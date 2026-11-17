Державний Ощадбанк оновить умови обслуговування карткових рахунків своїх клієнтів і почне брати плату за операції, пов'язані з азартними іграми. Крім того, фінустанова запустить поштову доставку картку в Україні та за кордоном.

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Про це повідомили у самому держбанку. Нові правила роботи запровадять менш ніж за місяць – із 10 грудня 2026 року.

Комісія за платежі у гральному бізнесі

Нові тарифи не зачеплять звичайних повсякденних розрахунків клієнтів. Вони поширюватимуться виключно на транзакції із кодом категорії MCC 7995, під які підпадають такі операції:

перекази букмекерським компаніям;

розрахунки у фізичних казино та гральних закладах;

платежі в онлайн-казино;

купівля лотерейних білетів та інші подібні послуги.

Розмір комісії напряму залежатиме від країни проведення транзакції:

1% від суми – за операції в Україні (наприклад, 10 грн із витраченої 1000 грн);

– за операції в Україні (наприклад, 10 грн із витраченої 1000 грн); 2% від суми – за операції за кордоном (20 грн із витраченої 1000 грн).

Оплачувати подібні послуги дозволено виключно за рахунок власних заощаджень. Проведення платежів за кредитні кошти банк повністю заблокував як в Україні, так і за її межами.

Поштова доставка карток

Окремо Ощадбанк анонсував запуск сервісу доставки миттєвих платіжних карток через поштового оператора. Послуга буде доступною для власників тарифних пакетів MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" та "Зарплатний Нормальний":

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по Україні – 80 грн;

країни з мережею поштового оператора – 500 грн;

інші країни – 1000 грн

Стандартна комісія за оформлення замовлення (з урахуванням ПДВ) має списуватися з рахунку одноразово. Проте банк запроваджує тривалий пільговий період: до 30 червня 2027 року доставка здійснюватиметься безкоштовно.

Точну дату запуску нового сервісу фінустанова поки не називає. Порядок оформлення замовлення через офіційний сайт чи мобільний застосунок банк обіцяє оприлюднити додатково.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

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