Промисловий гігант Ferrexpo зупинив роботу в Україні: яка причина і скільки заводів "стали"

Одна з найбільших гірничорудних компаній та виробників залізорудних окатків в Україні – британсько-швейцарська Ferrexpo plc – тимчасово призупинила роботу трьох своїх заводів. Причиною стало нестабільне постачання електроенергії через масовані обстріли енергооб'єктів.

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Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій на Лондонській фондовій біржі. Наявні потужності електропостачання наразі є недостатніми для повноцінного підтримання виробництва, наголосили у Ferrexpo.

Поточний стан активів та виконання зобов'язань

У компанії зазначили, що виробничі активи групи не зазнали прямих пошкоджень внаслідок останніх атак, а також що збираються виконати свої зобов'язання перед європейськими клієнтами навіть зважаючи на зупинку. Наразі поставки здійснюються за рахунок раніше сформованих запасів готової продукції.

Дату відновлення роботи у Ferrexpo не назвали. Наразі менеджмент ретельно моніторить ситуацію в енергосистемі та планує перезапустити виробництво, щойно операційні умови стабілізуються до рівня рентабельної комерційної діяльності.

На початку серпня Ferrexpo вже призупинила виробництво в Україні через постійну загрозу російських нападів в українських портах та навколо них. Виробництво відновилося у вересні, але тільки на одній лінії з виробництва окатишів.

Що відомо про Ferrexpo

За січень-вересень 2026 року Ferrexpo виробила 2,04 млн тонн окатків, що на 27% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року . А у третьому кварталі обсяги впали до 656,65 тис. тонн (проти 860,21 тис. тонн у другому кварталі, тобто на 24% ).

окатків, що . А у третьому кварталі обсяги впали до 656,65 тис. тонн (проти 860,21 тис. тонн у другому кварталі, тобто на ). Загальний обсяг випуску товарної продукції (включаючи окатки та залізорудний концентрат) за перші три квартали 2026 року скоротився на 54% – до 2,34 млн тонн.

Яких підприємств стосується

До структури групи Ferrexpo в Україні повністю або фактично повністю входять:

ТОВ "Єристівський ГЗК".

ТОВ "Біланівський ГЗК".

ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Також OBOZ.UA повідомляв, що з вересня зупинено роботу найбільшого металургійного підприємства України – "Арселор Міттал Кривий Ріг". У компанії заявили, що не можуть безпечно та стабільно відновити виробництво в умовах систематичних обстрілів з боку РФ.