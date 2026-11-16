Пограти "за випивку" чи подивитися за 100 грн: українці активно шукають компаньйонів для проходження GTA 6
Серія комп’ютерних ігор GTA (Grand Theft Auto) вважається настільки культовою, що українці продають іншим людям можливість навіть просто подивитися, як вони грають у шосту частину GTA, яка вийде 19 листопада. Ціни за "квитки", щоправда, від 50 до 100 гривень.
Про це свідчать оголошення у OLX. Наприклад, продавець з Івано-Фраківська пропонує пройти GTA 6 разом з компанією у нього вдома. Причому платити він пропонує за домовленістю або навіть алкоголем.
Натомість деякі інші продавці пропонують іншим тільки роль глядачів – лише дивитися, коментувати чужу гру та обговорювати ігрові ситуації. Втім, дехто все ж готовий поділитися контролером, але лише за додаткову плату.
Натомість в оголошеннях можна зустріти навіть спеціальні умови. Наприклад, знижки для учасників бойових дій (УБД) та дітей.
Також є можливість повноцінно пограти самому і навіть ні з ким не ділитися. Для цього можна орендувати консоль PlayStation вже з інстальованою грою на термін від одного дня (1000 грн) до тижня (2500 грн).
Що відомо про GTA 6
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Платформи та формат видання
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Передзамовлення та ціни
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Дати розсилки та релізу
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Бонус за ранню покупку
Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні шахраї почали видавати себе за покупців, повідомляти про нібито оплачену "OLX Доставку" та надсилати продавцям фішингові посилання для викрадення даних банківських карток і кодів підтвердження. Однак, справжню інформацію про оформлену доставку потрібно перевіряти лише в особистому кабінеті, а CVV-код та одноразові банківські коди не можна повідомляти стороннім особам.