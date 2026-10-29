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Philip Morris запровадила в Україні цифрову систему сервісу на базі ШІ: як це працює

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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Philip Morris запровадила в Україні цифрову систему сервісу на базі ШІ: як це працює
Україна з погляду диджиталізації випереджає багато інших ринків. Джерело: Philip Morris

2,8 млн звернень від споживачів і майже мільйон доставок на рік обробляє Philip Morris в Україні. Таку інфраструктуру компанія побудувала за 7 років практично з нуля в рамках зміни стратегії переходу від сигарет на нову категорію продукту – електронні системи нагрівання тютюну.

Про це розповів генеральний директор компанії Артем Конік під час конференції TECHNOVATION, яка відбулась у Києві.

"PhilipMorris працює в індустрії, яка історично була досить консервативною, але сьогодні ми проходимо масштабну технологічну трансформацію. Щороку в Україні наш контакт-центр і чати обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів зі споживачами, а сервіси забезпечують майже мільйон доставок. Ми активно використовуємо штучний інтелект, який допомагає не лише реагувати на проблеми споживачів, а й прогнозувати їх потреби. Це дозволяє нам підвищувати якість сервісу та зменшувати навантаження на команди", – сказав він.

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За його словами, контакт-центр і чати компанії ведуть комунікацію з кожним споживачем у форматі one-to-one. Щоб керувати такими обсягами інформації і розуміти, що відбувається, компанія використовує data-аналіз і штучний інтелект.

"У нас було нуль досвіду у диджиталізації. Зараз же ми працюємо з великими системами даних і навіть певною мірою можемо прогнозувати майбутнє: знаємо, коли споживачу потрібно замінити пристрій або коли можуть виникнути проблеми", – зазначив спікер.

Окремим напрямом роботи стало створення цифрової екосистеми для торгових партнерів компанії. Через мобільний застосунок компанія має прямий зв'язок із понад 25 тис. ритейлерів. Це дає можливість оперативно комунікувати з ними: надіслати повідомлення, розповідати про продукт та надавати відповідний сервіс.

"І це працює. Ми бачимо, що маємо інфраструктуру, яка дає можливість досить швидко будувати комунікаційні потоки в Україні. Такого не було ще 5-7 років тому, цього не існувало в принципі", – зазначив Артем Конік.

Мобільний додаток дозволяє забезпечувати однаковий рівень сервісу для торгових точок у різних умовах роботи – що у Харківській області поблизу лінії фронту, що у Львові. За словами гендиректора, це створює можливості для бізнесу.

"В умовах війни цифровізація стала ще й інструментом безпеки. Завдяки цифровим платформам ми продовжуємо співпрацювати з торговельними партнерами навіть у прифронтових регіонах, де фізична присутність наших співробітників обмежена або небезпечна. А автоматизований моніторинг викладки продукції в торговельних точках за допомогою камер дозволяє скоротити кількість виїздів персоналу. Тож для нас інновації – це не лише про ефективність, а й про безпеку людей та безперервність бізнесу", – зазначив генеральний директор компанії", – пояснив гендиректор Philip Morris в Україні.

Артем Конік переконаний: Україна з погляду диджиталізації випереджає багато інших ринків. І це робить український підрозділ міжнародної корпорації лідером серед інших країн.

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