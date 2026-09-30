Оренда однокімнатної квартири у Львові за рік подорожчала на 32% – до 24,8 тис. грн на місяць, двокімнатної на 17% – до 28,8 тис. грн, а трикімнатної на 8% – до 31,5 тис. грн. На оренду житла припадає близько 76% медіанного доходу львів'ян, а для медсестри середня вартість квартири становить близько 103% зарплати, тобто заробітку не вистачає навіть на саму оренду.

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Про це розповіла місцева рієлторка Оксана Савула в коментарі медіа. Одночасно на ринку скорочується час пошуку орендарів, популярні однокімнатні та двокімнатні квартири можуть забирати за декілька днів.

Однокімнатна квартира – майже 25 тисяч гривень

Найвідчутніше за останній рік у Львові подорожчали саме однокімнатні квартири. За даними ЛУН, середня вартість їх оренди становить 24 800 грн на місяць, що на 32% більше, ніж роком раніше.

Двокімнатне житло подорожчало на 17%. Тепер за таку квартиру в середньому потрібно віддавати 28 800 грн щомісяця. Найменшими темпами серед трьох основних категорій дорожчали великі квартири. Оренда трикімнатного житла за рік зросла на 8% – до 31 500 грн на місяць.

Таким чином, різниця між середньою вартістю однокімнатної та трикімнатної квартири становить лише 6,7 тис. грн на місяць. Водночас для однієї людини, яка самостійно оплачує житло, навіть оренда найменшої квартири стає серйозним навантаженням на бюджет.

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Що можна знайти дешевше

Середні показники не означають, що у Львові взагалі немає квартир дешевше 20 тис. грн. Однак вартість значною мірою залежить від району, стану будинку, ремонту та самого житла. За словами рієлторки Оксани Савули, однокімнатна квартира у новобудові із сучасним ремонтом зараз може коштувати приблизно 20-25 тис. грн на місяць і більше.

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У старішому житловому фонді пропозиції доступніші. Такі квартири можна знайти приблизно за 15-17 тис. грн. Варіанти в межах 13-14 тис. грн також ще з'являються, проте їх стає дедалі менше. Тому орендарям, які шукають найдешевше житло, доводиться або погоджуватися на старіший ремонт і менш зручне розташування, або розширювати географію пошуку.

Квартири стали здавати значно швидше

Паралельно зі зростанням цін змінилася й ситуація з попитом. За останні пів року швидкість здавання квартир у Львові збільшилася приблизно на 40%. Якщо ще у січні пошук мешканців для квартири міг займати близько двох тижнів, то тепер популярні однокімнатні та двокімнатні об'єкти часто знаходять орендарів усього за декілька днів.

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Люди, які шукають квартиру за прийнятною ціною, мають менше часу на ухвалення рішення. Хороша за співвідношенням ціни, стану та розташування пропозиція може швидко зникнути з ринку. Особливо це стосується бюджетного сегмента, де вибір і без того обмежений.

До Львова на зиму хочуть переїжджати кияни

Додатковий попит створюють люди з інших міст. За словами рієлторів, до них звертаються, зокрема, мешканці Києва, які розглядають можливість тимчасового переїзду до Львова на зимовий період.

Однак після ознайомлення з актуальними цінами частина потенційних орендарів відмовляється від такого рішення. Адже навіть невелика квартира у Львові може потребувати близько 20-25 тис. грн лише на щомісячну орендну плату. Додатково орендарю необхідно оплачувати комунальні послуги та інші побутові витрати.

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Крім того, під час заселення власники зазвичай просять оплатити перший місяць та внести заставу. Якщо пошуком житла займається посередник, можуть виникнути й додаткові витрати на його послуги. Тому сума, необхідна безпосередньо для переїзду, може бути значно вищою за один місячний платіж.

Дешевше житло шукають у передмісті

Однією з альтернатив дорогій оренді безпосередньо у Львові стає передмістя. Доступніші пропозиції можна шукати, зокрема, у Солонці, Сокільниках, Малечковичах, Липниках та Пустомитах.

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Однак у такому випадку до вартості житла фактично додаються транспортні витрати та час на дорогу. Тому потенційному орендарю потрібно порівнювати не лише місячну плату за квартиру, а загальні витрати на проживання.

Якщо людина щодня працює у Львові, економія на оренді може частково нівелюватися витратами на поїздки. Водночас для тих, хто працює дистанційно або не потребує щодня їздити до центру міста, передмістя може залишатися одним зі способів суттєво скоротити витрати на житло.

На квартиру йде 76% доходу

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Найбільш показовою проблемою львівського ринку оренди стало співвідношення цін на житло та доходів населення. За підрахунками ЛУН, вартість оренди у Львові становить близько 76% медіанного доходу.

Після оплати квартири в середньостатистичного орендаря залишається менше чверті доходу на харчування, комунальні послуги, транспорт, одяг, медицину та всі інші потреби. При цьому в європейській статистиці ситуацію, коли витрати на житло перевищують 40% доходу, вже розглядають як надмірне фінансове навантаження.

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У Львові відповідний показник майже вдвічі вищий. Особливо складною ситуація стає для людей, які живуть самі й не можуть розділити орендну плату з партнером, родичами або сусідами.

Різниця між зарплатами представників окремих професій і цінами на квартири ще наочніше демонструє ситуацію. За відповідними розрахунками, менеджеру з продажу на оплату орендованого житла необхідно витрачати близько 55% заробітку.

Для медсестри цей показник сягає 103% зарплати. Тобто середнього заробітку представника цієї професії недостатньо навіть для того, щоб самостійно оплатити середню оренду квартири – без урахування комунальних платежів, продуктів, транспорту та інших витрат.

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Ба більше, серед проаналізованих професій не виявилося жодної, представник якої міг би самостійно винаймати житло, витрачаючи на нього менше 40% свого заробітку. Фактично самостійна оренда квартири у Львові для багатьох працівників стає недоступною без додаткового джерела доходу або необхідності ділити витрати з іншою людиною.

Ще складніше людям із домашніми тваринами

Окремою проблемою залишається пошук квартири для власників домашніх улюбленців. Лише близько 5% власників житла одразу погоджуються заселяти орендарів із тваринами.

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Ще 11% готові розглядати таку можливість за певних умов. Особливо складно знайти квартиру людям із великими собаками вагою понад 20 кг або кількома котами.

Деякі орендодавці погоджуються на тварину лише за умови додаткової оплати або більшої застави, щоб покрити потенційні витрати у випадку пошкодження меблів чи ремонту. Тому для таких орендарів і без того обмежена пропозиція звужується ще сильніше.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, майже 40% опитаних українців уже планують або розглядають переїзд узимку 2026-2027 років через можливі проблеми з комунальними послугами. Найчастіше українці готові орендувати приватний будинок або квартиру, а серед потенційних напрямків переїзду найбільше називали Івано-Франківську, Київську та Закарпатську області.

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