Клієнти Ощадбанку з тарифними пакетами MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" та "Зарплатний" зможуть отримувати миттєві картки поштою, доставка коштуватиме 80 грн в Україні, 500 грн до окремих країн та 1000 грн до інших держав. До 30 червня 2027 року послуга буде безкоштовною, а зміни до тарифів набудуть чинності 10 грудня 2026 року, проте точну дату запуску сервісу банк повідомить окремо.

Відео дня

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку. Зміни стосуються клієнтів чотирьох тарифних пакетів, а нові тарифи набудуть чинності 10 грудня 2026 року. Водночас, фактичну дату запуску доставки та механізм замовлення карток банк оголосить додатково.

Хто зможе отримати картку Ощадбанку поштою

Державний банк планує запровадити можливість отримання миттєвих платіжних карток через мережу поштового оператора. Клієнтам більше не обов'язково буде особисто приходити до відділення, щоб забрати нову картку. Скористатися послугою зможуть власники карток, які обслуговуються за такими тарифними пакетами:

MORE;

"Мій рахунок";

"Моя картка";

"Зарплатний".

Таким чином, нововведення охопить одразу кілька категорій клієнтів банку. Зокрема, воно буде актуальним для тих, хто користується зарплатними картками, а також для власників звичайних платіжних карток.

Особливо зручною така можливість може стати для українців, які проживають за кордоном або перебувають далеко від найближчого відділення Ощадбанку. Їм не доведеться спеціально планувати поїздку до банку лише для отримання платіжного інструмента.

Водночас, наразі йдеться саме про доставку миттєвих карток. Детальні правила оформлення замовлення, підтвердження особи отримувача та перелік доступних країн банк поки не оприлюднив.

РЕКЛАМА

Скільки коштуватиме доставка картки Ощадбанку

Вартість пересилання залежатиме від того, де саме клієнт захоче отримати картку. Банк передбачив три тарифні категорії – доставка територією України, до країн, де працює мережа поштового оператора, та до інших держав. Згідно з оприлюдненими тарифами, стандартна вартість послуги становитиме:

80 грн – доставка по Україні;

500 грн – відправлення до країн, де працює мережа поштового оператора;

1000 грн – доставка до інших країн.

Усі зазначені суми включають податок на додану вартість (ПДВ). Комісію за послугу списуватимуть із рахунку клієнта одноразово після оформлення замовлення. Отже, для українців, які отримуватимуть картку всередині країни, вартість пересилання буде найнижчою.

Головні історії дня

До якого часу доставка карток буде безкоштовною

Ощадбанк передбачив для клієнтів пільговий період, протягом якого за поштове відправлення картки не доведеться платити. Безкоштовна доставка діятиме до 30 червня 2027 року. Таким чином, навіть попри затверджені тарифи, на початковому етапі користування новою послугою буде безоплатним.

Після завершення пільгового періоду застосовуватимуть стандартні тарифи, 80 грн за доставку в межах України, 500 грн – до країн із мережею поштового оператора та 1000 грн – до інших держав. Важливо, що безкоштовний період не означає автоматичного запуску сервісу саме з дати набуття чинності новими тарифами. Банк окремо повідомить, коли клієнти фактично зможуть оформлювати замовлення.

РЕКЛАМА

Зміни до тарифів за обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток набудуть чинності 10 грудня 2026 року. Вони передбачені рішенням продуктового комітету банку та стосуються відповідних тарифних пакетів і договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Однак ця дата є датою набуття чинності тарифними змінами, а не підтвердженим днем початку поштової доставки. Технічну реалізацію сервісу, порядок оформлення відправлення та інші організаційні деталі Ощадбанк обіцяє оприлюднити окремо.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити картку, у якої закінчується термін дії – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку.