Торговці вейпами намагаються обдурити систему: що продають українцям

Понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти чинні обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

Відео дня

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Втім, зазначають його автори: аналіз законодавства дає підстави стверджувати, що "подібні маніпуляції все одно мають очевидні ознаки невідповідності нормам права, які чітко регламентують обіг таких речовин". Зокрема:

За ч. 2 ст. 23 ЗУ № 3817-IX, роздрібна торгівля або безкоштовне розповсюдження нікотину окремо або в наборах на території України заборонені.

За з п. 8 ч. 1 ст. 10-1 ЗУ № 2899-IV, заправні контейнери та рідини для електронних сигарет не повинні мати характерного запаху або смаку (тобто не можуть бути ароматизовані).

Що продають українцям у вейп-шопах

Одним із компонентів для електронних сигарет, які українцям продають у вейп-шопах, є гліцерин. Також у таких магазинах продають:

ароматизаторами;

нікотиновими підсилювачами смаку (скорочено – "нікобустерами" або просто "бустерами").

РЕКЛАМА

При цьому, підкреслюється, близько 75% споживачів купують цю продукцію саме офлайн, тобто у фізичних точках продажу. Що, безперечно, робить такий бізнес прибутковим.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні користувачами електронних сигарет сьогодні є від 14,3% до 24% усіх курців. За кілька років сегмент електронних сигарет перетворився на масовий "хімічний мейнстрім", який до того ж повністю тримається на заборонених фруктових і солодких ароматизаторах.