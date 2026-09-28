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Путін забрав у німецьких власників Metro: що буде з гіпермаркетами в Росії

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
Магазин Metro у Москві у 2014 році. Ілюстрація
Магазини Metro в Росії більше не управляються німцями. Ілюстрація
Джерело: Getty Images

Російська влада продовжує конфіскацію західних бізнесів, які не вийшли з ринку країни-агресорки. На цей раз під "тимчасове управління" передали російські активи німецької торговельної мережі Metro.Йдеться про приблизно 90 торговельних центрів у 51 регіоні РФ. Компанія Metro працювала в РФ із 2001 року.

Відповідний указ 28 вересня підписав кремлівський диктатор Володимир Путін. Згідно з документом, активи Metro передали акціонерному товариству "УК Торг Рус". Компанію зареєстрували лише три тижні тому, а її статутний капітал становить 10 тис. рублів. Єдиним власником і генеральним директором "УК Торг Рус" є Йоганнес Толай, який із 2023 року очолює російський підрозділ Metro.

Таким чином, німецька Metro фактично втрачає контроль над своїми російськими активами, хоча формально вони переводяться не у власність держави, а під управління визначеної російської юридичної особи. Цей механізм російська влада використовує щодо бізнесу компаній із країн, які Москва вважає "недружніми".

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У Metro вже офіційно відреагували на рішення Путіна. "Хоча Metro Russia офіційно залишається у власності Metro AG, цей указ означає, що сама Metro більше не має оперативного контролю", – йдеться в повідомленні.

Путін послався на власний указ №302 від 2023 року. У ньому запровадження "тимчасового управління" іноземними активами пояснюється як "відповідний захід" у відповідь на "дії США та інших держав щодо російської власності за кордоном".

У російському підрозділі Metro, зі свого боку, пояснили медіа передачу активів "необхідністю забезпечити безпеку співробітників та інфраструктури". У компанії також заявили, що Metro нібито належить до об'єктів критично важливої інфраструктури, які "забезпечують стабільність постачань і роботу професійного ритейлу".

До Metro забрали Auchan, Nestle та Leroy Merlin

Рішення щодо Metro стало черговим випадком передачі під російський контроль активів великих західних компаній. 17 вересня Путін передав у "тимчасове управління" російські активи швейцарської Nestle, французької Auchan і "Лемана Про" – колишнього російського бізнесу французької Leroy Merlin. Управління цими активами отримала компанія "Л.Е.В. Менеджмент", яку очолює генерал-майор МВС РФ Андрій Краюшкін.

Раніше за аналогічною схемою російська влада передала під контроль держави або пов'язаних із нею структур активи бельгійської AB InBev та турецької Anadolu Efes. У 2024 році під російський контроль потрапили підприємства побутової техніки Ariston і Bosch. Їх передали "Газпрому".

Ще у 2023 році аналогічний механізм застосували щодо Danone Russia. Згодом цей бізнес, оцінюваний приблизно в 1 млрд євро, перейшов до людей, пов'язаних із керівництвом Чечні. Тоді ж російська влада забрала активи данської Carlsberg. У 2022 році під контроль РФ потрапили активи фінської Fortum та німецької Uniper.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Європейська комісія відновила роботу над варіантами використання заморожених російських активів для фінансування України. Йдеться приблизно про 210 млрд євро Центробанку РФ, заблокованих у Європейському Союзі, більшість яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

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