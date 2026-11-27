В Україні провалився аукціон, на якому мали продати частину курорту "Буковель" в Карпатах. На торги, де було виставлено готельний комплекс із гуртожитком, ділянку землі площею понад 100 гектарів та інфраструктурою, не було подано жодної заявки.

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Про це свідчать дані системи "Prozorro.Продажі", де і мав відбутися аукціон. Розташоване у селі Поляниця на Івано-Франківщині майно розподілили двома лотами (готель разом з гуртожитком, а решта – окремо), за які загалом просили майже 3,87 млрд грн із ПДВ.

Торги були заплановані на 26 листопада, але їх скасували через відсутність учасників. Майно належить державному ПриватБанку, який отримав його за борги за проблемними кредитами, виданими ще до націоналізації банку.

Що входило до списку

Перший лот

Стартова ціна становила близько 2,047 млрд грн (з ПДВ).

(з ПДВ). Обов’язкова умова – внесення учасниками гарантійного внеску у розмірі майже 98 млн грн.

Включав: готельний комплекс Radisson (площа – 30,5 тис. кв. м), гуртожиток (8,6 тис. кв. м) та майже 3,6 га землі під ними.





Готель Radisson Blu у Карпатах. Джерело: Prozorro.Продаж

Другий лот

Стартова ціна – 1,823 млрд грн (з ПДВ).

(з ПДВ). Гарантійний внесок для учасників – 80 млн грн.

Включав: 34 земельні ділянки (загальна площа понад 100 га), насосна станція, дві трансформаторні підстанції, будівлі 14 підйомників та 10 прилеглих комерційних приміщень (прокат спорядження, лижна школа, дитячий комплекс, магазин, каси, банківське відділення та склади для продуктів).





Підйомник у Карпатах. Джерело: Prozorro.Продаж

Вимоги до учасників

Підтвердження легального походження коштів.

Отримання дозволу Антимонопольного комітету.

Відсутність зв’язків із колишніми власниками ПриватБанку або підсанкційними особами.

Що передувало

Банк вперше намагався позбутися цієї частини "Буковелю", але у листопаді 2025 року ПриватБанк продав на аукціоні права на оренду цього майна. Тоді єдиним учасником (і, відповідно, переможцем) стало ТОВ "Буковель", пов’язане із Захаром та Оксаною Палицями.

Підписаний з ними договір діє кінця 2026 року (у разі продажу майна його довелося б достроково розірвати). Вартість оренди така:

за канатні дороги та прилеглі будівлі – 9,86 млн грн на місяць ;

; за готель та гуртожиток – 8,4 млн грн на місяць.

Цікаво, що разом із цими лотами продавалося право на оренду ще 10 нежитлових приміщень загальною площею понад 4200 кв. м та чотирьох земельних ділянок площею близько 2 га. Але на аукціон не зареєструвався жоден учасник, тому він не відбувся.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, одним з найдорожчих апарт-готелів України э розташований в Буковелі елітний Glacier Premium Apartments. Як показало журналістське розслідування, серед власників житла в ньому – родичі багатьох українських прокурорів, депутатів, чиновників та військових.