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Підлітки можуть закуповувати "курилки" у промислових масштабах: продавців вейпів через Telegram ніхто не контролює

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
141
Підлітки можуть закуповувати "курилки" у промислових масштабах
Підлітки можуть закуповувати "курилки" у промислових масштабах

Через відсутність належного контролю українські підлітки можуть закуповувати ароматизовані рідини для електронних сигарет промисловими партіями – зокрема, через Telegram. При цьому коштуватиме це порівняно недорого. Результатом цього може стати посилене поширення "курилок" серед неповнолітніх – адже їхня дешевизна й доступність можуть спокусити підлітків відкрити небезпечний "бізнес". Наприклад, почати торгувати "вейпами" серед однолітків.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають: один із ресурсів у Telegram пропонує партію з 200 одиниць рідини за ціною 60 грн/штука.

"Що, з огляду на роздрібну ціну в магазинах понад 300 грн, може спокусити підлітків відкрити небезпечний "бізнес" – скажімо, торгувати "курилками" у школі. Як колись було зі звичайними сигаретами", – констатують аналітики.

Неповнолітні можуть закуповувати вейпи мало не промисловими партіями

Неповнолітні можуть закуповувати вейпи мало не промисловими партіями. Джерело: MintDropLab

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Водночас, зазначають вони, правоохоронці практично ніяк не реагують на ситуацію. Адже, попри те, що знайти подібні ресурси, наприклад в Instagram і Telegram, легко, їхню діяльність не припиняють.

"Якщо такі магазини можуть знайти підлітки – що заважає зробити це їм? І чому цього досі не зробили? Адже виходить, що "під носом" у правоохоронців відбуваються кричущі порушення, а вони просто ніяк на це не реагують", – підсумували аналітики.

Дорослі українці "труять" підлітків

Водночас в Україні діє сувора законодавча заборона на продаж тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин особам до 18 років. Однак обмеження існують лише на папері – величезна тіньова інфраструктура збуту охоплює понад 93% ринку, а підлітки можуть вільно купувати "електронки" навіть в фізичних магазинах. Для цього використовують переважно 2 схеми, одна з яких полягає в допомозі дорослих неповнолітнім у купівлі "курилок".

Як пояснили аналітики Telegraf, у великих супермаркетах або фірмових острівцях у ТРЦ документи перевіряють набагато суворіше, тому підлітки намагаються туди не потикатися. Однак вони за одну хвилину обходять цей бар’єр, залучаючи дорослих.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені потрібно купити, і мені купують. Переважно без проблем", – розповіла журналістам одна з неповнолітніх, яка курить.

При цьому самі дорослі, зазначається, абсолютно толерантно ставляться до прохань дітей. І "спокійно купують їм хімічну отруту".

Суть іншої схеми полягає в так званій "мовчазній згоді" самих точок продажу на реалізацію підліткам "курилок". Тобто:

  • Підлітки чітко знають місця, де продавці ніколи не запитують документи.
  • Такими місцями переважно є невеликі вуличні кіоски.

"Продають нормально, паспорт не запитують узагалі... Продавець просто мовчки бере гроші в дитини й видає товар", – розповіли аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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