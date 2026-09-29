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ОККО отримала головну нагороду конкурсу "АЗС року 2026"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 6,1 т.
ОККО отримала головну нагороду конкурсу "АЗС року 2026"
ОККО стала «АЗС року 2026» за версією «НафтоРинку»
Джерело: OKKO

Мережа OKKO отримала головну нагороду "АЗС року 2026" від профільного видання "НафтоРинок". Крім того, ОККО перемогла в категорії "Технологічна АЗС" та стала фіналісткою ще у чотирьох номінаціях.

Переможців конкурсу оголосили 22 вересня під час конференції "PROкачай АЗС 2026". У категорії "Технологічна АЗС" журі відзначило рішення, які ОККО впроваджує для розвитку нового формату АЗК та покращення клієнтського досвіду. Зокрема, серед ключових технологічних рішень нового формату – OKKO Drive та селф-сервіси, серед яких: OKKO Pay та каси самообслуговування. Також власна цифрова система Smart Kitchen, яка допомагає пришвидшити видачу замовлень і мінімізувати кількість списань за рахунок оптимізації процесів.

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ОККО отримала головну нагороду конкурсу ''АЗС року 2026''

Переможців конкурсу оголосили 22 вересня під час конференції "PROкачай АЗС 2026"

Джерело: OKKO

Загалом ОККО увійшла до фіналу у шести категоріях. Окрім головної та технологічної номінацій, мережа стала фіналістом в категоріях "Найсмачніша АЗС", "Кавова АЗС", "Стильна АЗС" та "Зручна АЗС".

Конкурс "АЗС року 2026" проводить профільне видання "НафтоРинок". Учасників оцінювали професійне журі та незалежні експерти галузі. Серед критеріїв – комфорт для водіїв і пасажирів, сучасні технологічні рішення, гастрономічна та кавова пропозиції, концепція та дизайн АЗК, а також клієнтський досвід.

ОККО отримала головну нагороду конкурсу ''АЗС року 2026''

ОККО отримала головну нагороду конкурсу "АЗС року 2026"

Джерело: OKKO

Цьогорічна конференція "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" об’єднала представників паливного ринку та суміжних напрямів. Протягом двох днів учасники обговорювали інновації, ділилися практичними кейсами та презентували рішення для сучасних АЗК – від food-напряму до технологічного обладнання.

Нагадаємо, влітку мережа ОККО презентувала новий формат АЗК. Перші комплекси вже працюють в Ірпені та Гатному на Київщині. До 2029 року OKKO планує інвестувати в розвиток нового формату ще 120 млн доларів та реконструювати близько 60 чинних АЗК і побудувати ще 20 нових комплексів.

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