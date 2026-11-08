Оренда у Львові зрівнялася з Барселоною: скільки українцям залишають від зарплати ціни на квартири

Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Львова та Івано-Франківська забирає від 76% до 86% середньої зарплати, а Львів за цим показником наблизився до Барселони та Мадрида, де на житло витрачають близько 74% доходу. За орієнтиром Ради ЄС (Європейський Союз), оренда не повинна перевищувати 30% заробітку, однак у найбільших українських містах витрати на житло значно перевищують цей рівень.

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Про це свідчать дані ЛУН та дослідження Ради ЄС про житлову кризу в Європі. Найскладніша ситуація серед проаналізованих українських міст склалася в центральних районах столиці.

Скільки зарплати українці віддають за оренду квартири

За даними ЛУН, у центральних районах трьох українських міст оренда однокімнатного житла поглинає переважну частину середнього доходу. Найвищий показник зафіксували у Києві, де ціни на квартири в центральних локаціях залишаються особливо значними.

На Печерську середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири становить 32 095 гривень. Водночас середня зарплата у столиці оцінюється у 37 500 гривень. Таким чином, найм житла забирає приблизно 86% місячного заробітку.

Після сплати орендної плати мешканцю столиці залишається близько 5,4 тисячі гривень. Кошти потрібно спрямувати на харчування, транспорт, комунальні послуги, мобільний зв'язок, одяг та інші необхідні витрати. За такого співвідношення доходів і вартості житла можливості для заощаджень фактично стають дуже обмеженими.

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Не набагато легша ситуація в Івано-Франківську. У центральній частині міста, зокрема в районі, де розташований Галицький центр, оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 24 144 гривні на місяць. За середньої зарплати близько 30 тисяч гривень це приблизно 80% доходу.

У Львові витрати на оренду також наближаються до столичних. У Галицькому районі середня вартість найму однокімнатної квартири становить 25 109 гривень. За зарплати на рівні 33 тисяч гривень орендарі витрачають на житло близько 76% заробітку. Отже, навіть у містах, де середня зарплата нижча за київську, вартість оренди в центральних районах може залишатися непропорційно високою щодо доходів населення.

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Де оренда житла обходиться дешевше

В інших великих містах України частка витрат на оренду відносно середньої зарплати є нижчою. Проте навіть там житло може забирати значну частину щомісячного доходу. У центральному районі Дніпра оренда однокімнатної квартири становить близько 48% середньої зарплати. У Приморському районі Одеси цей показник дорівнює приблизно 46%.

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Водночас вартість житла та його доступність відрізняються навіть у межах одного міста. Наприклад, у Житомирі в Богунському районі орендна плата поглинає близько 57% середнього доходу.

У Харкові ситуація залежить від району. У Шевченківському районі на оренду квартири доводиться витрачати близько 44% зарплати, тоді як у Київському цей показник становить 29%. Подібне співвідношення спостерігається і в інших містах. У Деснянському районі Чернігова оренда забирає приблизно 29% середнього заробітку, а у Ковпаківському районі Сум – близько 22%.

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Таким чином, вартість оренди відносно доходів може суттєво змінюватися залежно від міста та конкретної локації. У деяких районах житло обходиться приблизно у чверть або третину зарплати, тоді як у центральних частинах найбільших міст цей показник може перевищувати три чверті доходу.

Львів наблизився до Барселони та Мадрида за витратами на житло

Українські міста також порівняли з європейськими мегаполісами. Для цього використали дослідження Ради ЄС "One roof, many realities: Europe’s complex housing crisis", опубліковане у жовтні 2025 року.

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Згідно з його даними, оренда квартири з однією спальнею в центральних районах Барселони та Мадрида становила 74% середньої чистої зарплати. У Мілані цей показник дорівнював 72%, тоді як у Лісабоні витрати на житло сягали 116% середнього доходу.

На цьому тлі Львів із показником 76% опинився близько до іспанських міст. Водночас у Києві та Івано-Франківську частка зарплати, яку необхідно спрямувати на оренду, є ще вищою.

Місто Частка зарплати на оренду Київ, Печерський район 86% Івано-Франківськ, центр 80% Львів, Галицький район 76% Барселона 74% Мадрид 74% Мілан 72% Лісабон 116%

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Водночас, це порівняння є орієнтовним. Українські та європейські джерела використовують різні вибірки, періоди та показники зарплат. Крім того, для українських міст наведені дані про однокімнатні квартири, тоді як у європейському дослідженні йдеться про житло з однією спальнею в центральних районах.

Тому наведені цифри демонструють загальне співвідношення витрат на оренду та доходів, але не є повністю ідентичним зіставленням ринків нерухомості.

Скільки доходу має йти на оренду житла

У дослідженні Ради ЄС орієнтиром доступності житла називають витрати на оренду в межах 30% доходу. Якщо частка орендної плати перевищує цей рівень, фінансове навантаження на домогосподарство стає значно відчутнішим. За наведеними даними, цей орієнтир перевищують усі чотири європейські міста, які потрапили до порівняння, а також п'ять українських центральних районів із найбільшим навантаженням.

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Особливо складною є ситуація, коли оренда поглинає 76-86% зарплати. У такому разі після оплати житла людина має значно менше коштів для покриття інших потреб, а можливість накопичувати гроші або витрачати їх на освіту, відпочинок та непередбачені обставини суттєво скорочується.

Високі витрати на житло можуть впливати не лише на фінансовий стан населення, а й на доступ до роботи та освіти. Зокрема, значна частка доходу, яку доводиться віддавати за оренду, може обмежувати мобільність працівників і можливості переїзду до міст із кращими перспективами працевлаштування.

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Водночас, ситуація на українському ринку оренди не є однаковою в усіх регіонах. У Харкові, Чернігові та Сумах співвідношення орендної плати до середньої зарплати в окремих районах є помітно нижчим, ніж у центральних частинах Києва, Львова та Івано-Франківська.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року оренда житла в столиці пішла на спад. Тепер оренда однокімнатної квартири в Києві коштує медіанно 17 тис. грн на місяць, двокімнатної – 25 тис. грн, а трикімнатної – 38,3 тис. грн. Найдешевше однокімнатне житло пропонують у Деснянському районі – за 9 тис. грн.