Популярний овоч подорожчав утричі: як змінилися ціни на продукти в Україні

В Україні за останній тиждень найбільше подешевшали цибуля (на 9%), капуста (на 7%), вершкове масло (на 4%) та яйця (на 3%), тоді як ціни на більшість інших основних продуктів залишилися стабільними або змінилися незначно. Водночас, на "Столичному ринку" молода картопля подорожчала втричі – з 20 до 60 грн за кілограм, а помідори зросли в ціні з 55 до 90 грн за кілограм.

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Про це свідчать результати щотижневого моніторингу Міністерства аграрної політики та продовольства станом на 13 жовтня 2026 року. При цьому загальна ситуація на продовольчому ринку залишається відносно стабільною, хоча в окремих товарних категоріях спостерігаються помітні коливання цін.

Які овочі найбільше подешевшали в Україні

Найбільше за останній тиждень знизилися ціни на овочі борщового набору. Здешевлення торкнулося одразу кількох продуктів, які українці регулярно купують для повсякденного приготування їжі.

Найбільше подешевшала ріпчаста цибуля – на 9% за тиждень, це найпомітніше зниження серед овочів, які увійшли до загальнодержавного моніторингу. На другому місці опинилася білокачанна капуста, середня вартість якої скоротилася на 7%. Морква за аналогічний період подешевшала на 3%, а столовий буряк – на 2%.

Водночас картопля продемонструвала протилежну динаміку. За даними міністерства, її середня вартість за тиждень зросла на 2%. Однак ситуація з цінами на картоплю суттєво відрізняється залежно від її виду та місця продажу. Зокрема, на "Столичному ринку" звичайна картопля залишається відносно дешевою, тоді як молода картопля за короткий період різко подорожчала.

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Молода картопля подорожчала втричі

Найбільш помітну зміну цін зафіксували саме в сегменті молодої картоплі. Згідно з даними, ще 7 жовтня її середня вартість становила близько 20 грн за кілограм. Однак станом на 13 жовтня ціна зросла до 60 грн.

Тобто лише за кілька днів молода картопля подорожчала на 40 грн за кілограм, або на 200%. Фактично покупцям доводиться платити за неї втричі більше, ніж раніше.

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При цьому ціни на різні партії товару відрізняються. Наразі на ринку молоду картоплю пропонують у діапазоні від 50 до 80 грн за кілограм.

Для порівняння, звичайна картопля коштує в середньому 12 грн за кілограм. Її вартість на "Столичному ринку" протягом останнього тижня залишилася без змін. Отже, різниця між середніми цінами на звичайну та молоду картоплю становить 48 грн за кілограм, це означає, що молода картопля на цьому ринку зараз коштує вп'ятеро дорожче за звичайну.

Якщо покупець вирішить придбати п'ять кілограмів звичайної картоплі, то за середньою ціною витратить близько 60 грн. Натомість аналогічна кількість молодої картоплі обійдеться приблизно у 300 грн.

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Помідори різко подорожчали

Крім молодої картоплі, значне подорожчання зафіксували й у сегменті томатів. За даними "Столичного ринку", ще тиждень тому помідори продавали в середньому по 55 грн за кілограм. Тепер їхня середня вартість становить 90 грн.

Таким чином, за тиждень ціна зросла одразу на 35 грн, або приблизно на 63,6%. За два кілограми помідорів покупцям тепер доведеться заплатити в середньому 180 грн, тоді як тиждень тому така сама кількість коштувала близько 110 грн.

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Водночас інші популярні овочі демонструють зворотну тенденцію. Зокрема, білокачанна капуста подешевшала на 5 грн за кілограм – із 40 до 35 грн, це відповідає зниженню на 12,5%. Ще помітніше впала ціна на цвітну капусту. За тиждень її середня вартість скоротилася з 55 до 45 грн за кілограм, тобто на 10 грн, або на 18,2%.

Аналогічне здешевлення зафіксували й на колючі огірки. Їхня середня ціна також знизилася з 55 до 45 грн за кілограм. Отже, хоча загалом овочевий сегмент демонструє тенденцію до здешевлення, окремі позиції продовжують дорожчати.

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Продукт Ціна за 1 кг Зміна Звичайна картопля 12 грн Без змін Молода картопля 60 грн +200% від 7 жовтня Помідори 90 грн +63,6% Білокачанна капуста 35 грн -12,5% Цвітна капуста 45 грн -18,2% Колючі огірки 45 грн -18,2%

Які продукти, крім овочів, подешевшали

За інформацією Мінагрополітики, протягом останнього тижня зниження цін спостерігалося не лише на овочі. Серед інших продуктів найбільше подешевшало вершкове масло. Його середня вартість зменшилася на 4%. Також на 3% знизилися ціни на курячі яйця. Свинина за аналогічний період стала дешевшою на 2%.

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Таким чином, здешевлення охопило не лише сезонні овочі, а й продукти тваринного походження, які займають помітну частку в повсякденних витратах українських домогосподарств. Водночас, міністерство не наводить у цьому повідомленні конкретних цін у гривнях для кожної товарної позиції, а лише відсоткову зміну за тиждень.

Фактичні ціни для споживачів можуть відрізнятися залежно від торговельної мережі, виробника, регіону та умов продажу.

Які продукти подорожчали за останній тиждень

Попри загальну стабільність продовольчого ринку, окремі продукти все ж продемонстрували зростання вартості. За даними Мінагрополітики, на 2% подорожчали одразу три товарні позиції: вівсяна крупа, картопля та молоко.

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Дещо менше зростання зафіксували на гречану крупу, житній хліб і сметану. Їхня середня вартість збільшилася на 1%. Таким чином, подорожчання торкнулося окремих круп, молочних продуктів та хлібобулочних виробів.

Окремо в Мінагрополітики повідомили про продукти, вартість яких за останній тиждень залишилася стабільною. Зокрема, не зафіксовано змін середніх цін на батон, соняшникову олію, цукор, курятину та яловичину.

В межах щотижневого моніторингу ці товари не продемонстрували помітного зростання або зниження вартості. При цьому стабільність середніх показників не виключає коливань цін в окремих торговельних точках.

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Наприклад, у різних супермаркетах той самий продукт може коштувати по-різному через акційні пропозиції, особливості постачання або цінову політику мережі. Однак загалом, за оцінкою міністерства, станом на 13 жовтня ситуація з основними продуктами харчування в Україні залишається стабільною.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні до весни 2027 року окремі овочі та фрукти можуть подорожчати на 15-20%, а деякі культури – до 30% через скорочення запасів, витрати на зберігання, російські обстріли, проблеми з електроенергією та подорожчання виробництва. Водночас, прогнозується зростання цін на м'ясо, молочні продукти та яйця приблизно на 10-12%, хоча фактична вартість залежатиме від ситуації на ринку.