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Операція "Перехоплення": Київстар та "Спільнота Стерненка" запустили збір для захисту українського неба

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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Операція "Перехоплення": Київстар та "Спільнота Стерненка" запустили збір для захисту українського неба
Збір "Операція Перехоплення". Джерело: Київстар

Національний оператор цифрових комунікацій спільно з БФ "Спільнота Стерненка" запускає збір "Операція Перехоплення", мета якого – зібрати 100 млн грн на новітні засоби протидії реактивним "Шахедам" та посилити захист українських міст. Київстар спрямовує 20 млн грн на підтримку ініціативи та закликає українців долучатися до збору, щоб забезпечити військових необхідними засобами протидії сучасним повітряним загрозам.

"Захист українського неба сьогодні – це передусім про збереження життя людей. Саме тому Київстар долучається до операції "Перехоплення" та виділяє 20 мільйонів гривень на цей збір. Важливо об’єднувати зусилля бізнесу, волонтерів і кожного, хто може підтримати цю ініціативу, щоб якомога швидше забезпечити військових ефективними технологічними рішеннями", – прокоментував Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Розвиток засобів протидії повітряним загрозам потребує постійного технологічного пошуку та швидкого масштабування ефективних рішень. Тому, більшу частину зібраних коштів спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність. Ще частину коштів Фонд спрямує на підтримку нових рішень.

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"Реактивні шахеди – це серйозний виклик для нашої ППО, який вимагає нових, вдосконалених рішень. Наразі вже є ефективна технологія перехоплення. Тепер наше завдання – допомогти її масштабувати. Крім цього, частину коштів зі збору ми спрямуємо на випробування низки перспективних розробок. Це дозволить розширити арсенал виробів, здатних ефективно знищувати реактивні цілі",зазначив Сергій Стерненко, засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка".

Для Київстар підтримка захисту українського неба є продовженням системної допомоги ЗСУ та підтримки України. Компанія інвестує не лише у відновлення та стійкість власної інфраструктури, а й підтримує ініціативи, які допомагають країні. Так, від початку нового етапу російської військової агресії Київстар запровадив комплекс заходів для підтримки суспільства та абонентів на загальну суму понад 5,6 млрд гривень.

Наразі Київстар закликає українців долучатися до "Операції Перехоплення" – підтримати збір донатом та поширити інформацію про нього.

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