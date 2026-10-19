Ощадбанк списуватиме з рахунків українців по 150 грн уже з 1 листопада: кого торкнуться нові правила

З 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить до 150 грн вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки, тому новий тариф не стосуватиметься автоматично всіх власників банківських карток. Щоб уникнути несподіваних витрат, клієнтам варто перевірити давно не використовувані рахунки та уточнити в банку умови нарахування комісії або порядок закриття непотрібного рахунку.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні банку. Фінустанова пояснила, що новий тариф запроваджується відповідно до рішення продуктового комітету, який переглянув умови обслуговування поточних рахунків без використання платіжних карток.

Йдеться про зміни до тарифів, затверджених постановою правління банку від 16 квітня 2009 року №124. Згідно з новою редакцією, вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без картки зросте до 150 гривень.

З кого Ощадбанк списуватиме 150 грн із 1 листопада

Під новий тариф підпадають неактивні поточні рахунки, які обслуговуються без платіжної картки. Щоб зрозуміти, про що йдеться, потрібно розрізняти два види банківських продуктів.

Перший – звичайний картковий рахунок, до якого прив'язана фізична або віртуальна банківська картка. Саме такі рахунки більшість українців використовує для отримання зарплат, пенсій, соціальних виплат, оплати покупок та переказів.

Другий – поточний рахунок без платіжної картки. Він також дозволяє проводити банківські операції, отримувати та переказувати кошти, але для його використання не обов'язково мати картку.

Наприклад, людина могла відкрити такий рахунок декілька років тому для отримання певного платежу, проведення розрахунків або іншої фінансової операції. Після цього потреба в ньому зникла, але клієнт не звернувся до банку для його закриття.

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У результаті рахунок продовжує існувати, навіть якщо його власник давно не здійснює жодних операцій. Саме для таких неактивних рахунків Ощадбанк і підвищує вартість обслуговування.

Отже, якщо людина користується звичайною зарплатною, пенсійною або іншою платіжною карткою Ощадбанку, це саме собою не означає, що з неї почнуть стягувати нові 150 грн. Водночас у такого клієнта може бути додатковий поточний рахунок без картки, відкритий раніше.

Що означає неактивний рахунок і чому за нього можуть брати гроші

Неактивним зазвичай називають рахунок, за яким протягом визначеного банком періоду не проводилися операції, що відповідають критеріям активності. При цьому рахунок може залишатися відкритим незалежно від того, чи є на ньому гроші.

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Наприклад, українець відкрив поточний рахунок у 2022 році, отримав на нього кошти, а згодом перевів усю суму в інший банк. Після цього він більше не користувався рахунком, але й не закривав його. Через декілька років людина може навіть не пам'ятати про його існування.

Проте з погляду банківського обслуговування рахунок залишається відкритим, доки його не закриють у встановленому порядку. Банки можуть передбачати окрему плату за обслуговування таких рахунків. Водночас умови її нарахування, розмір і періодичність визначаються відповідними тарифами та договором.

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Чи може виникнути борг, якщо на рахунку немає грошей

Ще один нюанс стосується рахунків із нульовим або невеликим залишком. Наприклад, якщо на старому поточному рахунку залишилося лише 50 грн, а тариф передбачає плату в розмірі 150 грн, виникає питання, чи спише банк лише доступні кошти, чи нарахує всю комісію.

У своєму повідомленні Ощадбанк не пояснив, як діятиме в такій ситуації. Теоретично порядок обслуговування може передбачати різні варіанти – списання коштів у межах доступного залишку, відкладене стягнення комісії або виникнення заборгованості, якщо це допускають умови договору.

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Насамперед клієнтам варто з'ясувати, чи мають вони відкриті поточні рахунки без платіжних карток. Особливо це стосується тих, хто раніше користувався банком для разових платежів або відкривав додаткові рахунки.

Перевірити інформацію можна через доступні дистанційні сервіси банку, звернувшись до контакт-центру або безпосередньо у відділення. Під час звернення варто уточнити, які рахунки залишаються відкритими, чи вважаються вони неактивними та чи поширюється на них тариф у розмірі 150 грн.

Також необхідно з'ясувати, скільки часу рахунок повинен залишатися без операцій для отримання такого статусу та які саме транзакції банк враховує під час визначення активності. Окремо слід запитати про періодичність стягнення комісії та можливість її нарахування за нульового залишку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Національний банк України ухвалив низку рішень, що змінять правила роботи для банків. Це означатиме розкриття фінансової звітності, пом'якшення валютного контролю, а також оновлення вимог до капіталу.