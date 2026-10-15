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Прискорення постачання до аптек: уряд спростив держконтроль імпортних ліків

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 93
Прискорення постачання до аптек: уряд спростив держконтроль імпортних ліків
Постачання ліків до аптек. Джерело: ілюстраційне фото МВС України

В Україні спрощено окремі процедури державного контролю якості імпортованих лікарських засобів. Відповідні зміни дозволять прискорити постачання ліків до аптек і медзакладів та "зменшити ризики перебоїв" із їх постачанням в умовах війни.

Таке рішення особливо важливе з огляду на постійні російські атаки на складську та логістичну інфраструктуру. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

У чому зміни

"Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам, проводити візуальний огляд упакувань з обов'язковою фотофіксацією. Також спрощено процедуру повторного ввезення тієї самої серії лікарського засобу", – уточнює МОЗ.

Завдяки цим змінам компанії зможуть швидше проходити необхідні процедури та організовувати подальше постачання препаратів, уникаючи тривалого накопичення великих партій ліків на складах.

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Водночас державний контроль якості зберігається. Спрощення стосується лише окремих етапів перевірки вантажів, а вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними, наголошують у відомстві.

Окремо уряд затвердив зміни до ліцензійних умов роботи аптек, які стосуються відкриття закладів, кадрових питань, використання приміщень та формування асортименту. Нові правила мають спростити роботу аптек в умовах воєнного стану та допомогти їм працювати за нестачі працівників.

Що передувало

Протягом останнього місяця Росія активізувала удари по фармацевтичній інфраструктурі України, зокрема складах, виробничих потужностях і місцях зберігання важливих медикаментів. Такі атаки ускладнюють доступ українців до необхідних препаратів і лікування, особливо в моменти, коли вони найбільше цього потребують.

Нагадаємо, як наприкінці вересня російські війська атакували фармацевтичний завод "Дарниця" в Києві. У компанії повідомили, що всі працівники залишилися живими, однак подробиці щодо руйнувань не розголошували з міркувань безпеки.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 жовтня російський удар зруйнував фармацевтичний завод "КУСУМ" у Сумах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства.

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