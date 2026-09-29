ОККО отримала головну нагороду конкурсу ''АЗС року 2026''

Мережа OKKO отримала головну нагороду "АЗС року 2026" від профільного видання "НафтоРинок". Крім того, ОККО перемогла в категорії "Технологічна АЗС" та стала фіналісткою ще у чотирьох номінаціях.

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Переможців конкурсу оголосили 22 вересня під час конференції "PROкачай АЗС 2026". У категорії "Технологічна АЗС" журі відзначило рішення, які ОККО впроваджує для розвитку нового формату АЗК та покращення клієнтського досвіду. Зокрема, серед ключових технологічних рішень нового формату – OKKO Drive та селф-сервіси, серед яких: OKKO Pay та каси самообслуговування. Також власна цифрова система Smart Kitchen, яка допомагає пришвидшити видачу замовлень і мінімізувати кількість списань за рахунок оптимізації процесів.

Загалом ОККО увійшла до фіналу у шести категоріях. Окрім головної та технологічної номінацій, мережа стала фіналістом в категоріях "Найсмачніша АЗС", "Кавова АЗС", "Стильна АЗС" та "Зручна АЗС".

Конкурс "АЗС року 2026" проводить профільне видання "НафтоРинок". Учасників оцінювали професійне журі та незалежні експерти галузі. Серед критеріїв – комфорт для водіїв і пасажирів, сучасні технологічні рішення, гастрономічна та кавова пропозиції, концепція та дизайн АЗК, а також клієнтський досвід.

Цьогорічна конференція "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" об’єднала представників паливного ринку та суміжних напрямів. Протягом двох днів учасники обговорювали інновації, ділилися практичними кейсами та презентували рішення для сучасних АЗК – від food-напряму до технологічного обладнання.

Нагадаємо, влітку мережа ОККО презентувала новий формат АЗК. Перші комплекси вже працюють в Ірпені та Гатному на Київщині. До 2029 року OKKO планує інвестувати в розвиток нового формату ще 120 млн доларів та реконструювати близько 60 чинних АЗК і побудувати ще 20 нових комплексів.