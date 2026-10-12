OKKO посилює захист мережі: 120 АЗК до кінця жовтня обладнають захисними спорудами

ОККО продовжує посилювати захист своєї мережі від ворожих атак. Наразі тимчасові захисні споруди встановлено вже на понад 75 автозаправних комплексах, а до кінця жовтня їхню кількість планують збільшити до 120.

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Встановлення захисних споруд на АЗК – це системна робота, яку компанія реалізує поетапно. Надалі ОККО продовжить розширювати мережу захисних споруд, щоб забезпечити додатковий захист працівників і клієнтів на якомога більшій кількості автозаправних комплексів.

"Безпека людей – наших працівників і клієнтів – для нас є безумовним пріоритетом. Тому ми системно посилюємо захист АЗК і впроваджуємо рішення, які допомагають нашим командам максимально швидко реагувати на загрози. В умовах війни це постійна робота, яку ми будемо продовжувати", – зазначає операційна директорка ОККО Олена Ворошило.

Тимчасові захисні споруди виготовлені з бетону, а їхня загальна вага може сягати 40 тонн. Товщина стін становить 30 см, конструкції посилені потрійним перехресним армуванням і зовнішніми контрфорсами. Усі споруди сертифіковані та відповідають вимогам безпеки.

Крім того, ОККО першою серед компаній паливного ритейлу долучилася до Єдиної системи оперативного оповіщення про загрози. Це дає змогу максимально швидко повідомляти команди АЗК про небезпеку, зупиняти робочі процеси та переходити в безпечне місце.

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Паралельно компанія посилює інженерний захист своїх автозаправних комплексів. Серед рішень – антидронові сітки, додатковий захист паливороздавальних колонок від FPV-дронів, габіони з піском, бронеплівка на вікнах та інші інженерні рішення.

Окремий напрям роботи – оперативне відновлення пошкоджених об’єктів, адже безперебійна робота мережі критично важлива для забезпечення пальним Сил оборони, служб критичної інфраструктури, волонтерів, бізнесу та населення.

Головні історії дня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ОККО внаслідок російських атак уже перевищили 150 млн доларів США. Із 2022 року під атаки потрапили понад 80 АЗК мережі та понад 10 нафтобаз – як власних, так і тих, де компанія зберігала пальне. Водночас понад 90% АЗК, які зазнали пошкоджень, уже відновили роботу.