Пенсіонер може продавати овочі, фрукти та інші надлишки, вирощені на власній ділянці, без відкриття ФОП (фізична особа-підприємець), а у 2026 році дохід від такої продукції до 103 764 грн на рік включно може не оподатковуватися за умови дотримання вимог законодавства. Якщо ж вирощування та продаж стають систематичним бізнесом або йдеться про насіння та саджанці, може знадобитися реєстрація підприємницької діяльності, спеціальні документи та сплата податків.

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Право продавати надлишки продукції, вирощеної в межах особистого городу, закріплене Законом України "Про особисте селянське господарство", однак для такої діяльності передбачені певні умови та податкові обмеження. OBOZ.UA розібрався, чи потрібно пенсіонерам відкривати ФОП та у яких випадках торгівля може вважатися підприємницькою діяльністю.

Чи потрібно відкривати ФОП для продажу овочів з власного городу

Закон дозволяє громадянам продавати надлишки продукції, яку вони виростили самостійно. Тобто якщо людина має присадибну, садову або іншу земельну ділянку, вирощує там овочі, фрукти, ягоди, квіти для власних потреб, а частину врожаю вирішує продати, робити це можна без обов'язкової реєстрації ФОП.

Зокрема, законодавство передбачає право реалізовувати надлишки власної продукції іншим людям. Для цього не обов'язково обмежуватися традиційними базарами чи ярмарками, покупців можна знаходити через оголошення, соціальні мережі та інтернет-платформи.

Наприклад, пенсіонер виростив на городі більше картоплі, ніж потрібно його родині, зібрав яблука у саду або має надлишок помідорів, огірків чи зелені. Якщо він продає залишки врожаю, така діяльність сама по собі не означає, що він займається підприємництвом і повинен реєструвати ФОП.

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Але ситуація змінюється, якщо вирощування продукції від самого початку організоване як бізнес. Зокрема, коли людина регулярно приймає замовлення, спеціально вирощує великі партії продукції для продажу, систематично отримує дохід та фактично веде комерційну діяльність.

У такому випадку продаж уже може мати ознаки підприємництва, для якого передбачена державна реєстрація. Тому ключове значення має не сам факт продажу через інтернет або отримання грошей, а характер діяльності, її систематичність та мета.

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Коли продаж власної продукції можуть вважати підприємницькою діяльністю

Саме регулярність торгівлі та її організація можуть стати основними факторами, які відрізняють продаж надлишків домашнього господарства від повноцінного бізнесу. Якщо пенсіонер сезонно продає продукцію, яка залишилася після забезпечення власних потреб, це відповідає моделі особистого селянського господарства.

Натомість постійне виробництво товару під замовлення, розширення асортименту, систематичний пошук клієнтів та організований продаж із метою отримання прибутку можуть свідчити про підприємницьку діяльність. Приклади, коли ФОП може не знадобитися:

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продаж надлишків яблук, слив, груш або інших фруктів із власного саду;

реалізація овочів, вирощених на присадибній ділянці для сім'ї;

сезонний продаж залишків урожаю через оголошення в інтернеті;

продаж частини вирощених квітів, якщо це не організоване систематичне комерційне виробництво.

Коли можуть виникнути підстави для реєстрації ФОП

вирощування продукції спеціально для регулярного продажу;

постійне приймання замовлень від покупців;

організація систематичного виробництва та реалізації продукції заради прибутку;

фактичне ведення бізнесу, а не продаж випадкових надлишків власного господарства.

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Відповідно, сам факт того, що пенсіонер розмістив оголошення на торговельному майданчику або продає продукцію через соціальні мережі, автоматично не означає необхідності відкривати ФОП. Однак, якщо за онлайн-торгівлею стоїть постійна комерційна діяльність, вимоги законодавства можуть бути іншими.

Скільки можна заробити на власному городі без сплати податків

Окремі правила передбачені й щодо оподаткування доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції. Для громадян, які реалізують урожай із власної земельної ділянки, Податковий кодекс передбачає пільгу, за якою до певного розміру річного доходу кошти не оподатковуються.

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У 2026 році цей ліміт становить 103 764 грн на рік. Саме в межах цієї суми можна отримувати дохід від продажу власної продукції без оподаткування за умови дотримання передбачених законодавством вимог.

Якщо ж за рік пенсіонер отримав більше, це не означає, що податок доведеться сплачувати з усіх зароблених коштів. Оподаткуванню підлягає саме сума перевищення встановленого ліміту.

Наприклад, якщо за сезон продажу овочів, фруктів та ягід людина отримала 120 тис. грн, різниця між фактичним доходом та встановленим порогом становить 16 236 грн. Саме перевищення необхідно декларувати та оподатковувати відповідно до вимог законодавства. Проте для застосування пільги важливо не лише дотриматися граничної суми доходу, а й підтвердити, що продукція була вирощена на власній земельній ділянці.

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Навіщо потрібна довідка 3-ДФ і де її отримати

Щоб скористатися податковою пільгою, продавцю власної сільськогосподарської продукції необхідно отримати довідку про наявність земельної ділянки за формою № 3-ДФ. Такий документ підтверджує, що громадянин має землю, на якій вирощує продукцію для власних потреб та реалізації надлишків. Довідку можна отримати у відповідній сільській, селищній або міській раді за місцем розташування земельної ділянки.

Документ має важливе значення, оскільки підтверджує походження продукції та право скористатися передбаченим податковим звільненням. Якщо пенсіонер планує продавати врожай протягом сезону, оформити довідку варто заздалегідь, а не чекати, коли виникнуть питання щодо отриманих доходів.

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Також продавцям рекомендують зберігати документи, що підтверджують наявність земельної ділянки, та за можливості вести облік отриманих коштів. Зазначається, що це особливо актуально, якщо продаж здійснюється онлайн, а оплата регулярно надходить на банківську картку.

Чи можна продавати рослини, насіння та саджанці через інтернет

Окремі правила діють для тих, хто планує продавати не звичайні овочі чи фрукти, а насіння та садивний матеріал. Йдеться, зокрема, про саджанці плодових дерев, декоративні рослини, а також насіння, призначене для посіву.

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Для такої продукції законодавство встановлює додаткові вимоги. Виробники насіння та садивного матеріалу повинні бути включені до відповідного Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, а продукція має пройти передбачені процедури сертифікації. Тобто навіть якщо людина вирощує саджанці на власній земельній ділянці та хоче продавати їх через інтернет, сам факт домашнього виробництва не звільняє від спеціальних вимог до реалізації такого товару.

Сам по собі продаж надлишків продукції з власного городу не є порушенням і не зобов'язує пенсіонера реєструвати ФОП. Однак проблеми можуть виникнути, якщо діяльність фактично має ознаки регулярного підприємництва, але людина не оформила необхідний статус, або якщо вона продає продукцію, для якої встановлені спеціальні вимоги. Щоб уникнути непорозумінь, продавцям варто враховувати кілька моментів:

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продавати саме продукцію, вирощену на власній земельній ділянці;

не плутати сезонний продаж надлишків із систематичним комерційним виробництвом;

оформити довідку за формою № 3-ДФ для підтвердження права на податкову пільгу;

стежити за сумою річного доходу від реалізації продукції;

у разі перевищення встановленого ліміту задекларувати дохід та сплатити податки із суми перевищення;

перед продажем насіння та саджанців перевірити спеціальні вимоги до виробника та продукції.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні пропонують запровадити обов'язкову реєстрацію платниками податку на ПДВ для ФОПів і компаній на спрощеній системі оподаткування, якщо їхній річний оборот перевищить 85 тис. євро. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2028 року, однак документ поки проходить погодження і ще може змінитися.