ПриватБанк відсудив у РФ понад $327 млн: суд тривав 11 років

Арбітражний суд зобов'язав Росію виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконно експропрійовані після окупації Криму активи, а до суми також включені проценти та відшкодування витрат. Проценти нараховуються з 18 квітня 2014 року і продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати, а банк заявив, що домагатиметься виконання рішення та отримання всієї присудженої суми.

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Про остаточне рішення у справі, яка тривала 11 років, повідомила прес-служба банку. ПриватБанк розпочав арбітражне провадження ще у квітні 2015 року, вимагаючи компенсації за кредити, нерухомість, грошові кошти та інші активи, експропрійовані після захоплення Кримського півострова Росією.

Росія має виплатити понад $327 млн

Остаточне рішення у справі №2015-21 ухвалив арбітражний суд за адміністративної підтримки Постійної палати третейського суду в Гаазі. Росію зобов'язали компенсувати ПриватБанку збитки, яких він зазнав унаслідок незаконної експропріації своїх активів у Криму.

Загальна присуджена банку сума перевищує 327 млн доларів. Водночас йдеться не лише про безпосередню вартість втрачених активів. До суми включені проценти, які нараховуються з 18 квітня 2014 року, а також відшкодування відповідних витрат і видатків, понесених ПриватБанком у процесі захисту своїх прав.

Крім того, проценти не припиняють нараховуватися після винесення рішення. Вони продовжуватимуть збільшувати загальну суму боргу до моменту повної виплати Росією присудженої компенсації. Фактична сума, яку зрештою має сплатити РФ, може бути більшою за нинішні 327 млн доларів.

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Що саме ПриватБанк втратив у Криму

До окупації півострова у 2014 році ПриватБанк здійснював у Криму значну операційну діяльність та володів там різними активами. Серед них були:

кредитний портфель;

об'єкти нерухомості;

грошові кошти;

інші активи, пов'язані з діяльністю банку на півострові.

Після окупації Криму Росія вжила низку заходів, унаслідок яких активи українського банку були експропрійовані, а його діяльність на півострові фактично припинилася. Саме ці події стали підставою для багаторічного міжнародного спору.

Головні історії дня

ПриватБанк розпочав арбітражне провадження проти РФ 13 квітня 2015 року. Юридичною основою позову стала двостороння угода між Україною та Росією про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Банк наполягав, що дії Росії щодо його кримських активів порушили передбачені цією угодою гарантії захисту інвестицій. Справа виявилася тривалою, оскільки арбітраж мав спочатку вирішити питання власної юрисдикції, встановити факт порушення міжнародних зобов'язань, а вже після цього перейти до визначення конкретної суми компенсації.

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Ще у 2019 році суд визнав експропріацію незаконною

Один із ключових етапів справи завершився 4 лютого 2019 року. Тоді арбітражний суд підтвердив, що має юрисдикцію розглядати всі вимоги ПриватБанку до Росії. Крім того, арбітри встановили факт незаконної експропріації інвестицій українського банку та підтвердили його право на повне відшкодування завданих збитків.

Однак конкретну суму компенсації на тому етапі не визначили, це питання залишили для наступної частини арбітражного провадження. На той момент ПриватБанк оцінював свої вимоги до Росії у суму понад 1 млрд доларів. Подальші роки фактично були присвячені юридичній боротьбі навколо справи та визначенню розміру збитків, які мають бути компенсовані банку.

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РФ не погоджувалася з висновками арбітражу та намагалася оскаржити їх у судах Нідерландів. Російська сторона, зокрема, ставила під сумнів правомірність розгляду спору міжнародним арбітражем.

Проте 19 липня 2022 року Апеляційний суд Гааги повністю відхилив відповідні вимоги Росії. Після цього арбітражне провадження продовжилося, а одним із центральних питань стало визначення остаточного розміру компенсації ПриватБанку.

Арбітраж відхилив нові заперечення Росії

Російська сторона продовжувала намагатися оскаржити вимоги українського банку. Серед іншого РФ заявляла про нібито незаконність інвестицій ПриватБанку. Однак, в остаточному рішенні арбітраж відхилив і ці аргументи.

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Суд постановив, що заперечення Росії щодо законності інвестицій не позбавляють арбітраж юрисдикції та не роблять вимоги ПриватБанку неприйнятними. У підсумку суд підтвердив попередні висновки щодо відповідальності РФ та визначив суму, яку вона має виплатити українському банку.

У банку вже заявили, що мають намір домагатися виконання арбітражного рішення та виплати всієї присудженої суми. Членкиня правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава назвала остаточне рішення важливою перемогою після 11 років юридичної боротьби.

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"Остаточне арбітражне рішення є очевидною та важливою перемогою, яка стала підсумком 11-річної юридичної боротьби ПриватБанку за досягнення правосуддя та принципу, згідно з яким незаконна експропріація має мати наслідки", – заявила вона. За її словами, арбітраж підтвердив право банку не тільки на значну компенсацію, а й на проценти та відшкодування понесених витрат.

У ПриватБанку очікують, що рішення буде виконане в повному обсязі. "Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів", – зазначила Деглава.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) у Казахстані скасував стягнення 1,4 млрд дол. з російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу". У підсумковому рішенні суддя вказав на відсутність у МФЦА юрисдикції для визнання та виконання відповідного арбітражного рішення Міжнародною торговою палатою (ICC).