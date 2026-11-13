ПриватБанк і Ощадбанк закривають всі відділення у Краматорську: де знайти їхні банкомати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Черкасський, ТрифоноваСкандального митника поновили на посаді та присудили повернути йому понад 2 млн грн: що відомо про його статки та суддів, які ухвалили рішенняДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо заразКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо зараз"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для України"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для УкраїниУ Ленінградській області атаковано позиції радіолокаційної розвідки: уражено три ціліУ Ленінградській області атаковано позиції радіолокаційної розвідки: уражено три цілі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

ПриватБанк і Ощадбанк закривають всі відділення у Краматорську: де знайти їхні банкомати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
291
Ощадбанк і ще один банк закривають відділення у Краматорську
Ощадбанк і ще один банк закривають відділення у Краматорську. Джерело: Ощадбанк

Через безпекову ситуацію Ощадбанк і ПриватБанк закривають свої відділення у фактичному адміністративному центрі Донецької області – місті Краматорськ. Представництва двох найбільших державних фінустанов припинять працювати з 16 листопада.

Про це повідомили у Краматорській міській раді. "З 16 листопада 2026 року через безпекову ситуацію Ощадбанк тимчасово призупиняє роботу всіх своїх відділень у місті", – підтвердили у фінустанові.

Водночас в Ощадбанку спростували інформацію про повне припинення роботи у Краматорську, оскільки там продовжать працювати банкоматами за адресами:

  • вул. Південна, 1;
  • вул. Василя Стуса, 49.

Клієнтів банку обслуговуватимуть відділення Ощадбанку у населених пунктах поблизу:

  • Слов’янськ, вул. Поштова, 44;
  • Олександрівка, вул. Соборна, 11.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,3 т.
Нацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном: який вони мають вигляд
4,3 т.
Нацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном: який вони мають вигляд
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
2,0 т.
В Україні "нокаутовано" найбільших виробників олії: названо наслідки зупинки заводів
2,0 т.
В Україні "нокаутовано" найбільших виробників олії: названо наслідки зупинки заводів
Роман КостюченкоРоман Костюченко
1,5 т.
Масштабна корупція в енергетиці: хто отримав сотні мільйонів на захист енергооб’єктів, але так нічого й не побудував
1,5 т.
Масштабна корупція в енергетиці: хто отримав сотні мільйонів на захист енергооб’єктів, але так нічого й не побудував

"Крім того, клієнти можуть користуватися дистанційними сервісами банку для здійснення платежів, переказів та інших фінансових операцій", – зазначили в "Ощаді".

Для отримання банківських послуг клієнти також можуть користуватися:

  • онлайн-сервісами банку – вони дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень;
  • контакт-центром за номером 0-800-210-800.

Що вирішили у ПриватБанку

Крім того, призупинить свою роботу і останнє відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу). "Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок", – пояснили у "Приваті".

Клієнтам нагадали, як продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн навіть за відсутності фізичних відділень:

  • Приват24 – мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг;
  • термінали самообслуговування та банкомати – продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації);
  • служба підтримки – цілодобово доступна за телефоном 3700.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

Схожі теми
Банківська системаКраматорськУкраїнаПриватБанкОщадбанкбанк
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!