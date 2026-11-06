ПриватБанк припинить здійснювати перекази та зупинить роботу банкоматів: коли відновиться робота

Український державний ПриватБанк тимчасово відключить ключові послуги для клієнтів – зокрема, транзакції та роботу з банкоматами. Сервіси не діятимуть 7 листопада з початку доби і до ранку.

Відео дня

Про це повідомили у самій компанії. У банку пояснили, що планують проведення планового технічного оновлення, аби забезпечити ще більшу швидкість та безперебійність роботи всіх сервісів.

Які сервіси будуть недоступні

Будь-які платежі .

. Операції з картками .

. Банкомати та термінали самообслуговування .

та . Розрахунки через POS-термінали.

Роботу фінустанови поставлять на паузу 7 листопада з 00:05 до 06:30. Цей час обрали спеціально, аби завдати клієнтам якнайменше незручностей.

"Ми спеціально обираємо нічний час для подібних робіт, адже тоді користувачі найменше активні. Якщо на цей період у вас були заплановані перекази чи розрахунки, радимо здійснити їх завчасно або ж перенести на кілька годин", – зазначили у пресслужбі банку.

У "Приват24" додали важливу функцію

Клієнти державного ПриватБанку, які мають рахунки в кількох фінансових установах, зможуть керувати ними через єдиний інтерфейс. Це стало можливим завдяки офіційному запуску технології open banking (відкритого банкінгу) у мобільному застосунку "Приват24" та вебверсії "Приват24 для бізнесу".

На стартовому етапі користувачі фізичні особи можуть підключити рахунки Універсал Банку (зокрема рахунки monobank), ПУМБ, А-Банку, банку "Глобус". Переваги відчують всі категорії клієнтів.

РЕКЛАМА

Для фізичних осіб (у застосунку "Приват24")

Перегляд балансів та історії транзакцій рахунків різних банків в одному вікні без необхідності перемикатися між різними застосунками.

Зручне поповнення карток, проведння переказів з підключених рахунків та здійснення швидкості онлайн-оплат без ручного введення реквізитів.

Для фізичних осіб-підприємців (у вебверсії "Приват24 для бізнесу")

Можливість централізовано моніторити рух коштів, контролювати операційні витрати та здійснювати платежі з бізнес-рахунків, відкритих у різних банківських установах.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.