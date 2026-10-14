Наторгували лісом на 15 млн грн: працівників лісництв викрили на масштабній схемі

На Волині викрили схему незаконної вирубки близько 2 тисяч сосен, через яку державі завдали збитків на понад 15 млн грн, а для приховування походження деревини використовували повторні накладні, бирки та неправдиві дані електронного обліку. До незаконної діяльності були причетні приватний підприємець, його довірена особа та четверо працівників лісництв, яким уже повідомили про підозру і які можуть отримати до 7-10 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Національна поліція України. За інформацією правоохоронців, незаконну діяльність організували на території Маневицького, Галузійського та Вовчецького лісництв Маневицького надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" державного підприємства "Ліси України".

Як організували незаконну вирубку лісу

За даними слідства, організатором схеми був 35-річний приватний підприємець, який володіє лісопильним і стругальним виробництвом. Маючи власні потужності для переробки деревини, чоловік, за версією правоохоронців, вирішив налагодити незаконне постачання сировини на своє підприємство.

Для реалізації плану він залучив чотирьох службових осіб різних лісництв Волинської області. Йдеться про майстрів лісу, які мали доступ до інформації щодо проведення рубок та обліку заготовленої деревини. Ще одним учасником став довірений чоловік підприємця, який відповідав за перевезення колод.

За версією слідства, кожен із фігурантів виконував окрему роль, завдяки чому незаконна діяльність могла тривати систематично. Працівники лісництв повідомляли підприємцю про місця проведення рубок, характеристики деревини та обсяги заготівлі. Вони також сприяли вивезенню дерев, які не мали законних підстав для заготівлі.

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Водночас, підприємець координував роботу учасників та забезпечував подальшу переробку і реалізацію деревини. Правоохоронці зазначають, що така схема дозволяла використовувати можливості державного лісового господарства для незаконного отримання прибутку.

Дерева рубали понад установлені норми

Однією з особливостей схеми було те, що незаконна заготівля відбувалася на ділянках, де вже проводилися лісогосподарські роботи. За інформацією Національної поліції, працівники лісництв підшукували спеціально відведені території для рубок та залучали людей, які безпосередньо спилювали дерева.

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При цьому самі виконавці робіт, за даними слідства, могли не знати про незаконність частини заготівлі. Проблема полягала в тому, що деревину рубали понад визначені обсяги. Тобто поряд із дозволеною заготівлею здійснювали додаткову вирубку сосен, які не повинні були потрапляти до законного обігу.

Надалі такі колоди завантажували на транспорт та відправляли на деревообробне підприємство організатора, розташоване в Камінь-Каширському районі Волинської області. Саме там деревину готували до подальшої переробки та продажу. За оцінками правоохоронців, за час діяльності схеми її учасникам вдалося незаконно заготовити близько 2 тисяч сосен.

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Одні документи використовували для кількох вантажів деревини

Для приховування незаконного походження лісоматеріалів учасники схеми, за даними слідства, використовували документи на легально придбану деревину. Зокрема, йдеться про товарно-транспортні накладні та спеціальні бирки, якими маркують колоди.

У звичайних умовах такі документи дозволяють підтвердити походження деревини, її характеристики та законність перевезення. Однак, у викритій схемі їх використовували для маскування незаконно заготовленого лісу. За інформацією ДБР, одним комплектом документів протягом дня могли прикривати одразу декілька перевезень.

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Після доставки деревини на підприємство довірена особа організатора знімала бирки з колод. Надалі ці самі засоби маркування використовували повторно під час наступних рейсів. Таким чином, фактична кількість перевезеної деревини могла перевищувати обсяги, зазначені в документах.

Слідчі вважають, що це дозволяло створювати видимість законного транспортування деревини, яка насправді була заготовлена з порушенням установлених правил.

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Як незаконно зрубані сосни перетворювали на "легальний" товар

Окремим елементом схеми стало використання бирок від деревини, яку підприємець придбав законно. За даними Національної поліції, організатор купував частину лісоматеріалів на офіційних аукціонах.

Такі колоди мали належне маркування та документи, які підтверджували їхнє походження. Однак, перед переробкою деревини, за версією слідства, бирки з легально придбаних колод переставляли на незаконно зрубані дерева.

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У результаті лісоматеріали, які фактично не мали законного походження, отримували маркування від іншої партії деревини. Зазначається, що це створювало можливість видавати незаконно заготовлені сосни за товар, придбаний у встановленому порядку. Після цього деревину переробляли та реалізовували. Отримані від продажу кошти, за даними правоохоронців, учасники схеми розподіляли між собою.

Працівники лісництв вносили неправдиві дані до електронного обліку

Ще одним важливим елементом схеми стало використання службового становища працівниками державних лісництв. За версією слідства, вони не лише допомагали визначати місця незаконних рубок, а й брали участь у документальному прикритті перевезення деревини.

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Зокрема, посадовці вносили неправдиві відомості до системи електронного обліку деревини та оформлювали товарно-транспортні накладні на ім'я організатора. Такі дії, за інформацією правоохоронців, дозволяли приховувати фактичне переміщення незаконно заготовлених лісоматеріалів.

Важливо, що система електронного обліку призначена саме для забезпечення простежуваності походження деревини. Вона має допомагати контролювати рух лісоматеріалів від заготівлі до подальшого використання чи реалізації. Однак якщо до системи вносяться неправдиві дані, документи можуть перестати відображати реальну кількість і походження деревини.

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Державі завдали збитків на понад 15 млн грн

За попередніми результатами розслідування, загальний обсяг незаконно заготовленої деревини становить близько 2 тисяч сосен. Завдані державі збитки вже перевищують 15 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці повідомили про підозру шістьом фігурантам. Йдеться про приватного підприємця, його довірену особу та чотирьох службових осіб лісництв. Організатору та чоловіку, який відповідав за перевезення деревини, інкримінують правопорушення, передбачене частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

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Чотирьом працівникам лісництв, окрім цього, повідомили про підозру за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За інформацією Національної поліції, санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи та до десяти років відповідно.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Львівщині викрили ймовірну схему незаконного експорту деревини до ЄС із використанням сертифікатів походження, отриманих на підставі підроблених документів, та вилучили 134,4 кубометра букових дров вартістю понад 1,1 млн грн. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 15 обшуків, а досудове розслідування триває за статтею про контрабанду лісоматеріалів.