до ладу. Подвір'я й частина земельної ділянки заросли, тому господар уже готується працювати пилкою та сокирою, прибирати чагарники й поступово звільняти простір.

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Сам чоловік не приховує, що одним із найцінніших активів для нього стала саме земля. Разом із хатою він отримав близько 23 соток, які планує використовувати не лише для відпочинку.

На ділянці власник хоче вирощувати ягоди, для покупця це було принципово важливо. Однак, найбільший сюрприз розташований просто за городом.

На відео чоловік показав, що його земельна ділянка виходить просто до річки. Саме це він називає одним із головних бонусів покупки. Після розчищення території тут можна облаштувати місце для відпочинку, а саму землю використовувати для вирощування ягід та інших культур.

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Таким чином, за суму, співставну з вартістю дорогого смартфона, покупець отримав стару хату, господарську споруду, 23 сотки землі та вихід до річки. Водночас перетворення цього місця на повноцінне житло вимагатиме від нього значно більше часу, сил і грошей, ніж сама покупка.

Історія викликала реакцію користувачів соцмереж. Частині коментаторів особливо сподобалася ідея не будувати все з нуля, а поступово відновлювати стару сільську оселю. Одна з користувачок на ім'я Юлія розповіла, що має схожий досвід. Її родина також придбала стару хату в інших людей і тепер поступово приводить її до ладу.

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"Яке це щастя – мати можливість відбудувати хату своїх пращурів. Ми придбали хату в чужих людей, але і їм вдячні за те, що вони нам залишили. Потрохи наводимо там порядок. Нехай вам щастить!" – написала вона.

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