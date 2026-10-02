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Торговці вейпами намагаються обдурити систему: що продають українцям

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Продавці вейпів намагаються обдурити систему
Продавці вейпів намагаються обдурити систему. Джерело: Telegraf

Понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти чинні обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Втім, зазначають його автори: аналіз законодавства дає підстави стверджувати, що "подібні маніпуляції все одно мають очевидні ознаки невідповідності нормам права, які чітко регламентують обіг таких речовин". Зокрема:

  • За ч. 2 ст. 23 ЗУ № 3817-IX, роздрібна торгівля або безкоштовне розповсюдження нікотину окремо або в наборах на території України заборонені.
  • За з п. 8 ч. 1 ст. 10-1 ЗУ № 2899-IV, заправні контейнери та рідини для електронних сигарет не повинні мати характерного запаху або смаку (тобто не можуть бути ароматизовані).
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Замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих «самозамісів»

Замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих «самозамісів». Джерело: Telegraf

Що продають українцям у вейп-шопах

Одним із компонентів для електронних сигарет, які українцям продають у вейп-шопах, є гліцерин. Також у таких магазинах продають:

  • ароматизаторами;
  • нікотиновими підсилювачами смаку (скорочено – "нікобустерами" або просто "бустерами").

При цьому, підкреслюється, близько 75% споживачів купують цю продукцію саме офлайн, тобто у фізичних точках продажу. Що, безперечно, робить такий бізнес прибутковим.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні користувачами електронних сигарет сьогодні є від 14,3% до 24% усіх курців. За кілька років сегмент електронних сигарет перетворився на масовий "хімічний мейнстрім", який до того ж повністю тримається на заборонених фруктових і солодких ароматизаторах.

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