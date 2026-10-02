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Приймали рублі і ховали "відмиту" готівку під землею: по всій Україні пройшли облави на "чорні" обмінники

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 4,1 т.
Викрито мережу підпільних обмінних пунктів
Викрито мережу підпільних обмінних пунктів. Джерело: БЕБ/Офіс генерального прокурора, колаж OBOZ.UA

В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводилися десятки мільярдів гривень. В рамках розслідування було конфісковано рекордну суму готівки – понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Злочинна схема охоплювала 16 регіонів України та використовувалася для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як діяла схема

Для проведення нелегальних операцій організатори використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під вивіскою відомої торгової марки. Насправді дозвільних документів на здійснення валютно-обмінної діяльності вони не мали, а всі прибутки повністю приховувалися від бухгалтерського та податкового обліку.

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Вилучення готівки з сейфу

Вилучення готівки з сейфу. Джерело: БЕБ

Обшуки в обмінниках

Обшуки в обмінниках. Джерело: БЕБ

Учасники схеми здійснювали тіньові перекази готівки та цифрових активів як у межах України, так і за кордон без залучення банківської системи. Крім того, під виглядом звичайних валютно-обмінних операцій проводилася регулярна конвертація великих обсягів готівки у криптовалюту.

Діяльність усіх осередків координувалася з єдиного штабу, а рівень конспірації підпільних обмінників відповідав їхнім багатомільйонним оборотам:

 

  • чорнову касу зберігали у спеціально обладнаних прихованих сховищах, тайниках та навіть підземних тунелях;
  • приміщення були оснащені спеціальними кнопками, натискання яких за сигналом екстрено блокувало доступ оперативників до програмного забезпечення з чорновим фінансовим обліком.
Конфісковані кошти

Конфісковані кошти. Джерело: БЕБ

Вилучено рекордну суму готівки

Вилучено рекордну суму готівки. Джерело: БЕБ

 

Слідчі дії та вилучене майно

Окрім рекордної суми готівки, детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та носії з чорновою документацією, що деталізують роботу схеми. В БЕБ підкреслили, що масштабні слідчі дії проводилися в умовах атестації та кадрового дефіциту у відомстві, проте аналітична робота щодо викриття схеми тривала кілька місяців. Наразі досудове розслідування триває.

 

 

 

Допит співробітниць мережі обмінників

Допит співробітниць мережі обмінників. Джерело: БЕБ

Раніше OBOZ.UA повідомляв про викриття в Києві мережі нелегальних обмінників, які проводили операції з доларами та євро без належної реєстрації, а клієнтам замість фіскальних чеків видавали їхні імітації. У результаті з незаконного обігу вилучили понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже 8 тис. євро, наразі розслідується діяльність мережі.

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