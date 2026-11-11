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Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП "Ліси України" розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
60
Папка документів, калькулятор і гривні на столі біля вікна з видом на ліс
Підприємство пояснює, що платить зарплати з доходів від власної господарської діяльності. Джерело: Згенеровано ШІ

Юрію Болоховцю напередодні звільнення з посади генерального директора ДП "Ліси України" нарахували разову премію в 7,6 млн грн. А новий керівник Ігор Зубович, якого призначили в липні 2026-го, станом на вересень вже встиг отримати від ДП 3,6 млн грн. Це вдвічі більше, ніж зарплата керівника ДП минулого року. 

ДП "Ліси України" надало дані про виплати керівництву лише після скарги OBOZ.UA та втручання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це йдеться у відповіді підприємства за підписом відповідальної особи за організацію доступу до публічної інформації Лесі Хлєбнікової.

За даними підприємства, Юрію Болоховцю у 2025 році нарахували 8 013 105,44 грн зарплати. Тобто це приблизно 667,7 тис. грн на місяць. Тоді як його наступнику Зубовичу з 1 липня до 30 вересня нарахували 3 633 487,98 грн, тобто 1 211 162 грн на місяць. Це двічі більше, ніж минулого року заробляв Болоховець. 

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Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП ''Ліси України'' розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП "Ліси України" розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП ''Ліси України'' розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП "Ліси України" розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП ''Ліси України'' розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП "Ліси України" розкрили дані після скарги OBOZ.UA

"Найбільшою одноразовою виплатою керівництву ДП "Ліси України" за вказаний період є річна винагорода (премія) за результатами фінансово-господарської діяльності, нарахована Болоховцю Ю. В. у 2026 році, яка становила 7 684 403,36 грн", – повідомило підприємство у відповіді на запит.

Ця винагорода становить і всю суму преміювання керівництва за наведений період. За відповіддю ДП, інших премій Болоховцю та Ігорю Зубовичу не нараховували.

Скільки нарахували Ігорю Зубовичу

Ігорю Зубовичу у 2026 році станом на 30 вересня нарахували 3 633 487,98 грн, зокрема 98 866,48 грн відпускних. Інших виплат йому за цей період, як зазначили у ДП "Ліси України", не здійснювали.

Виконання обов’язків генерального директора підприємства на Зубовича поклали з 1 липня 2026 року. До переходу в підприємство він працював заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Як у підприємстві пояснили правила оплати праці

Умови оплати праці генерального директора визначають контракт і постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859. Вони передбачають посадовий оклад, квартальну премію до трьох місячних окладів, річну – до двадцяти чотирьох місячних окладів, а також відпускні. Премії встановлюють з урахуванням виконання показників за квартал і рік та погоджують із роботодавцем.

У відповіді підприємство наголосило, що працює на засадах господарського розрахунку та самофінансування. Зарплати працівникам, за його поясненням, виплачують із доходів від власної господарської діяльності; фінансування з державного чи місцевих бюджетів ДП не отримує.

Окремо "Ліси України" повідомили про комісію з перетворення підприємства на акціонерне товариство, утворену наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 26 вересня 2025 року № 267. На час реорганізації до неї перейшли управлінські повноваження. За виконання функцій членів комісії окремої зарплати, премій чи винагород не передбачено: ці працівники отримують оплату за основними посадами.

Як раніше писав OBOZ.UA, "Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країні. Завдяки корпоратизації в ДП підняли зарплати до мільйонів гривень на місяць для керівництва. А заступники директорів департаменту отримують сотні тисяч гривень щомісячно

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