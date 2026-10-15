Прискорення постачання до аптек: уряд спростив держконтроль імпортних ліків

В Україні спрощено окремі процедури державного контролю якості імпортованих лікарських засобів. Відповідні зміни дозволять прискорити постачання ліків до аптек і медзакладів та "зменшити ризики перебоїв" із їх постачанням в умовах війни.

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Таке рішення особливо важливе з огляду на постійні російські атаки на складську та логістичну інфраструктуру. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

У чому зміни

"Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам, проводити візуальний огляд упакувань з обов'язковою фотофіксацією. Також спрощено процедуру повторного ввезення тієї самої серії лікарського засобу", – уточнює МОЗ.

Завдяки цим змінам компанії зможуть швидше проходити необхідні процедури та організовувати подальше постачання препаратів, уникаючи тривалого накопичення великих партій ліків на складах.

Водночас державний контроль якості зберігається. Спрощення стосується лише окремих етапів перевірки вантажів, а вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними, наголошують у відомстві.

Окремо уряд затвердив зміни до ліцензійних умов роботи аптек, які стосуються відкриття закладів, кадрових питань, використання приміщень та формування асортименту. Нові правила мають спростити роботу аптек в умовах воєнного стану та допомогти їм працювати за нестачі працівників.

Що передувало

Протягом останнього місяця Росія активізувала удари по фармацевтичній інфраструктурі України, зокрема складах, виробничих потужностях і місцях зберігання важливих медикаментів. Такі атаки ускладнюють доступ українців до необхідних препаратів і лікування, особливо в моменти, коли вони найбільше цього потребують.

Нагадаємо, як наприкінці вересня російські війська атакували фармацевтичний завод "Дарниця" в Києві. У компанії повідомили, що всі працівники залишилися живими, однак подробиці щодо руйнувань не розголошували з міркувань безпеки.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 жовтня російський удар зруйнував фармацевтичний завод "КУСУМ" у Сумах. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства.