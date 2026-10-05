Отримати "повноцінну" роботу стало складніше: українцям розповіли, що відбувається на ринку праці Польщі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
удар по КиєвуРосія сконцентрувала терор на столиці України та прискорено модернізує балістику з реактивними "камікадзе": аналіз ударів за місяцьСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуНацбанк випустить нові 50 грнНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніБатько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. ФотоБатько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. ФотоФото з місця удару по Трипільській ТЕСУ Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворогаПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіакуПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку"Київстар" примусово підвищить абонентам тарифиЗалишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифиСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані ГенштабуВідрікся від доньки, але назвав її ім’ям комп'ютер: що відомо про дітей Стіва Джобса та чому їм дісталися лише копійки з його статкуВідрікся від доньки, але назвав її ім’ям комп'ютер: що відомо про дітей Стіва Джобса та чому їм дісталися лише копійки з його статкуРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Отримати "повноцінну" роботу стало складніше: українцям розповіли, що відбувається на ринку праці Польщі

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 645
Українцям у Польщі стало складніше знайти "повноцінну" роботу
Українцям у Польщі стало складніше знайти "повноцінну" роботу. Джерело: Freepik

Польські компанії не поспішають розширювати свої штати. Натомість вони воліють утримувати ключових співробітників. Втім, іноземці – зокрема, українці – все ж можуть розраховувати на отримання роботи, хоч і не "повноцінної". Як пояснили в експертному середовищі, роботодавці в Польщі дедалі частіше використовують гнучкі форми зайнятості із залученням працівників з інших країн.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії. Там пояснили: така поведінка польських компаній пов’язана, насамперед, "зі слабким або нестабільним попитом у галузях".

"Роботодавці спочатку прагнуть ефективніше використовувати наявні потужності, підвищувати продуктивність і контролювати витрати. А додаткову потребу в персоналі покривати без істотного збільшення постійного штату", – йдеться в повідомленні.

Саме у зв’язку з цим, зазначається, зростає також роль трудових мігрантів. І насамперед – українців, що "збільшує їхні шанси на працевлаштування, навіть попри скорочення штатних вакансій".

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 49,9 т.
Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин
icon 49,9 т.
Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 14,5 т.
Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів
icon 14,5 т.
Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 2,3 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках
icon 2,3 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках

Іноземці в Польщі скаржаться на схеми з зарплатами

Водночас, зазначається, одразу 69% іноземних працівників у Польщі стикалися з непрозорими схемами формування зарплати через агентства зайнятості. Ще 57,8% потрапляли в такі ситуації 2 рази і більше.

Втім, підкреслюється, найчастіше такі працівники скаржилися на ситуації, коли їм обіцяють одну суму "на руки" (netto), але незрозуміло, як саме вона виходить із зарплати brutto. Тобто після податків, внесків тощо.

Разом з тим зазначається, висока ставка не втратила здатності привертати увагу – навіть попри непрозорість її формування. Так, одразу 64,3% респондентів високо оцінюють її вплив на вибір вакансії.

Водночас, констатується, 74,5% респондентів стверджують, що з часом стали обережніше ставитися до пропозицій із помітно вищою оплатою. Причому найсильніша зміна помітна серед працівників зі стажем роботи в Польщі від 3 років.

"Для агентств з працевлаштування це означає впевнену тенденцію до змін правил конкуренції. Спроба переманювати працівників лише вищою ставкою поступово втрачає ефективність", – визнали фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка у вакансії може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.

Схожі теми
УкраїнаПольщаукраїнці в Польщіроботазарплата
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись