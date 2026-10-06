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Працівниця ДП "Ліси України" відсудила після звільнення 5,3 млн грн: влаштувалася менеджеркою та отримувала космічну зарплату

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
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Яке рішення ухвалив суд щодо працівниці ДП "Ліси України"
Яке рішення ухвалив суд щодо працівниці ДП "Ліси України". Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

Дарницький районний суд Києва задовольнив позов колишньої працівниці ДП "Ліси України" та зобов'язав підприємство виплатити їй кошти за вимушений прогул у розмірі 5,3 млн грн. Крім того, їй мають відшкодувати моральну шкоду на суму 20 тис. грн.

Про це йдеться в рішенні суду від 21 вересня 2026 року. У матеріалах справи зазначено, що позивачка влаштувалася на роботу менеджеркою із закупівель відповідного відділу департаменту. Згодом її підвищили до заступниці директора департаменту.

3 березня 2025 року позивачку попередили про скорочення у зв'язку з реорганізацією. Протягом березня – червня їй пропонували вакантні позиції переважно у філіях в інших містах або на нижчих рівнях, які не відповідали її кваліфікації та досвіду.

16 червня 2025 року було видано наказ про звільнення за скороченням штату. Також у червні їй зменшили посадовий оклад із 321 600 грн до 92 000 грн. Варто зазначити, що 321,6 тис. грн – це її посадовий оклад без урахування надбавок. У середньому за робочий день вона заробляла майже 16,1 тис. грн, що за 22 робочі дні на місяць становило близько 354,2 тис. грн.

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Позивачка вважала, що скорочення було фіктивним, а звільнення – незаконним, оскільки на підприємстві створювалися нові рівнозначні посади, які їй не пропонували, а загальний штат фактично розширювався.

"Усі запропоновані вакансії не відповідали рівню її посади, кваліфікації, освіти, досвіду та спеціалізації, яку вона виконувала як керівниця (зокрема виконуючи функції уповноваженої особи з питань закупівель), або ж були некваліфікованими чи взагалі розташовувалися в інших містах", – зазначається в матеріалах справи.

Суд погодився з її аргументами: звільнення визнали незаконним, а державне підприємство зобов'язали виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу – 5,3 млн грн.

"Стягнути з Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 5 312 188,20 грн без урахування обов’язкових податків і зборів, заробітну плату за червень 2025 року в розмірі 10 933,34 грн та відшкодування моральної шкоди в розмірі 20 000 грн", – йдеться в рішенні суду.

Як раніше писав OBOZ.UA, очільники регіональних офісів ДП "Ліси України", як і сам гендиректор компанії, отримують одні з найбільших зарплат в Україні. За минулий рік деякі керівники філій вказали зарплату в розмірі більше 10 млн грн. Таким чином, лісовики наблизились до рівня зарплати гендиректора "Укрпошти".

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