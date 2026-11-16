Серія комп’ютерних ігор GTA (Grand Theft Auto) вважається настільки культовою, що українці продають іншим людям можливість навіть просто подивитися, як вони грають у шосту частину GTA, яка вийде 19 листопада. Ціни за "квитки", щоправда, від 50 до 100 гривень.

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Про це свідчать оголошення у OLX. Наприклад, продавець з Івано-Фраківська пропонує пройти GTA 6 разом з компанією у нього вдома. Причому платити він пропонує за домовленістю або навіть алкоголем.

Натомість деякі інші продавці пропонують іншим тільки роль глядачів – лише дивитися, коментувати чужу гру та обговорювати ігрові ситуації. Втім, дехто все ж готовий поділитися контролером, але лише за додаткову плату.

Натомість в оголошеннях можна зустріти навіть спеціальні умови. Наприклад, знижки для учасників бойових дій (УБД) та дітей.

Також є можливість повноцінно пограти самому і навіть ні з ким не ділитися. Для цього можна орендувати консоль PlayStation вже з інстальованою грою на термін від одного дня (1000 грн) до тижня (2500 грн).

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Що відомо про GTA 6

Платформи та формат видання

Нова гра від студії Rockstar Games вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X/S у цифровому й фізичному форматах. Водночас розробники підтвердили, що навіть у коробці з фізичним виданням замість диска буде код для завантаження.

Передзамовлення та ціни

Передзамовлення відкрилися 25 червня о 00:00 за київським часом. За даними The Verge, стандартне видання коштує 79,99 долара, а розширене Ultimate Edition – 99,99 долара.

Дати розсилки та релізу

Фізичні копії почали надсилати з 12 листопада, щоб гравці могли заздалегідь завантажити гру перед повноцінним релізом, запланованим на 19 листопада.

Бонус за ранню покупку

Усі, хто оформить передзамовлення або купить гру до 20 листопада, отримають набір Vintage Vice City Pack із відсиланням до класичної GTA: Vice City 2002 року. До нього входять автомобіль ’55 Vapid Stanier із гаражем, одяг, зачіски та скін для зброї.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні шахраї почали видавати себе за покупців, повідомляти про нібито оплачену "OLX Доставку" та надсилати продавцям фішингові посилання для викрадення даних банківських карток і кодів підтвердження. Однак, справжню інформацію про оформлену доставку потрібно перевіряти лише в особистому кабінеті, а CVV-код та одноразові банківські коди не можна повідомляти стороннім особам.

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