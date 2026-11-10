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Промисловий гігант Ferrexpo зупинив роботу в Україні: яка причина і скільки заводів "стали"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
303
Ferrexpo призупинив виробництво окатків в Україні
В Ferrexpo зупинили роботу трьох заводів в Україні. Джерело: Ferrexpo

Одна з найбільших гірничорудних компаній та виробників залізорудних окатків в Україні – британсько-швейцарська Ferrexpo plc – тимчасово призупинила роботу трьох своїх заводів. Причиною стало нестабільне постачання електроенергії через масовані обстріли енергооб'єктів.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій на Лондонській фондовій біржі. Наявні потужності електропостачання наразі є недостатніми для повноцінного підтримання виробництва, наголосили у Ferrexpo.

Поточний стан активів та виконання зобов'язань

У компанії зазначили, що виробничі активи групи не зазнали прямих пошкоджень внаслідок останніх атак, а також що збираються виконати свої зобов'язання перед європейськими клієнтами навіть зважаючи на зупинку. Наразі поставки здійснюються за рахунок раніше сформованих запасів готової продукції.

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Дату відновлення роботи у Ferrexpo не назвали. Наразі менеджмент ретельно моніторить ситуацію в енергосистемі та планує перезапустити виробництво, щойно операційні умови стабілізуються до рівня рентабельної комерційної діяльності.

На початку серпня Ferrexpo вже призупинила виробництво в Україні через постійну загрозу російських нападів в українських портах та навколо них. Виробництво відновилося у вересні, але тільки на одній лінії з виробництва окатишів.

Що відомо про Ferrexpo

  • За січень-вересень 2026 року Ferrexpo виробила 2,04 млн тонн окатків, що на 27% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. А у третьому кварталі обсяги впали до 656,65 тис. тонн (проти 860,21 тис. тонн у другому кварталі, тобто на 24%).
  • Загальний обсяг випуску товарної продукції (включаючи окатки та залізорудний концентрат) за перші три квартали 2026 року скоротився на 54% – до 2,34 млн тонн.

Яких підприємств стосується

До структури групи Ferrexpo в Україні повністю або фактично повністю входять:

  • ТОВ "Єристівський ГЗК".
  • ТОВ "Біланівський ГЗК".
  • ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Також OBOZ.UA повідомляв, що з вересня зупинено роботу найбільшого металургійного підприємства України – "Арселор Міттал Кривий Ріг". У компанії заявили, що не можуть безпечно та стабільно відновити виробництво в умовах систематичних обстрілів з боку РФ.

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