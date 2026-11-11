Орбан помилявся: Угорщина вже знайшла заміну російському газу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захисту"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішно"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотекуРецепт салатаСмачний і корисний салат із буряка на кожен день: ділимося легким рецептом стравиЛотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Орбан помилявся: Угорщина вже знайшла заміну російському газу

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,2 т.
Угорщина вирішила замінити російський газ румунським
Угорщина вирішила замінити російський газ румунським. Джерело: Getty Images

Угорщина готова укласти з Румунією угоду про закупівлю природного газу з чорноморського глибоководного родовища Neptun Deep, запуск якого лише планують у 2027 році. Це дасть змогу країні остаточно відмовитися від російських енергоресурсів.

Про це телеканалу B1TV повідомив угорський міністр економіки та енергетики Іштван Капітань. За його словами, на цьому етапі залишилося узгодити технічні та комерційні умови постачання.

"Ми обговорили кроки, які нам потрібно зробити, щоб Угорщина могла відігравати активну роль у закупівлі природного газу, видобутого в Чорному морі, та його постачанні до нашого регіону", – сказав угорський міністр.

Паралельно уряд Петера Мадяра має намір поглиблювати енергетичну співпрацю з Хорватією, щоб забезпечити необхідні потужності трубопроводів і зафіксувати комерційні параметри імпорту.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
5,2 т.
Всі магазини "АТБ" хотіли продати іноземцям: медіа дізналися про велику угоду
5,2 т.
Всі магазини "АТБ" хотіли продати іноземцям: медіа дізналися про велику угоду
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
4,5 т.
Подорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
4,5 т.
Подорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
4,0 т.
Провал скандальної дизельної угоди Трампа з Путіним: чому жоден танкер з пальним не дійшов з РФ до США
4,0 т.
Провал скандальної дизельної угоди Трампа з Путіним: чому жоден танкер з пальним не дійшов з РФ до США

Потенціал Neptun Deep

Розробку родовища Neptun Deep у румунському секторі Чорного моря на паритетних засадах (по 50% участі) ведуть компанії OMV Petrom і Romgaz. Основні параметри проєкту такі:

  • Видобувні запаси оцінюють у 100 млрд кубометрів газу за загального обсягу капіталовкладень у проєкт у 4 млрд євро;
  • після виходу на проєктну потужність щорічний видобуток може сягнути 8 млрд кубометрів, що майже повністю дорівнює річному споживанню природного газу самою Угорщиною (близько 8,5 млрд кубометрів)..

Дешевого російського газу більше немає

Переорієнтація на регіональні джерела сировини відбувається на тлі кардинального перегляду енергетичної стратегії угорського уряду.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що закупівлі енергоносіїв у РФ більше не забезпечують країні цінових переваг. За його словами, попри заяви попереднього кабінету Віктора Орбана, "дешевого російського газу більше немає" – його вартість прив’язана до біржових котирувань.

Глава уряду наголосив, що диверсифікація джерел і співпраця з більшою кількістю постачальників дадуть змогу Будапешту домагатися вигідніших транзитних тарифів.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан офіційно оголосила про плани повністю припинити імпорт російського газу до осені 2027 року. Цей графік синхронізований із загальноєвропейськими санкційними обмеженнями: з 1 січня 2027 року в ЄС набуває чинності заборона на постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами, а з 30 вересня 2027 року – повна заборона на імпорт трубопровідного газу з РФ.

Схожі теми
Нафтове та газове ембаргоСанкції проти РосіїУгорщинаРумуніягаз
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!