За літній період 2026 року попит на довгострокову оренду особливо різко зріс на заході України – на Івано-Франківщині кількість відгуків на одне оголошення підскочила на 372%, а медіанні ціни в низці областей збільшилися на 12-23%. Найдорожчою серед наведених областей стала Закарпатська з медіанною ціною 24 568 грн за однокімнатну квартиру, тоді як у Запорізькій та Сумській областях на тлі різкого збільшення пропозиції оренда, навпаки, подешевшала на 13% та 8% відповідно.

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Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість. Аналітики порівняли ситуацію на ринку в травні та серпні за трьома основними показниками, а саме кількістю оголошень про оренду, кількістю відгуків на одне оголошення та медіанною ціною.

Попит на оренду на заході зріс у декілька разів

Найпомітнішою тенденцією літа стало різке збільшення кількості відгуків на оголошення про оренду в західних областях. Абсолютним лідером за темпами зростання стала Івано-Франківська область. У травні на одне оголошення тут припадало в середньому 11,7 відгуку, а вже в серпні – 55,2. Таким чином, показник лише за три літні місяці збільшився на 372%, тобто майже у п'ять разів.

Схожа ситуація спостерігалася і в Хмельницькій області. Кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 14,2 до 52,5, або на 270%. У Рівненській області показник зріс із 10,5 до 37,2 відгуку – на 254%. У Львівській – з 11,2 до 38,4, тобто на 243%.

Значне пожвавлення попиту зафіксували й в інших західних та центральних областях. У Тернопільській області кількість відгуків на одне оголошення підскочила з 13,9 до 44,6 (+221%), у Чернівецькій – з 18,8 до 59,7 (+218%). У Вінницькій області показник збільшився з 9,9 до 31,2 відгуку, або на 215%, а у Волинській – із 16,6 до 50 відгуків, тобто на 201%.

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Фактично в усіх цих областях за одну квартиру наприкінці літа конкурувало значно більше потенційних орендарів, ніж ще у травні. Особливо показовою є ситуація у Чернівецькій області: у серпні тут фіксували майже 60 відгуків на одне оголошення – один із найвищих показників серед наведених регіонів.

Квартир для оренди в частині областей стало значно менше

Зростання попиту на заході відбувалося одночасно зі ще одним процесом – у декількох регіонах помітно скоротилася кількість доступних пропозицій. Найбільше падіння серед наведених областей зафіксували на Рівненщині. Якщо у травні на платформі було 975 оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир, то в серпні залишилося 559. Таким чином, пропозиція скоротилася одразу на 43%.

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У Хмельницькій області кількість оголошень зменшилася на 38% – з 1 041 до 648. Помітно менше квартир з'являлося на ринку й у Тернопільській області: кількість оголошень скоротилася з 409 до 280, або на 32%.

Таким чином, у Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях одночасно спрацювали дві тенденції: пропозицій стало менше, а кількість відгуків на кожну з них різко збільшилася. Наприкінці літа потенційним орендарям у цих регіонах доводилося обирати житло серед меншої кількості доступних варіантів і водночас конкурувати з більшою кількістю інших претендентів.

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Пропозиція скоротилася також на Київщині та Дніпропетровщині

Зменшення кількості оголошень було характерним не лише для західних областей. У Дніпропетровській області пропозиція однокімнатних квартир за літо скоротилася на 32%. У травні було 3 417 оголошень, тоді як у серпні – вже 2 316.

У Київській області кількість пропозицій зменшилася на 27% – із 4 484 до 3 280. Ще суттєвіше скорочення відбулося у Миколаївській області – на 35%. Якщо у травні було доступно 764 оголошення, то наприкінці літа – 499.

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При цьому загальної для всієї України тенденції щодо кількості квартир на ринку немає. У деяких регіонах відбувався протилежний процес – власники почали активніше виставляти житло в оренду.

На сході та півдні квартир в оренду побільшало

Особливо помітно пропозиція зросла у Запорізькій області. У травні тут налічувалося 569 оголошень про оренду однокімнатних квартир, а в серпні – вже 994. Зростання становило 75% лише за три місяці.

Майже аналогічна динаміка була у Сумській області. Кількість оголошень збільшилася з 372 до 645, або на 73%. Значно більшим за абсолютною кількістю залишається ринок Одеської області.

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Тут у травні було 5 086 пропозицій, а у серпні – 5 583, що відповідає зростанню на 10%. Саме у Запорізькій та Сумській областях збільшення кількості доступного житла супроводжувалося ще однією важливою зміною – зниженням медіанної вартості оренди.

Оренда подорожчала одразу в низці областей

У більшості регіонів, де зафіксували суттєві зміни вартості, ціни рухалися вгору. Найбільше зростання – на 23% – зафіксували одразу у двох областях.

У Вінницькій області медіанна вартість оренди однокімнатної квартири за літо збільшилася з 13 тис. до 16 тис. грн на місяць. Тобто потенційному орендарю наприкінці літа потрібно було закладати в бюджет приблизно на 3 тис. грн більше, ніж у травні.

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Такі ж темпи подорожчання спостерігалися на Харківщині. Медіанна ціна зросла з 6,5 тис. до 7 999 грн, або також на 23%. На третьому місці за темпами зростання опинилася Черкаська область. Оренда однокімнатної квартири тут подорожчала на 20% – з 10 тис. до 12 тис. грн. У Чернівецькій області медіанна ціна піднялася на 17% – із 13 270 до 15 591 грн.

Помітно подорожчало житло і в регіонах, які вже мали відносно високі ціни. У Львівській області медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у травні становила 19 521 грн, а в серпні – вже 22 375 грн. Таким чином, лише протягом літа ціни збільшилися приблизно на 15%.

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При цьому Львівщина одночасно потрапила до регіонів із найбільшим зростанням попиту, кількість відгуків на одне оголошення збільшилася на 243%. Ще дорожчою серед наведених у дослідженні областей виявилася Закарпатська. Медіанна вартість однокімнатної квартири тут збільшилася з 21 902 до 24 568 грн на місяць, або на 12%.

У Тернопільській області ціна зросла на 14% – із 13 188 до 15 тис. грн. Одеська область також завершила літо зі зростанням: медіанна орендна ставка піднялася з 10 350 до 12 тис. грн, тобто на 16%.

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Таким чином, різниця між регіонами залишається значною. Наприклад, медіанна оренда однокімнатного житла на Закарпатті наприкінці літа була більш ніж утричі вищою, ніж у Харківській області.

Де квартири подешевшали

Зростання цін торкнулося не всієї України. Щонайменше у двох областях із наведених у дослідженні медіанна вартість однокімнатного житла за літо знизилася. Найбільше падіння зафіксували у Запорізькій області. У травні медіанна ціна становила 8 тис. грн на місяць, а в серпні – 7 тис. грн. Таким чином, оренда подешевшала на 13%.

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У Сумській області медіанна ставка знизилася з 6,5 тис. до 6 тис. грн, або на 8%. Цікаво, що саме ці дві області одночасно продемонстрували одне з найбільших збільшень пропозиції: на Запоріжжі кількість оголошень зросла на 75%, а на Сумщині – на 73%. Тобто наприкінці літа на ринку тут стало значно більше доступних варіантів житла, а медіанні ціни одночасно пішли вниз.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, за останні три роки на ринку довгострокової оренди столиці зафіксовано суттєве зростання ставок. Абсолютним лідером за темпами подорожчання став житловий масив Виноградар, де середня вартість оренди однокімнатної квартири злетом зросла з 10 тис. до 24 тис. грн на місяць (тобто на 140%).

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