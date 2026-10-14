РФ масовано атакувала залізницю України: які поїзди затримуються більш ніж на 10 годин

У ніч проти 14 жовтня, Росія масовано атакувала залізничну інфраструктуру в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях, пошкодивши депо, станції, вокзали та рухомий склад, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. Через наслідки обстрілів та перебої з електропостачанням поїзди затримуються на кілька годин, а найбільше від графіка відстає рейс Харків – Хелм із затримкою понад 10 годин.

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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, російські війська завдавали ударів по різних елементах залізничної системи, намагаючись порушити роботу ключових транспортних напрямків.

Росія атакувала залізницю одразу в п'яти областях

Масована хвиля російських ударів у ніч проти 14 жовтня охопила одразу кілька регіонів України. За інформацією керівництва "Укрзалізниці", під атакою опинилися залізничні об'єкти в таких областях:

Харківська;

Київська;

Вінницька;

Хмельницька;

Тернопільська.

Російські війська атакували не лише залізничні колії, а й об'єкти, від яких залежить щоденна робота пасажирських і вантажних перевезень. Серед цілей були локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад.

Крім того, удари спричинили перебої з електропостачанням. Через це залізничникам доводилося оперативно відновлювати роботу енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити подальший рух поїздів. На окремих напрямках виникали перешкоди, які унеможливлювали звичайний проїзд. У таких випадках фахівці організовували альтернативні маршрути, щоб пасажирські рейси могли продовжити рух.

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Попри масштаб обстрілів, завдяки завчасному попередженню та евакуації людей вдалося уникнути жертв. "Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат", – повідомив Перцовський.

У Києві тимчасово зупиняли залізничний вузол

Окремі труднощі виникли у столиці. Через загрозу застосування балістичного озброєння роботу Київського залізничного вузла тимчасово призупиняли. Зазначається, що це вплинуло на рух поїздів, які проходять через столицю або залежать від роботи цього транспортного вузла. Внаслідок вимушеної зупинки частина рейсів накопичила затримки.

Головні історії дня

Після відновлення роботи залізничного вузла поїзди почали поступово відправлятися. Однак, повернення до звичайного графіка потребує часу, оскільки затримки одного рейсу можуть впливати на подальший рух інших поїздів.

Які поїзди затримуються 14 жовтня: список рейсів

Найбільші затримки станом на ранок 14 жовтня зафіксовано на маршрутах, які сполучають східні області України із західними регіонами та міжнародними напрямками. Зокрема, найбільше від графіка відстає міжнародний поїзд №93/94 Харків – Хелм.

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Його затримка становить понад 10 годин. Ще декілька поїздів із Харкова запізнюються більш ніж на шість годин. За даними моніторингу "Укрзалізниці", серед рейсів із найбільшими затримками:

Поїзд і маршрут Затримка №93/94 Харків – Хелм 10 год 9 хв №1/2 Харків – Рахів 6 год 32 хв №21/22 Харків – Львів 6 год 14 хв №21/22 Львів – Харків 6 год 13 хв №15/16 Чернівці – Харків 5 год 51 хв №127/128 Дніпро – Львів 5 год 23 хв №3/4 Дніпро – Ужгород 5 год 18 хв №119/120 Хелм – Дніпро 5 год 13 хв №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ 4 год 59 хв №261/262 Дніпро – Чернівці 4 год 59 хв №39/40 Солотвино – Запоріжжя 4 год 49 хв №5/6 Ясіня – Запоріжжя 4 год 49 хв №31/32 Перемишль – Запоріжжя 4 год 46 хв №3/4 Ужгород – Дніпро 4 год 46 хв

Як свідчать дані, найбільші відхилення від розкладу спостерігаються на поїздах, які курсують між Харковом, Дніпром та західними областями. Особливо складна ситуація склалася з міжнародним сполученням.

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Поїзд Харків – Хелм затримується більш ніж на десять годин, а рейс Хелм – Дніпро – більш ніж на п'ять. Також майже на п'ять годин від графіка відстає поїзд Перемишль – Запоріжжя.

Що робити пасажирам, які планують поїздку

На тлі масштабних затримок пасажирам рекомендується перевіряти фактичний рух свого поїзда перед виїздом на вокзал. Особливо це стосується тих, хто має квитки на міжнародні рейси або планує пересадки.

"Укрзалізниця" має спеціальний онлайн-сервіс, де можна відстежувати відхилення поїздів від графіка. Для цього достатньо знайти потрібний рейс за номером або маршрутом. Перевірити затримку можна на офіційному сервісі моніторингу.

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Важливо враховувати, що зазначений час затримки може змінюватися протягом поїздки. Якщо залізничникам вдається відновити рух на пошкодженій ділянці або організувати швидший проїзд альтернативним маршрутом, відставання від графіка може скоротитися.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, " Укрзалізниця" планує з 20 жовтня припинити курсування двох поїздів – № 31/32 Запоріжжя – Перемишль та № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів. Рішення пов’язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку.