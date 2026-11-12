ПриватБанк виставив "Буковель" на продаж: скільки коштує частина курорту і що отримає новий власник

ПриватБанк продає частину "Буковелю" майже за 3,6 млрд грн, серед активів – 34 земельні ділянки, 14 канатних доріг, готель Radisson та комерційна нерухомість. Аукціони за два лоти відбудуться 26 листопада 2026 року, а отримане майно банк планує реалізувати в межах скорочення портфеля проблемних і непрофільних активів.

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Про це повідомляє Prozzoro.Продажі. Майно курорту розділили на два окремі лоти, кожен із яких включає значний перелік нерухомості та інфраструктурних об'єктів. Потенційні покупці зможуть позмагатися за активи державного банку в електронному форматі.

Яке майно "Буковелю" виставили на продаж

Найбільший за складом об'єктів лот має стартову ціну близько 1,6 млрд грн. До нього увійшли 34 земельні ділянки загальною площею майже 101 га. Крім землі, покупець отримає значну частину інфраструктури гірськолижного комплексу. Зокрема, у цьому лоті передбачено продаж:

14 підвісних пасажирських канатних доріг;

насосної станції;

двох трансформаторних підстанцій;

10 окремих комерційних приміщень;

34 земельних ділянок загальною площею майже 101 га.

Другий лот оцінений майже у 2 млрд грн. Він передбачає продаж двох земельних ділянок, будівель готельного комплексу Radisson та гуртожитку. Саме цей пакет об'єднує готельну нерухомість, яка є частиною майнового комплексу курорту.

Обидва об'єкти виставлені на електронні торги з окремими стартовими цінами. Аукціони мають відбутися 26 листопада 2026 року.

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Чому ПриватБанк продає майно курорту

Майно "Буковелю" опинилося у власності ПриватБанку в рахунок погашення проблемної кредитної заборгованості. Йдеться про кредити, які були видані ще до націоналізації фінансової установи.

Тепер державний банк виставляє ці активи на продаж у межах роботи зі скорочення портфеля непрофільного та проблемного майна. Така процедура дозволяє фінансовій установі реалізовувати активи, які не належать до її основної банківської діяльності, та повертати кошти.

Важливо, що нинішній продаж відрізняється від попередніх спроб передати майно курорту в користування. Цього разу йдеться саме про відчуження активів, тобто покупці зможуть придбати виставлені об'єкти, а не лише отримати право користуватися ними протягом певного періоду.

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Як раніше намагалися здати майно "Буковелю" в оренду

Водночас, це не перша спроба ПриватБанку реалізувати економічний потенціал нерухомості курорту. Ще 5 листопада 2025 року фінансова установа виставила на "Прозорро.Продажі" право оренди частини майна "Буковелю".

Тоді банк організував три окремі аукціони, які стосувалися канатних доріг, земельних ділянок, готельної нерухомості та комерційних приміщень. Результати двох торгів визначилися достроково через те, що на кожен із відповідних лотів зареєструвався лише один учасник.

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Переможцем аукціону з оренди 14 підвісних пасажирських канатних доріг разом із будівлями та спорудами, а також 30 земельних ділянок загальною площею майже 99 га стало ТОВ "Буковель", пов'язане із Захаром та Оксаною Палицями. За умовами торгів, стартова орендна плата за цей пакет становила 9,7 млн грн на місяць. Єдиний учасник запропонував 9,86 млн грн щомісячно.

Ще один аукціон стосувався оренди двох готельних об'єктів – комплексу Radisson і гуртожитку, а також двох земельних ділянок. Переможцем знову стало ТОВ "Буковель", яке було єдиним учасником торгів. За оренду цього майна компанія запропонувала 8,4 млн грн на місяць за стартової ціни 8,37 млн грн.

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Водночас третій аукціон, на якому планували передати в оренду 10 нежитлових приміщень загальною площею понад 4200 кв. м та чотири земельні ділянки площею близько 2 га, не відбувся. На нього не зареєструвався жоден учасник. За оголошеними умовами, термін оренди майна становив один рік.

Договори могли автоматично продовжуватися, але передбачали й можливість дострокового розірвання з ініціативи власника. Зокрема, це стосувалося випадків несвоєчасної сплати орендних платежів або продажу майна банком.

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