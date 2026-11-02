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Польща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
1,4 т.
Польща дедалі більше залежить від українців
Польща дедалі більше залежить від українців. Джерело: Freepik

Українці є ключовою іноземною робочою силою польської економіки. На початку 2026 року в цій країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становило майже 68% усіх працевлаштованих іноземців.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній компанії з працевлаштування. Там зазначили:

  • Загальна кількість іноземних працівників при цьому перевищила 1,1 млн осіб.
  • Це свідчить про те, що економіка Польщі дедалі більше залежить від робочої сили.

"Понад мільйон іноземних працівників – це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг і сільського господарства", – йдеться в повідомленні.

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Водночас наголошується: самі українці добре інтегровані не лише в польський, а й загалом у європейський ринок праці. Зокрема, вони:

  • знають мови;
  • мають досвід роботи;
  • не потребують тривалої адаптації.

"Для роботодавців це означає менші витрати на інтеграцію порівняно із залученням працівників із віддаленіших країн", – підсумували аналітики.

Українці заробляють значно більше за поляків

Водночас зазначається, у Польщі молоді українські чоловіки (25-34 роки) заробляють більше на 1 500 злотих, ніж місцеві жителі тієї ж вікової категорії (тут і далі йдеться про медіанну зарплату – тобто частина значень вища за цей показник, а частина – нижча). Зокрема:

  • українці отримують 6 800 злотих зарплати;
  • поляки – 5 300 злотих.

"Однією з причин цього може бути польське законодавство. За ним, особи віком до 26 років користуються звільненням від податку на доходи фізичних осіб щодо доходів, які підпадають під відповідну пільгу, у межах установленого річного ліміту. Таким чином, за однакової ставки брутто (до вирахування податків) працівник віком до 26 років може отримувати на руки більше, ніж старший колега. Однак ця норма стосується і поляків", – пояснили фахівці.

Крім того, наголошується, на рівень заробітної плати впливає географічне розташування місць роботи молодих українців. Так:

  • Українські працівники частіше, ніж польські, живуть і працюють у невеликих містах або промислових регіонах.
  • А там рівень концентрації виробництва вищий, а фізичну роботу знайти легше.

"Також українські працівники мобільніші, ніж поляки, оскільки не прив’язані до місця проживання, власного житла тощо", – зазначили аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка, зазначена у вакансії, може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.

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