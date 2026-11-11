Провал скандальної дизельної угоди Трампа з Путіним: чому жоден танкер з пальним не дійшов з РФ до США

Танкери з російським дизельним паливом, які за домовленістю між США і РФ мали доставити до Сполучених Штатів, розвернулися і вирушили в іншому напрямку. Це означає, що виконання паливної угоди, яку широко критикували в Україні та Євросоюзі, опинилася під загрозою зриву.

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Як повідомляє Bloomberg, у межах цієї операції фіксувалося від чотирьох до семи суден, а сукупний обсяг вантажу коливався від 140 до 288 тисяч тонн дизпалива. Усі рейси стартували наприкінці жовтня і мали дістатися узбережжя США із 7 по 11 листопада, але на початку місяця логістичний ланцюг остаточно розсипався

Хронологія дизельних рейсів

Agioi Fanendes

Судно під прапором Мальти завантажили 22 жовтня в російському балтійському порту Приморськ – на борт прийняли близько 40 тисяч тонн пального з наднизьким вмістом сірки. Спершу танкер прямував до Нью-Йорка, куди мав прибути 7 листопада, але приблизно за 400 морських миль від узбережжя США він розвернувся і з початку тижня курсує зигзагами у статусі "очікує розпоряджень" (for orders). Компанія-менеджер Eastern Mediterranean Maritime підтвердила, що порт розвантаження для нього досі не погоджено.

Talisman

Відправлений наприкінці жовтня в межах партії, яку відстежувало видання Financial Times (загальний обсяг трьох основних суден становив близько 140 тисяч тонн). Танкер мав прийти до США 9 листопада, але замість цього пройшов крізь Гібралтарську протоку в Середземне море і також перейшов у режим очікування наказів без кінцевого пункту призначення.

Leruo

Ще одне судно з цієї жовтневої групи із плановою датою прибуття до Америки 11 листопада. На початку листопада танкер остаточно відмовився від американського вектора та змінив маршрут на Бразилію (Brazil for order).

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Primorye

Четвертий танкер, який станом на 3 листопада фіксувала інтерактивна карта Greenpeace. Завантажений наприкінці жовтня в межах російської експортної кампанії, він змінив курс і вказав місцем призначення Багамські острови.

Чому план Трампа зірвався

Загалом в межах домовленості, яку президент США Дональд Трамп уклав із кремлівським диктатором Володимиром Путіним напередодні проміжних виборів до Конгресу США, Росія мала поставити на американський та світовий ринки 3 млн тонн дизпального.

За словами Трампа, це мало суттєво знизити ціну пального для американців. Хоча скетики від самого початку називали вплив такої партії занадто обмеженим і висловлювали сумніви щодо здатності Росії експортувати стільки дизельного палива. Водночас ця угода допомогла би Кремлю фінансувати війну проти України.

Головні історії дня

Але головною перепоною для поставок стала позиція американського бізнесу. Компанії у США відмовляються приймати російське пальне навіть за умови суттєвих знижок, побоюючись юридичних наслідків та серйозних репутаційних втрат.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що після оголошення розгромних для партії Трампа результатів виборів він визнав, що подорожчання бензину в Сполучених Штатах пов'язане з війною проти Ірану. За його словами, саме зростання цін на пальне заважає американцям помічати позитивні результати економічної політики його адміністрації.