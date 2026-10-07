Понад 18 тисяч українців залишилися без газу після атаки РФ: у Прилуках пошкоджено газопровід

У Прилуках через нічну російську атаку пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого понад 18 тисяч жителів міста тимчасово залишилися без газу, а фахівці "Газмережі" вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, російська ракета зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку, серед мешканців якого були працівники Групи "Нафтогаз", – відомо про загибель однієї співробітниці, а розбір завалів триває.

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Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко. Одним із серйозних наслідків нічної атаки стало пошкодження газової інфраструктури Прилук. Під удар потрапив газопровід середнього тиску.

Через аварійну ситуацію газопостачання довелося тимчасово припинити для понад 18 тисяч мешканців міста. На місці вже працюють бригади "Газмережі". Їхнє першочергове завдання – перевірити пошкоджені ділянки газової системи та обладнання, локалізувати наслідки удару і переконатися, що відновлення подачі газу буде безпечним для населення.

Лише після проведення необхідних робіт газопостачання можна буде поступово відновлювати. Точних термінів, коли газ повернуть до всіх будинків, наразі не названо. Вони залежатимуть від масштабу пошкоджень, які встановлять спеціалісти безпосередньо під час обстеження мереж.

Що означає пошкодження газопроводу середнього тиску

Газопроводи середнього тиску є частиною міської газорозподільної системи. Через них газ транспортується до окремих районів та об'єктів, після чого його тиск знижується і паливо надходить безпосередньо до споживачів.

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Тому пошкодження такої ділянки може впливати одразу на значну кількість абонентів. У Прилуках наслідки відчули понад 18 тисяч людей. Після пошкодження газової інфраструктури відновити подачу ресурсу простим перемиканням системи неможливо. Спочатку фахівцям необхідно обстежити мережі, знайти всі пошкоджені ділянки, провести ремонт та перевірити герметичність системи.

Російська ракета зруйнувала під'їзд житлового будинку

Наслідки нічної атаки не обмежилися пошкодженням газової інфраструктури. Російський удар припав по житловому будинку, унаслідок атаки було зруйновано цілий під'їзд.

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У цьому будинку, зокрема, проживали працівники Групи "Нафтогаз". У компанії повідомили, що серед загиблих є їхня колега. "Станом на цю хвилину відомо про одну загиблу колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", – повідомили в Групі Нафтогаз.

Остаточні наслідки удару наразі встановлюють. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір зруйнованих конструкцій. Після руйнування під'їзду до ліквідації наслідків залучили рятувальників, спеціальну техніку та працівників місцевих підприємств.

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Підприємства Групи "Нафтогаз", які працюють у регіоні, також долучилися до пошуково-рятувальної операції. Вони надають необхідну техніку та людей, які допомагають розбирати завали.

Наразі головним завданням газовиків є перевірка всієї пошкодженої ділянки мережі. Після цього стане зрозуміло, який обсяг ремонту необхідно провести перед відновленням газопостачання. Спеціалісти працюють над тим, щоб повернути ресурс споживачам якомога швидше.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, унаслідок нічної атаки РФ на Київ 7 жовтня повністю знищено центральний складський хаб "АТЛ Автосервіс", через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів, а також, за попередніми даними, склад "Дніпро-М" із будівельними інструментами й обладнанням. "АТЛ Автосервіс" продовжує роботу завдяки заздалегідь сформованим запасам у магазинах і сервісах, однак попереджає про тимчасове обмеження асортименту.