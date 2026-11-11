Разова премія в 7,6 млн грн та космічні зарплати: ДП ''Ліси України'' розкрили дані після скарги OBOZ.UA

Юрію Болоховцю напередодні звільнення з посади генерального директора ДП "Ліси України" нарахували разову премію в 7,6 млн грн. А новий керівник Ігор Зубович, якого призначили в липні 2026-го, станом на вересень вже встиг отримати від ДП 3,6 млн грн. Це вдвічі більше, ніж зарплата керівника ДП минулого року.

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ДП "Ліси України" надало дані про виплати керівництву лише після скарги OBOZ.UA та втручання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це йдеться у відповіді підприємства за підписом відповідальної особи за організацію доступу до публічної інформації Лесі Хлєбнікової.

За даними підприємства, Юрію Болоховцю у 2025 році нарахували 8 013 105,44 грн зарплати. Тобто це приблизно 667,7 тис. грн на місяць. Тоді як його наступнику Зубовичу з 1 липня до 30 вересня нарахували 3 633 487,98 грн, тобто 1 211 162 грн на місяць. Це двічі більше, ніж минулого року заробляв Болоховець.

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"Найбільшою одноразовою виплатою керівництву ДП "Ліси України" за вказаний період є річна винагорода (премія) за результатами фінансово-господарської діяльності, нарахована Болоховцю Ю. В. у 2026 році, яка становила 7 684 403,36 грн", – повідомило підприємство у відповіді на запит.

Ця винагорода становить і всю суму преміювання керівництва за наведений період. За відповіддю ДП, інших премій Болоховцю та Ігорю Зубовичу не нараховували.

Скільки нарахували Ігорю Зубовичу

Ігорю Зубовичу у 2026 році станом на 30 вересня нарахували 3 633 487,98 грн, зокрема 98 866,48 грн відпускних. Інших виплат йому за цей період, як зазначили у ДП "Ліси України", не здійснювали.

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Виконання обов’язків генерального директора підприємства на Зубовича поклали з 1 липня 2026 року. До переходу в підприємство він працював заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Як у підприємстві пояснили правила оплати праці

Умови оплати праці генерального директора визначають контракт і постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859. Вони передбачають посадовий оклад, квартальну премію до трьох місячних окладів, річну – до двадцяти чотирьох місячних окладів, а також відпускні. Премії встановлюють з урахуванням виконання показників за квартал і рік та погоджують із роботодавцем.

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У відповіді підприємство наголосило, що працює на засадах господарського розрахунку та самофінансування. Зарплати працівникам, за його поясненням, виплачують із доходів від власної господарської діяльності; фінансування з державного чи місцевих бюджетів ДП не отримує.

Окремо "Ліси України" повідомили про комісію з перетворення підприємства на акціонерне товариство, утворену наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 26 вересня 2025 року № 267. На час реорганізації до неї перейшли управлінські повноваження. За виконання функцій членів комісії окремої зарплати, премій чи винагород не передбачено: ці працівники отримують оплату за основними посадами.

Як раніше писав OBOZ.UA, "Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країні. Завдяки корпоратизації в ДП підняли зарплати до мільйонів гривень на місяць для керівництва. А заступники директорів департаменту отримують сотні тисяч гривень щомісячно